Ультрасовременный спутник, обслуживающий Америку, приведет к преобразованиям ландшафта авиационной связи и ускорит программы внедрения цифровых технологий в регионе.

Что произошло

Компания SES объявила, что спутник SES-17 был успешно запущен в космос на борту ракеты-носителя Ariane 5 под управлением Arianespace с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, в 23:10 по местному времени (02:10 по всемирному скоординированному времени).

Что известно о новом спутнике

SES-17 – это многоцелевой спутник в Ka-диапазоне. Он обеспечит полное покрытие Северной и Южной Америки, Карибского бассейна и Атлантического океана. Геостационарный спутник с очень высокой пропускной способностью (GEO), использующий передовые технологии, находится в орбитальной точке на 67,1 градуса западной долготы, чтобы обеспечить наилучшие возможности подключения для клиентов SES, работающих на авиационном, морском, корпоративном и государственном рынках.

SES-17, произведенный компанией Thales Alenia Space, знаменует собой важную веху в спутниковых технологиях в качестве первого полностью цифрового геостационарного спутника Ka-диапазона, работающего на самом мощном цифровом прозрачном процессоре (DTP), когда-либо находившемся на орбите. В нем будет около 200 пользовательских лучей, которые можно в любое время подключить к любому другому лучу. Это, в сочетании с возможностью динамического изменения распределения мощности и частоты любого луча, означает, что SES-17 может адаптироваться к изменяющимся потребностям клиентов в режиме реального времени.

Это также первый геостационарный спутник, использующий Adaptive Resource Control (ARC) – первую в отрасли программную систему, которая использует абсолютную цифровую гибкость полезных нагрузок для автономной адаптации космических и наземных объектов в полете для удовлетворения потребностей клиентов.

Оснащенный полностью электрической двигательной установкой, спутник выйдет на орбиту в середине 2022 года. После ввода в эксплуатацию основной заказчик Thales InFlyt Experience будет использовать возможности подключения SES-17 для обеспечения своего решения в авиационной связи нового поколения FlytLIVE. Thales InFlyt Experience сможет гарантировать постоянное высокоскоростное соединение Wi-Fi для экипажа и пассажиров, в том числе в часы пиковых нагрузок и на маршрутах с высокой интенсивностью полетов, оптимизируя при этом пропускную способность.

Сами говорят

«Сегодняшний запуск SES-17 является важной вехой для нашего решения FlytLIVE, которое в настоящее время используется в Соединенных Штатах, – сказал Крейг Олсон (Craig Olson), вице-президент Thales InFlyt Experience. – Сетевая и спутниковая архитектура были специально разработаны с учетом уникальных требований к подключению наших клиентов сферы коммерческой авиации и их пассажиров. SES-17 FlytLIVE обеспечит полное покрытие для всей Северной и Южной Америки, а также Североатлантического коридора, обеспечивая непревзойденные возможности связи в воздухе».

«Мы безмерно рады, что SES-17 присоединился к нашему геостационарному флоту и группировке на средней околоземной орбите (MEO). SES-17 является продуктом успешного сотрудничества между Thales Group, Thales Alenia Space и SES. Он позволит нам удовлетворить стремительно возрастающие потребности связи в авиации и морском судоходстве, а также для ускорения реализации инициатив по внедрению цифровых технологий в Северной и Южной Америке, – отметил Стив Коллар (Steve Collar), генеральный директор SES. – Благодаря Arianespace SES-17 теперь находится на пути к орбите. Мы надеемся, что клиенты SES смогут воспользоваться высокой пропускной способностью, глобальным охватом и малой задержкой многоорбитальной спутниковой сети SES в Ka-диапазоне, включающей SES-17 и нашу будущую группировку O3b mPOWER».