Современная электроника и бытовая техника просто поражают рядом выпускаемых моделей. Самостоятельно разобраться в том, чем отличается к примеру один бу телевизор от другого довольно сложно, а если речь идет о покупке б/у техники с рук — еще и отпадает возможность посоветоваться с консультантами, как это было бы в специализированном магазине. Собрали для вас несколько критериев современных телевизоров, опираясь на которые вы сможете самостоятельно подобрать для себя оптимальную модель в рамках бюджета. Пользуйтесь этой информацией и сможете сделать правильный обдуманный выбор.

Размеры

Очень многие покупатели пропускает этот принципиальный шаг, касающийся выбора телевизора. А зря, ведь размер — пожалуй базовый фактор, влияющий на место установки этой техники. Заранее обдумайте, в какое место собираетесь разместить телевизор — будет это ниша, специальный телевизионный шкаф или же просто стена в гостиной. Обдумав место установки замеряйте желаемые размеры и запишите. Поверьте, лишних пару сантиметров могут сыграть решающую роль — телевизор просто может не поместиться в нужном месте. Как результат — придется искать другое, скорее всего менее удобное, место для монтажа.

Диагональ экрана

Диагональ экрана напрямую связана с разрешением, а значит — качество картинки зависит от этой характеристики. Тратить баснословные суммы на телевизор с огромной диагональную стоит только в том случае, если площадь комнаты позволяет установку такого девайса. Чем ближе зритель находится к экрану, тем лучше ему заметны все огрехи в качестве картинки — согласитесь, далеко не весь контент который мы смотрим можно назвать качественным. Среднее качество видеоряда будет сильно заметно на больших экранах, а значит толку от телевизора с большой диагональю будет минимум.

При выборе б/у телевизора оцените площадь комнаты. Для диагонали 40 дюймов оптимально, если зритель находится на расстоянии 2 м от экрана. Для 65-дюймовых телевизоров расстояние стоит увеличить до 3-4 м. В таком диапазоне вы получите оптимальное соотношение размера диагонали и качество картинки, при котором контент в высоком качестве будет выглядеть реалистично, а на видео среднего качества не будут заметны огрехи картинки.

Разрешение

Пожалуй, этот критерий вызывает больше всего вопросов. С одной точки зрения, ем выше разрешение — тем лучше. Однако это правило не совсем пригодно в реальной жизни. К примеру, модели с разрешением 8к стоят дорого, при этом количество выпускаемого видео с таким разрешением довольно невелико, и вы попросту не сможете часто наслаждаться этой функцией из-за малого количества соответствующего видео.

Покупать формат HD — простенький и привычный — также не рационально, так как этот тип разрешения уже отходит в сторону, уступая место более продвинутым — Full HD и 4К. Эти варианты стоит считать золотой серединой, так как Full HD на данный момент — самый популярный, и большинство роликов и другое контента выпускают именно в нем.

Разрешение 4К стремительно набирает обороты и обещает в ближайшие пару лет стать главным форматов видеоряда. Приобретая такой телевизор, вы обеспечите себя актуальной моделью техники, которая обеспечит качественную картинку для всех выходящих новинок кинематографа.

Дизайн

Пускай и не основополагающий, но важный фактор — дизайн девайса. Подумайте о том, как будет выглядеть телевизор в вашем стиле интерьера. Современный вторичный рынок предлагает массу моделей, которые дополнят дизайн любого помещения. Ведь нужно чтобы покупка могла радовать глаз не только во включенном состоянии, но и соответствовала настроению вашего дома.