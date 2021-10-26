Весной текущего года напряжённость в отношениях между Google и Roku достигла такой степени, что YouTube TV был удалён из магазина приложений платформы Roku. Вот уже на протяжении нескольких месяцев мы наблюдаем за эскалацией противостояния между Google и Roku, и если им не удастся решить свои разногласия, то приложение YouTube уже к концу года также может исчезнуть с платформы.

Позиция Google

Немного предыстории. В апреле текущего года компания Roku обвинила Google в том, что «корпорация добра» требовали предоставить им доступ к пользовательским данным через приложение YouTube TV. В свою очередь представитель YouTube TV заявил, что в Google не требовали предоставить им доступ к пользовательским данным и не «вмешивались в результаты поиска».

Всё это привело к тому, что 30 апреля приложение YouTube TV было удалено с магазина приложений устройств Roku. После этого в Google дали развёрнутый комментарий.

Из заявления Google:

Существующие пользователи YouTube TV на Roku «по-прежнему будут иметь к нему доступ»; Google призывает не удалять приложение с устройства.

Предварительные переговоры между Google и Roku заключались в том, чтобы «просто возобновить» действие предыдущих условий, которые были в силе «на протяжении нескольких лет». Google заявляет, что Roku решил использовать это как «возможность пересмотреть отдельную сделку, касающуюся основного приложения YouTube», срок действия которой истекает не раньше декабря 2021 года.

использовать это как «возможность пересмотреть отдельную сделку, касающуюся основного приложения YouTube», срок действия которой истекает не раньше декабря 2021 года. В Roku просили о введении исключения из технических требований YouTube, которые «могут нарушить работу YouTube и ограничить наши возможности обновлять YouTube, чтобы исправить выявленные проблемы или добавить новые функции».

Заявление Roku о том, что компания Google просит предоставить ей доступ к пользовательским данным и манипулирует результатами поиска, является «необоснованным и ложным» .

. После удаления приложения YouTube TV компания Google добавила ярлык для просмотра телепрограмм в стандартное приложение YouTube .

. 20 октября компания Google подтвердила, что её контракт с Roku истекает 9 декабря 2021 года, и, в соответственно, приложение YouTube будет удалено из Channel Store.

В своём электронном письме для клиентов компания Google подчеркнула, что данные изменения не затронут существующих пользователей YouTube TV на Roku, если они не удалят канал. Компания также призвала своих пользователей обратиться в службу поддержки компании Roku или написать в твиттере Roku сообщение с просьбой «оставить YouTube TV».

7 мая компания Google публично представила новую опцию в рамках основного приложения YouTube, которая эффективно объединяет его с приложением YouTube TV. Этот вариант был представлен компанией Google как возможность для клиентов Roku по-прежнему иметь полный доступ к YouTube TV, несмотря на то, что ранее Roku удалил оригинальное приложение из своего магазина.

Вдобавок к этому шагу компания Google также проанонсировала возможность предоставления бесплатного альтернативного оборудования своим пользователям, пострадавшим в результате трений между компаниями, при этом в Google подчеркнули, что компания по-прежнему будет вести переговоры о возвращении YouTube TV в Roku.

Важно: 21 октября компания Google подтвердила, что её контракт с Roku истекает 9 декабря, что, в свою очередь, повлечёт за собой недоступность приложений YouTube и YouTube TV из Channel Store для всех новых пользователей Roku в будущем. В заявлении компании говорится:

После проведения переговоров с Roku в начале текущего года мы продолжаем работать над тем, чтобы совместными усилиями найти решение, которое принесёт пользу нашим общим пользователям. В Roku в очередной раз решили выдвинуть непродуктивные и необоснованные претензии вместо того, чтобы пытаться конструктивно работать с нами. Поскольку мы не смогли найти способ результативного проведения переговоров, наше партнёрство по всем новым устройствам Roku, к сожалению, закончится 9 декабря. Однако мы даем Roku возможность продолжить дистрибуцию приложений YouTube и YouTube TV среди всех существующих пользователей, чтобы они не пострадали.

К счастью, существующих пользователей Roku, у которых уже установлено любое из этих приложений, данные изменения не затронут.

Версия Roku

В апреле этого года компания Roku разослала электронное сообщение своим клиентам, являющимся подписчиками YouTube TV. Данным электронным письмом компания уведомила пользователей о том, что переговоры между Google и потоковой платформой были приостановлены, и в результате приложение YouTube TV может полностью исчезнуть с платформы Roku.

В данном электронном письме и последующих сообщениях для прессы компания Roku выдвинула компании Google ряд чётких обвинений.

Из заявления Roku:

Компания Google выдвигает «несправедливые и антиконкурентные» требования.

Компания Google просит Roku о манипулировании результатами поиска , включая выделенную строку для выдачи результатов YouTube, и блокировать результаты выдачи с конкурирующих потоковых платформ при использовании голосового поиска в случаях, когда приложение YouTube остаётся открытым (включая результаты выдачи музыки).

