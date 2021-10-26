Фармацевтическая сеть «Аптека Низких цен» запустила бесплатное мобильное приложение, позволяющее заказать необходимые медицинские препараты прямо из дома по всей территории Украины. Воспользоваться такой возможностью могут как пользователи устройств на базе операционной системы Android, так и владельцы iOS-устройств.

Теперь заказ лекарств онлайн стал ещё проще и доступнее. С помощью приложения можно узнать местоположение ближайшей к дому аптеки «АНЦ», а также подробную информацию о каждой из них:

адрес;

контактный телефон;

время работы.

Кроме того приложение аптеки предоставляет полную информацию о специальных предложениях, акциях и скидках, действующих в сети «Аптека АНЦ», «Аптека Копейка», «Аптека Шар@». Теперь можно не бегать в поисках нужного товара, а купить все через мобильное приложение и забрать лекарства, назначенные врачом, в ближайшей аптеке по пути на работу или домой.

Мобильное приложение сети «Аптека АНЦ», «Аптека Шар@», «Аптека Копейка» позволяет быстро подобрать:

качественные препараты для лечения различных заболеваний;

витамины;

недорогие средства гигиены;

пищевые добавки для поддержания иммунитета;

косметику;

средства по уходу за кожей;

детские и другие товары.

Система сама проверяет наличие нужной позиции на складе выбранной аптеки, что облегчает поиск. В карточке каждого товара в каталоге – инструкция по применению препарата и возможные аналоги.

Удобная система поиска в приложении помогает выбрать лекарства даже неподготовленному покупателю. Для поиска необходимого лекарственного средства достаточно прописать наименование. Заполнив поле поиска, покупатель увидит перечень аптек, имеющих в ассортименте нужные медикаменты. Запрос можно уточнить, указав удобную для приёма форму выпуска препарата – таблетки, ампулы, спрей и т.д.

Установив бесплатное мобильное приложение от «АНЦ», можно воспользоваться программой лояльности «Лайк» и получать бонусы при покупке товаров и выполнении условий акции. Использовать накопленные бонусы можно для полной или частичной оплаты заказа.

Историю накопления бонусов можно просмотреть в разделе «Моя карточка». После заполнения данных в профиле пользователю станут доступны персональные спецпредложения.