Радиослушатели, проживающие на территории Франции, получили доступ к прослушиванию радио в цифровом стандарте. Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Во Франции запустили два новых общенациональных мультиплекса, которые транслируют 25 радиостанций в цифровом стандарте DAB+ на крупнейшие города страны. В частности, в мультиплексах представлены общенациональные программы Radio France, а также ведущие частные радиостанции страны.

Оператор телекоммуникаций towerCast смонтировал и запустил в эксплуатацию оборудование новой общенациональной сети в стандарте DAB+, которая была построена на базе мультплексера Paneda. Официальный ввод новой системы в эксплуатацию состоялся 12 октября.

Система была установлена в собственном дата-центре компании towerCast с использованием новой модели от Paneda для VMware, которая позволяет клиентам самостоятельно и без проблем устанавливать полную систему DAB. В проект входят мультиплексорные системы и кодеры с полным резервированием, включая переключатели контента SMART Paneda.

Что это даёт

Благодаря реализации данного проекта миллионы граждан Франции получили доступ к более широкому перечню общенациональных и региональных радиостанций. Вместе с тем они могут насладиться улучшенным качеством звука, получать информацию о станции и её программах, а также к картинкам слайд-шоу.

Новые мультиплексы ведут вещание по оси Париж-Лион-Марсель. В число 25 цифровых радиостанций входят три новые станции, ведущие вещание исключительно в стандарте DAB+, и 22 станций, которые также транслируются в FM-диапазоне.

Перечень доступных DAB+радиостанций на территории Франции:

AirZen Radio.

BFM Business.

BFM RADIO.

Chérie FM.

Europe 1.

FIP.

France Culture.

France Info.

France Inter.

France Musique.

Fun Radio.

Latina.

M Radio.

Mouv’.

Nostalgie.

NRJ.

Radio Classique.

RFM.

Rire et Chansons.

RMC.

RTL.

RTL 2.

Skyrock.

Skyrock Klassiks.

Virgin Radio.

Кроме того в мультиплексах запущена опция слайд-шоу DAB, благодаря которой слушатели смогут видеть на дисплеях своих радиоприёмников цветные изображения, такие как брендинг станции, информация о песнях и иллюстрированный прогноз погоды. Всё это открывает путь к тому, чтобы технология DAB+ стала доминирующим способом домашнего прослушивания радио во Франции.

Как комментируют запуск

«Запуск двух общенациональных мультиплексов во Франции является важной вехой в развитии технологии DAB – не только для Франции, но и для всей Европы, – заявил президент ассоциации WorldDAB Патрик Хэннон. – Запуск данного проекта в сочетании с недавно принятым во Франции законом о радиоприёмниках открывает беспрецедентную возможность для роста во Франции рынка приёмников стандарта DAB+. Компания Frontier, являющаяся лидером на рынке приёмников DAB, поддерживает развитие и рост DAB-вещания в Европе своими решениями для приёма DAB+, а именно приёмниками Siena и Kino».

«Технология DAB+ действительно набирает обороты во Франции, и мы рады, что можем позволить брендам стимулировать рост DAB+ с помощью нашей линейки бытовых радиоприёмников, созданных на основе технологии Frontier, – заявил управляющий директор Frontier Прем Раджалингем. – Мы наблюдаем значительный рост продаж приёмников DAB во Франции и ожидаем увидеть 50-процентный рост по итогам 2021 года».

«Мы ещё раз доказали тот факт, что являемся ведущим поставщиком комплексных решений для индустрии вещания, и мы гордимся тем, что продолжаем работать над развитием национального цифрового радио для французской аудитории», – говорит президент towerCast Рафаэль Эйро.

Что известно о компании towerCast

towerCast – французский оператор, специализирующийся на услугах радиовещания и цифрового наземного телевидения (DTT). Компания покрывает более 85% населения Франции услугами радиовещания, а 60% французов принимают, по крайней мере, один мультиплекс DTT, передаваемый towerCast. Благодаря наличию у компании более чем 500 точек вещания и благодаря признанным ноу-хау в области управления и эксплуатации сетей компании towerCast удалось закрепить своё лидерство в области цифровых технологий на рынке вещания, цифрового наземного телевидения или телекоммуникаций Франции.

О законодательстве

Добавим, помимо запуска новых мультиплексов Франция также обновила законодательство, и теперь оно гласит, что с 28 мая 2021 года все радиоприёмники, снабжённые буквенно-цифровым экраном, должны принимать программы цифрового радиовещания: «Прочие радиоприёмники (терминалы), для которых функция приёма радиопередач не является чисто случайной, и которые снабжены буквенно-цифровым экраном, должны быть способны принимать программы цифрового наземного радио».