, включая выделенную строку для выдачи результатов YouTube, и блокировать результаты выдачи с конкурирующих потоковых платформ при использовании голосового поиска в случаях, когда приложение YouTube остаётся открытым (включая результаты выдачи музыки). Компания Google «угрожает» компании Roku возможностью использования специального особого оборудования и микросхем хранения данных , что приведёт к увеличению стоимости оборудования Roku.

, что приведёт к увеличению стоимости оборудования Roku. «Компания Roku не просит у компании Google ни единого дополнительного доллара в стоимости».

«Мы просто не можем согласиться с условиями, которые могут манипулятивно повлиять на пользовательские результаты поиска, завышать стоимость наших продуктов и нарушать установленные отраслевые методы обработки данных».

и нарушать установленные отраслевые методы обработки данных». В октябре 2021 года компания Roku подтвердила отсутствие прогресса и продолжила сообщать о попытках компании Google изменить условия ведения поиска, выведя их за рамки того, что делают другие службы.

В Roku утверждают, что компания не просит у Google дополнительных денег, однако она отказывается принимать условия, которые могут изменить результаты поиска или «завышать» стоимость оборудования. В Roku также заявляют, что компания Google использует своё положение «монополиста», чтобы навязать ей эти условия. Roku также прямо сообщила своим пользователям в электронном письме, что им следует «связаться с Google» и «призвать» компанию следовать отраслевым принципам.

В Roku также добавили, что компания «попросила Google только о четырёх простых обязательствах», а именно: не манипулировать результатами поиска, не требовать предоставления доступа к данным, к которым не имеют доступ прочие партнёры, и не навязывать технические параметры оборудования, принятие которых приведёт к увеличению затрат, а также – не «действовать дискриминационным и антиконкурентным образом в отношении Roku».

В компании Roku также подчеркнули, что приложение YouTube TV останется доступным для тех, у кого оно уже установлено, «если Google не предпримет шагов, требующих полного удаления канала».

В ответ на добавление компанией Google в своё основное приложение YouTube вкладки TV YouTube, компания Roku сделала заявление для представителей прессы. В данном заявлении компания Google была названа «неконтролируемым монополистом» и говорится, что объединение приложения YouTube TV с основным приложением YouTube «подчеркивает хищнические методы ведения бизнеса, используемые компанией Google, которые расследуют […] регулирующие органы по всему миру».

Действия компании Google – это явное поведение неконтролируемого монополиста, стремящегося подавить честную конкуренцию и нанести ущерб выбору потребителей. Заявление YouTube об объединении двух приложений лишний раз даёт нам понять, какие хищнические методы ведения бизнеса, используемые компанией Google, стали предметом расследования в Конгрессе, офисе генерального прокурора и регуляторных органах по всему миру. Roku не попросил у YouTubeTV ни одного доллара дополнительной финансовой стоимости. Мы просто попросили компанию Google прекратить их антиконкурентное поведение по манипулированию результатами выдачи пользовательского поиска с целью получения финансовой выгоды и прекратить требовать получения доступа к конфиденциальным данным, которые сегодня не получает ни один другой партнёр нашей платформы. В ответ компания Google продолжил свою практику откровенного использования своей монополии на YouTube, пытаясь заставить независимую компанию заключить соглашение, которое плохо отразится как на потребителях, так и на честной конкуренции.

На данный момент компания Roku не предпринимала никаких действий в отношении стандартного приложения YouTube и не имеет таких планов.

Важно: в октябре 2021 года компания Roku опубликовала новое сообщение в своём блоге, в котором напомнила клиентам о том, что в переговорах с Google не было достигнуто никакого прогресса:

Мы продолжаем работать над поиском решения наших разногласий, и поэтому хотим, чтобы эти переговоры были прозрачными. Как мы сообщали в апреле, сохраняется угроза того, что Google может удалить YouTubeTV с платформы Roku. Мы по-прежнему считаем, что стримеры выиграют от достижения справедливого соглашения между Google и Roku, и мы по-прежнему стремимся достичь именно такого результата.

Рассмотрим контекст

Если просто читать то, что заявляют Roku и Google, мы не увидим всей картины. Для её понимания мы также должны изучить контекст, в котором находятся обе компании, как они вели себя в прошлом и чего они стремятся достигнуть.

В одном только 2020 году компания Roku отложила запуск на своей платформе HBO Max и Peacock. И хотя Roku не несет полной ответственности за задержку, её действия, безусловно, сыграли важную роль в обоих случаях. Фактически, тактика, которую Roku использовала в ситуации с NBCUniversal и Peacock, была практически идентична той, что использовалась против YouTube TV.

Кроме того в прошлом году незадолго до Супербоула компания Roku отложила переговоры с Fox до последней секунды – всё должно было быть решено в течение последних 24 часов перед игрой. Если бы переговоры прошли неудачно, это не позволило бы всем владельцам Roku смотреть одно из крупнейших ежегодных мероприятий в Соединённых Штатах.

Это всего лишь часть общего паззла, и компания Google поспешила напомнить всем об этом, заявив, что Roku «часто прибегает» к подобной тактике во время ведения переговоров.

