Бизнес в социальных сетях – уже давно не новость. Каждая компания, от мелких до самых крупных, обязательно ведет страничку в Facebook и публикует посты в Instagram. Самые продвинутые активничают в TikTok.
Согласно официальной статистике, в мире больше 4,2 млрд пользователей соцсетей, причем за год показатель вырос на 13%. Это значит, больше нельзя оставаться в стороне, мир уверенно переходит в мир виртуальных коммуникаций. Чтобы не оказаться за бортом, компаниям необходимо следовать за своей аудиторией. Как узнать ее и найти в соцсетях? Давайте разбираться.
Что такое ЦА?
Начнем с основ. Целевая аудитория – это потенциальные покупатели продукта или клиенты бизнеса. То есть пользователи, которым может быть интересно конкретное предложение компании, будь то товар или услуга. Это, как правило, держатели профилей с набором общих характеристик, таких как
- возраст;
- географическое положение;
- пол;
- платежеспособность;
- увлечения;
- сфера профессиональной деятельности;
- наличие автомобиля и так далее.
Определение портрета целевой аудитории – основа всей маркетинговой деятельности. Опираясь на него, SMM-специалист заключает, в какой соцсети продвигать бренд. Понимание потребностей потенциальных клиентов позволяет выявить эффективные способы привлечения внимания аудитории, конкретизировать формат рекламной кампании.
Чтобы работать с ЦА, необходимы профессиональные навыки СММ-маркетолога. Получить их помогут курсы “Продвижение в социальных сетях”.
Как научиться определять боли целевой аудитории?
Как раскрутить инстаграм-магазин или поднять охват Facebook-профиля? Для любых действенных маркетинговых ходов нужно знать, чего ждет и жаждет ваша ЦА. Знакомство с аудиторией в Инстаграм или Fb, в зависимости от того, какую сеть вы выбрали, происходит комплексно. Выявить “боли” потенциальных клиентов можно из разных источников:
- профилей конкурентов;
- комментариев и отзывов;
- отчетов отделов продаж;
- тематических форумов и пабликов;
- собственных опросов, просто обратившись к пользователям напрямую.
Анкетирование – один из самых эффективных способов получения нужной информации. При этом интернет-комьюнити обычно охотно участвует в таких активностях.
Освоить маркетинговые приемы, а также многие другие навыки для работы SMM-щиком поможет компьютерная школа Hillel. Также вас ждут другие программы обучения. “Бизнес-анализ” курс заинтересует тех, кто хочет работать с данными, а не с пользователями.
По материалам: https://kharkiv.ithillel.ua/