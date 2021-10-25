Даже самым опытным водителям нравится использовать специальные гаджеты и технологии, облегчающие процесс вождения и увеличивающие удовольствие от него. В последнее время вся техника вокруг нас становится всё более и более интеллектуальной, и автомобили – отнюдь не исключение.

Основные принципы использования смарт-технологий в автомобилях были представлены и испытаны, в частности, компанией Daimler – владельцем брендов Mercedes Benz, Mercedes AMG и Mercedes Maybach.

История данных разработок уходит своими корнями в начало 70-х годов 20-го века, и с тех пор различные компании, производящие автомобили, постоянно представляли новые смарт-технологии и усовершенствовали существующие.

Инновационные технологии улучшают качество наших поездок и делают автомобили более экономичными, а также более выносливыми в тяжёлых условиях эксплуатации.

Мало того, данные технологии также помогают нам в навигации при поездках по незнакомым местам и дорогам.

Некоторые из этих технологий делают вождение более комфортным и оптимизируют поездку для пассажиров.

А в сфере имиджа некоторые из интеллектуальных технологий для автомобилей, как вы вскоре увидите, также позволяют автовладельцам подчёркивать свой стиль и выражать свой вкус.

Редакция Mediasat обратилась к специалистам компании Rental, специализирующейся на посуточной аренде авто в Киеве, с просьбой поделится с читателями Mediasat инновационными технологиями, которые сделают вождение настоящим удовольствием.

1 Самоходные автомобили

Самоходные автомобили – это автономные автомобили, которые могут перемещаться между двумя точками совершенно самостоятельно, без участия водителя или оператора.

Данные транспортные средства оснащены радиолокационными датчиками, камерами и управляются искусственным интеллектом (AI), что позволяет им определять состояние дороги и эффективно перемещаться по ней в нужном направлении.

Всё, что должен сделать путешественник для такой поездки, – это отметить на интерактивной панели управления необходимый пункт назначения. После этого искусственный интеллект автомобиля рассчитывает идеальный маршрут к месту назначения.

Установленные в автомобиле датчики Lidar (обнаружение света и определение расстояний) создают трехмерную карту на основе местоположения автомобиля.

Искусственный интеллект автомобиля быстро обнаруживает необходимые ориентиры, используя карты Google.

Во время движения радарные датчики автомобиля, расположенные на переднем и заднем бамперах, помогают автомобилю чётко рассчитывать расстояние до препятствий.

После чего система искусственного интеллекта принимает решение о торможении или объезде препятствия.

Различные самоходные автомобили имеют разный уровень автономности. Они позволяют путешественникам во время поездки на работу заниматься решением различных проблем, не утруждая себя необходимостью нанимать водителя. Они также обеспечивают наилучшие впечатления от вождения.

2 Электромобили

Электромобили, по всей видимости, являются лучшим решением большинства проблем, создаваемых использованием двигателей внутреннего сгорания.

В частности, таких проблем, как выбросы углекислого газа и шум.

Электромобиль – это транспортное средство, приводимое в движение электродвигателем (-ями), которые питаются от аккумуляторов.

В числе автомобильных брендов, присоединившихся к процессу разработки и производства электромобилей, – Mazda, Porsche, Mercedes, Nissan и компания Tesla, ставшая зачинателем и лидером данной гонки. Кстати, компания Rental на своём сайте rental.ua предлагает в аренду различные авто, в том числе и электромобили.

Существует два типа электромобилей: полностью электрические транспортные средства (All-Electric Vehicles, AEV) и гибридные электромобили с подзарядкой от сети (Plug-in Hybrid Powered Electric Vehicles, PHEV).

Электромобили типа AEV могут работать исключительно от электричества.

Большинство моделей электромобилей типа AEV способны преодолевать расстояние в 50-70 км на одном электрическом заряде, при этом некоторые электромобили более высокого класса могут преодолевать более дальние расстояния – до 155 км.

В то же время, электромобили типа PHEV работают в гибридном режиме – на электродвигателе и двигателе внутреннего сгорания.

Первые 5-25 км поездки такой электромобиль использует электродвигатель, а затем переключается на двигатель внутреннего сгорания.

Самое главное преимущество электромобилей состоит в том, что они сокращают выбросы углекислого газа в атмосферу. В частности, использование электромобилей AEV сводит выбросы углерода к нулю.

Они используют всю энергию, вырабатываемую батареями, в том числе и энергию, которая обычно теряется при торможении.

3 Связь между автомобилями

Ещё одним примером разрабатываемых интеллектуальных технологий является интерактивная связь между водителем и транспортным средством.

Впервые технологии связи были использованы при разработке навигационной системы GPS, и в дальнейшем производители автомобилей постоянно работали над тем, чтобы поднять использование данных технологий на более высокий уровень.

Одним из таких решений является использование связи между автомобилями (V2V), которая позволит автомобилю взаимодействовать с другими транспортными средствами, находящимися на дороге.

Благодаря данной технологии автомобиль сможет обнаруживать быстро приближающиеся к нему другие автомобили и при необходимости – задействовать тормоза.

Это отличная технология, которая может быть особенно полезна при проезде «слепых зон», поворотов за угол здания или в местах с плохой видимостью.

Ещё один вариант использования связи – связь между авто и объектами инфраструктуры, которая позволяет автомобилю оперативно получать информацию, к примеру, о приближении к светофору.

Будет неплохо, если инженеры сумеют расширить использование данной технологии таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие транспортного средства с прочими объектами, окружающими водителей.

4 Изготовление автомобилей под заказ

Любителям вещей, изготовленных под заказ, определённо понравится мысль о том, чтобы получить автомобиль, изготовленный под заказ, с учётом их индивидуальных запросов.

Это становится возможным благодаря технологии 3D-печати, которая позволит произвести автомобиль, который будет обладать любым дизайном и иметь необходимый двигатель.

Для владельцев автомобилей это станет идеальным способом для того, чтобы выразить свой неповторимый стиль.

Это технология, которая позволит объединить различные автомобильные функции вместе для создания потрясающего автомобиля, разработанного на заказ, который сможет подчеркнуть вашу индивидуальность.

3D-печать в автомобильной промышленности уже используется для производства обвесов и внутренних панелей.

В числе компаний, которые уже внедрили эту технологию, – McLaren, BMW и Daihatsu.

5 Дисплеи на приборной панели и лобовом стекле

Дополненная реальность (или AR) – это инструмент, который позволяет автомобилю отображать различную информацию для водителя на лобовом стекле.

Это может быть информация об автомобиле и близлежащих объектах, например о людях, зданиях и других транспортных средствах.

Данная система уже получила название «Индикатор на лобовом стекле» (HUD). Информация формируется на приборной панели, а затем проецируется системой на лобовое стекло.

Таким образом, водителю не придётся лишний раз отвлекаться, чтобы посмотреть вниз на приборную панель, при этом система предоставит ему дополнительную информацию, например, о расстоянии от автомобиля до ближайших объектов.

Информация в режиме дополненной реальности удобно расположена в пределах прямой видимости водителя, помогая ему быстрее замечать соответствующие объекты.

Например, в случае приближения автомобиля к велосипедисту или пешеходу система может выделить их присутствие, используя значок наложения в месте, где находится человек.