«Зеонбуд» остановил свой выбор на спутнике Eutelsat, расположенном в орбитальной позиции 9 градусов восточной долготы, для дистрибуции контента на территории Украины. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Спутниковый оператор Eutelsat и провайдер общенациональной эфирной цифровой сети «Зеонбуд» заключили новое соглашение на использование спутниковых мощностей космического аппарата Eutelsat 9B (9 гр.в.д.).

По условиям долгосрочного контракта, подписанного компаниями, «Зеонбуд» будет использовать ёмкости спутника Eutelsat 9B для раздачи сигнала на свою сеть DTT по всей территории Украины, а также получит потенциальную возможность расширить территории покрытия за счёт услуги DTH за пределами зоны распространения сигнала, передаваемого через существующую инфраструктуру вышек.

Напомним, «Зеонбуд» – это общенациональный оператор цифрового наземного телевидения, обеспечивающий трансляцию основных украинских телеканалов. Он обеспечивает покрытие 95% территории страны, а его абонентами является примерно 40% населения Украины.

Как комментируют соглашение

Коммерческий директор компании Eutelsat Филипп Олива отметил: «Мы рады тому, что качественный программный продукт, присутствующий в предложении компании Зеонбуд, сможет пополнить линейку контента, распространяемого через спутник Eutelsat 9B. Это ещё сильнее укрепит наши позиции на динамичном украинском рынке услуг вещания».