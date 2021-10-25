При покупке стиральной машины пользователю легко запутаться в производителях и спецификациях, выпускаемых моделей. На витринах специализированных магазинов пользователи видят надписи – стиральная машина Сименс, стиралка Бош, Самсунг и так далее. Все эти названия сбивают покупателя с толку. Поэтому при выборе необходимо учитывать множество различных факторов. И, когда дело доходит до выбора барабана подходящего размера, универсального решения не существует.

Всё зависит от индивидуальных запросов касательно стиральной машины. Кто-то может жить в небольшом домохозяйстве, где не требуется стирать много вещей. А кто-то – наоборот живёт в большом домохозяйстве, где приходится часто и много стирать.

Чтобы развеять все наиболее распространённые заблуждения, связанные с размером барабана, мы обратились за комментарием к специалистам компании Partner Bosch Siemens, в котором они поясняют, как правильно выбрать стиралку подходящего размера.

Что такое размер барабана стиральной машины

Размер барабана стиральной машины указывает на общее количество сухого белья, которое можно уместить в барабан при загрузке. Однако, это не означает, что следует взвешивать бельё перед каждой загрузкой для стирки, потому что по большей части предел веса белья для большинства стиральных машин обычно ненамного меньше, чем можно физически разместить внутри барабана.

Таким образом, стиральная машина с пометкой «8 кг» позволяет разместить в барабан около 8 кг сухого белья. Размеры барабана бытовых стиральных машин варьируются в пределах от 5 кг до 12 кг.

Впрочем, важно помнить, что всегда следует избегать перегрузки стиральной машины.

Правда ли, что стиральные машины с большим размером барабана работают лучше, чем стиральные машины с малым барабаном?

Одно из наиболее распространённых заблуждений, связанных со стиральными машинами, заключается в том, что чем больше размер барабана – тем лучше стиралка.

Вполне естественно, что люди предполагают, что раз машины с большим барабаном имеют больший размер и стоят дороже, то, видимо, имеет смысл собрать деньги и приобрести именно такую стиралку.

Однако правда заключается в том, что всегда лучше покупать стиральную машину, которая в наилучшей степени соответствует конкретным потребностям.

Проблемы, возникающие при покупке слишком большой стиральной машины

Если купить стиральную машину, которая слишком велика для конкретных условий и потребностей в стирке, то обнаружится, что она постоянно остаётся недозагруженной.

При недостаточной загрузке стиральной машины она будет потреблять количество воды и электроэнергии, аналогичное потребляемым при её полной загрузке. А это, в свою очередь, приводит к увеличению затрат на её эксплуатацию и нежелательной нагрузке на окружающую среду.

Впрочем, как и в большинстве жизненных ситуаций, из данного правила есть несколько исключений. Некоторые модели стиральных машин оснащены датчиками, которые взвешивают загружаемое бельё и соответствующим образом регулируют уровень воды и время стирки. Однако такая функция не является стандартом для большинства моделей стиральных машин и в значительной степени является уникальной и свойственна, чаще всего, премиальным моделям в линейке.

Проблемы, возникающие при покупке слишком маленькой стиральной машины

Если купить стиральную машину, которая слишком мала для потребностей, то пользователь столкнётся с проблемой перегрузки.

Когда стиральная машина перегружена, бельё не имеет возможности свободно крутиться в барабане, и это в свою очередь вызывает две большие проблемы, связанные с производительностью:

Мешает равномерному распределению и смыванию моющего средства. Не даёт стиральной машине возможность произвести тщательную стирку.

Но даже если пользователь будет проявлять максимум осторожности, чтобы не перегружать стиральную машину, покупка слишком маленькой машины приведёт к тому, что еженедельно придётся выполнять по несколько загрузок белья для стирки. А это не очень хорошо для машины, поскольку чрезмерное использование приведёт к её быстрому износу.

Сколько белья может вместить в себя конкретная стиральная машина

Количество белья, которое можно уместить внутри стиральной машины, будет зависеть от множества различных факторов, среди которых – тип белья и конструкция машины.

Главным фактором всегда будет оставаться размер барабана машины. И конкретные параметры ёмкости будут различаться в зависимости от модели машины.