А что же Google? Единственная история, которую нам действительно следует рассмотреть, — это противостояние между Amazon и Google. В течение многих лет YouTube не был официально представлен на Amazon Fire TV. Это было частью противостояния, в ходе которого компания Amazon заблокировала продажи устройств Android TV и Chromecast, а также заблокировала Prime Video на этих устройствах. Эта вражда, наконец, закончилась в 2019 году, когда обе компании предоставили друг другу доступ к своим платформам. Впрочем, тогда так и не была озвучена информация о том, кто же был виноват в этой ситуации, но, вероятно, вина была взаимной, учитывая огромный размер и влияние двух компаний.

Сделав ещё один шаг назад и посмотрев на картину в целом, мы можем вполне представить, что произойдёт, если нынешняя вражда достигнет такого накала, что Roku лишится YouTube TV и YouTube в целом. С точки зрения Roku, это станет огромной потерей двух крупнейших продуктов в сфере потокового вещания. По мнению Google, это определенно окажет влияние на компанию, однако будет удивительно, если это приведёт к чему-то, кроме ограничений скорости развития. YouTube и YouTube TV могут вполне выжить и без Roku, но сложно сказать, как будет себя чувствовать Roku без продуктов YouTube. Подобные обстоятельства делают компанию достаточно агрессивной на переговорах и заставляют занять оборону.

Важно: 22 октября стало известно об электронном письме от 2019 года, в котором указывалось, что руководитель компании Google просил выделить «отдельный блок» для поиска в YouTube. До этой утечки информации в компании Google неоднократно заявляли о том, что «никогда» не просили о таких вещах.

В Google заявляли:

Чтобы было ясно: мы никогда не делали никаких запросов на, как они утверждают, получение доступа к пользовательским данным и не стремились вмешиваться в результаты поиска. Это утверждение является безосновательным и ложным.

В электронном письме, ставшим достоянием журналистов, согласно сообщению CNBC, в частности, говорилось:

Позиция YouTube: отдельный блок для результатов поиска YT является обязательным. Представитель YouTube Мариана Де Феличе отказалась комментировать электронное письмо, однако сказала, что таким партнёрам, как Roku, разрешено ранжировать результаты поиска для YouTube «по своему усмотрению».

Какую роль играет AV1

Если вы следили за развитием противостояния между Roku и YouTube TV, вы, вероятно, слышали термин «AV1». AV1 – это видеокодек, цель создания которого заключается в смягчении требований к пропускной способности и повышении качества для конечного пользователя. Это также бесплатный стандарт, не требующий уплаты роялти, который поддерживает контент в формате 8K. По сравнению с кодеком HEVC, AV1 демонстрирует на 30% более эффективное сжатие.

Сегодня AV1 получил уже достаточно широкое распространение, даже несмотря на отсутствие оборудования. YouTube требует использовать кодек AV1 для сжатия контента 8K. Платформа Netflix транслирует некоторые материалы в компрессии AV1, как и конкуренты YouTube – платформа Vimeo. Facebook взял на себя обязательство своевременно обеспечить поддержку AV1, а Twitch намеревается начать поддержку кодека в 2022 или 2023 году. Android 10 и более поздние версии поддерживают AV1, то же самое можно сказать о Chrome 70 и более поздних версиях. Linux и Windows 10 также поддерживают кодек AV1, однако iOS и macOS от Apple в настоящее время пока ещё не обеспечивают поддержку кодека.

В долгосрочной перспективе AV1 станет выигрышным вариантом для всех, но на данный момент для работы данного кодека требуются специализированные чипы, поддерживающие декодирование AV1. Эти чипы, к сожалению, стоят дороже, чем те, которые используются сегодня в подавляющем большинстве потоковых устройств.

Почему же так важно упомянуть кодек AV1 в связи с данной историей? AV1 – это стандарт, который активно продвигает Google. Данный стандарт также поддерживается Amazon, Netflix, Hulu, Microsoft и другими крупными игроками, но в Roku пока не особо говорят о данном стандарте, не говоря уже о его поддержке в устройстве премиум-класса Roku Ultra.

Несмотря на то, что Chromecast от Google, выпущенный в прошлом году, не поддерживает данный кодек, компания потребовала, чтобы все устройства Android TV, выпущенные в этом году и в дальнейшем, поддерживали AV1. Также ходят слухи, что YouTube со временем будет требовать поддержки AV1; платформа уже тестирует его функциональность с 2018 года. По этим и другим причинам вполне вероятно, что в будущем Google будет подталкивать своих партнёров, таких как Roku, к принятию данного стандарта.

Кто же виноват?

Вероятно, львиную долю ответственности за текущее противостояние несёт одна из сторон, однако обе они сыграли свою роль. Что действительно важно, так это то, на кого это всё повлияло. А повлияло противостояние на конечного клиента.

Когда крупные корпорации, такие как Google и Roku, борются за возможность дистрибуции и контент, единственная сторона, которая действительно проигрывает, – это потребители. Они либо теряют доступ к тому, за что заплатили, либо вынуждены платить больше, либо просто разочаровываются в компаниях из-за неопределённости.

Будем надеяться, что Google и Roku придут к согласию, и просто оставят все разборки в прошлом.