Компания Xiaomi представила смартфон Mi 11 Lite на украинском рынке в конце марта текущего года. Это очень изящный и стильный гаджет, поддерживающий множество функций. Фактически, это самый тонкий смартфон из моделей 2021 года. Авторы данной публикации делятся с читателями Mediasat своим видением плюсов и минусов смартфона Xiaomi Mi 11 Lite.

Плюсы

Дизайн и цветовая гамма: смартфон Xiaomi Mi 11 Lite выглядит просто потрясающе. Он обладает привлекательным дизайном и его приятно держать в руках. На территории Украины модель Mi 11 Lite доступна в трёх цветовых вариантах: Bubblegum Blue, Boba Black и Peach Pink.

Изящность и лёгкость: Xiaomi Mi 11 Lite – самый тонкий и лёгкий смартфон текущего года. Его толщина составляет всего 6.8 мм, а вес смартфона – всего 157 граммов.

Превосходное качество дисплея: все последние модели гаджетов Xiaomi имеют дисплеи хорошего качества. И Mi 11 Lite не стал исключением из правила. Он оснащён 6.55-дюймовым дисплеем FHD + AMOLED с разрешением 1080×2400 пикселей и системой с высокой частотой обновления – 90 Гц.

Возможности программного обеспечения: подобно устройствам Xiaomi Redmi, смартфон Mi 11 Lite также работает на системе Android v11 и имеет интерфейс MIUI. Впрочем, смартфоны серии Mi гораздо меньше страдают от вредоносного ПО и рекламы, а также удобны в эксплуатации.

Камера хорошего качества: говоря о Mi 11 Lite, нельзя не вспомнить о блоке камер. Гаджет оснащён тройной камерой, размещённой на задней панели. Основной датчик – это 64-мегапиксельная камера с объективом f/1.79, которую дополняют 8-мегапиксельная камера со сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксекльная камера с телеобъективом. На передней панели смартфона размещена 16-мегапиксельная камера для селфи и видео.

Минусы

Скромный процессор: смартфон Xiaomi Mi 11 Lite оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 732G, который работает в паре с графическим процессором Adreno 618. При разработке данной модели в Xiaomi могли бы подумать о лучшей SoC.

Отсутствие разъёма для подключения наушников: поскольку Mi 11 Lite – очень тонкий смартфон, в нем нет разъёма для наушников 3.5 мм.

Низкая ёмкость аккумулятора: в Xiaomi Mi 11 Lite установлена батарея небольшой ёмкости – 4250 мАч, и в этом состоит его отличие от большинства моделей Xiaomi, которые работают от батареи ёмкостью 5000 мАч. При этом он поддерживает функцию быстрой зарядки 33 Вт.

Цена: смартфон Mi 11 Lite на рынке Украины продаётся в двух модификациях. Обе они имеют 6 Гб оперативной памяти. Отличие заключается в объёме встроенной памяти для хранения данных: 64 или 128 ГБ:

Mi 11 Lite (6 ГБ + 64 ГБ) – 8 499 грн;

Mi 11 Lite (6 ГБ + 128 ГБ) – 9 499 грн.

Итоги

Смартфон Mi 11 Lite – тонкий, стильный и лёгкий гаджет. Авторы данной публикации привели как плюсы, так и минусы данного устройства, а выбор – остаётся за пользователями.