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«Зеонбуд» остановил свой выбор на спутнике Eutelsat, расположенном в орбитальной позиции 9 градусов восточной долготы, для дистрибуции контента на территории Украины. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Спутниковый оператор Eutelsat и провайдер общенациональной эфирной цифровой сети «Зеонбуд» заключили новое соглашение на использование спутниковых мощностей космического аппарата Eutelsat 9B (9 гр.в.д.).

По условиям долгосрочного контракта, подписанного компаниями, «Зеонбуд» будет использовать ёмкости спутника Eutelsat 9B для раздачи сигнала на свою сеть DTT по всей территории Украины, а также получит потенциальную возможность расширить территории покрытия за счёт услуги DTH за пределами зоны распространения сигнала, передаваемого через существующую инфраструктуру вышек.

Напомним, «Зеонбуд» – это общенациональный оператор цифрового наземного телевидения, обеспечивающий трансляцию основных украинских телеканалов. Он обеспечивает покрытие 95% территории страны, а его абонентами является примерно 40% населения Украины.

Как комментируют соглашение

Коммерческий директор компании Eutelsat Филипп Олива отметил: «Мы рады тому, что качественный программный продукт, присутствующий в предложении компании Зеонбуд, сможет пополнить линейку контента, распространяемого через спутник Eutelsat 9B. Это ещё сильнее укрепит наши позиции на динамичном украинском рынке услуг вещания».

Генеральный директор компании «Зеонбуд» Ирина Алябьева добавила: «Мы рады возможности сотрудничать с компанией Eutelsat и использовать орбитальную позицию 9 градусов восточной долготы, что позволит обеспечить доставку нашим зрителям пакета общенациональных каналов в наилучшем качестве, а также откроет перед нами дополнительные возможности для расширения нашего охвата путём использования альтернативных моделей дистрибуции сигнала».

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Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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