Бизнес в социальных сетях – уже давно не новость. Каждая компания, от мелких до самых крупных, обязательно ведет страничку в Facebook и публикует посты в Instagram. Самые продвинутые активничают в TikTok.

Согласно официальной статистике, в мире больше 4,2 млрд пользователей соцсетей, причем за год показатель вырос на 13%. Это значит, больше нельзя оставаться в стороне, мир уверенно переходит в мир виртуальных коммуникаций. Чтобы не оказаться за бортом, компаниям необходимо следовать за своей аудиторией. Как узнать ее и найти в соцсетях? Давайте разбираться.

Что такое ЦА?

Начнем с основ. Целевая аудитория – это потенциальные покупатели продукта или клиенты бизнеса. То есть пользователи, которым может быть интересно конкретное предложение компании, будь то товар или услуга. Это, как правило, держатели профилей с набором общих характеристик, таких как

возраст;

географическое положение;

пол;

платежеспособность;

увлечения;

сфера профессиональной деятельности;

наличие автомобиля и так далее.

Определение портрета целевой аудитории – основа всей маркетинговой деятельности. Опираясь на него, SMM-специалист заключает, в какой соцсети продвигать бренд. Понимание потребностей потенциальных клиентов позволяет выявить эффективные способы привлечения внимания аудитории, конкретизировать формат рекламной кампании.

Чтобы работать с ЦА, необходимы профессиональные навыки СММ-маркетолога. Получить их помогут курсы “Продвижение в социальных сетях”.

Как научиться определять боли целевой аудитории?

Как раскрутить инстаграм-магазин или поднять охват Facebook-профиля? Для любых действенных маркетинговых ходов нужно знать, чего ждет и жаждет ваша ЦА. Знакомство с аудиторией в Инстаграм или Fb, в зависимости от того, какую сеть вы выбрали, происходит комплексно. Выявить “боли” потенциальных клиентов можно из разных источников:

профилей конкурентов;

комментариев и отзывов;

отчетов отделов продаж;

тематических форумов и пабликов;

собственных опросов, просто обратившись к пользователям напрямую.

Анкетирование – один из самых эффективных способов получения нужной информации. При этом интернет-комьюнити обычно охотно участвует в таких активностях.

Освоить маркетинговые приемы, а также многие другие навыки для работы SMM-щиком поможет компьютерная школа Hillel. Также вас ждут другие программы обучения. “Бизнес-анализ” курс заинтересует тех, кто хочет работать с данными, а не с пользователями.

По материалам: https://kharkiv.ithillel.ua/