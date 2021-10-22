Если хозяин квартиры не против, то вы можете воспользоваться услугами того провайдера, который вам понравится. Даже если в помещении уже был кабель, но информации о том, какая компания предоставляла услуги, нет, не стоит тратить силы. Лучше сразу заключить новый договор. Просто узнайте, какие провайдеры предлагают интернет в Киеве по вашему адресу. Затем выберите один из двух способов подключения.

Оформление договора на арендодателя

Если хозяин оформляет договор самостоятельно, то он сможет контролировать все процессы, связанные с подключением. Вплоть до расторжения договора при желании. Такой способ отлично подходит именно владельцам жилья. Ведь когда в квартиру въедут новые жильцы, хозяин просто сообщает им пароль от Wi-Fi.

Для того, кто снимает жилье, такой вариант может быть неудобным. Дело в том, что арендодатель сам выбирает тариф и провайдера, и вам они могут не подходить. Но зато и все проблемы с подключением владелец квартиры тоже будет решать сам.

Почему хозяин может не разрешить подключить интернет

Это может быть в том случае, когда арендодатель не желает, чтобы в стенах квартиры появились отверстия для проведения кабелей. Бывают случаи, когда квартиранты съезжают, а счета продолжают приходить. И все проблемы ложатся на плечи хозяина жилья.

Оформление договора на вас

В некоторых случаях арендодатели разрешают временным жильцам самостоятельно подключать интернет. Вы можете выбрать не только провайдера, но и тарифный план. В этом случае договор будет оформлен на вас.

Какие документы могут понадобиться

Чтобы на съемной квартире у вас был интернет, понадобятся следующие документы:

код ИИН;

паспорт.

Прописки по адресу не нужно. Достаточно всего лишь указать номер телефона и ФИО. Практически все провайдеры Киева предоставляют одинаковые условия.

Как расторгнуть договор

Квартиранты пользуются интернетом временно, поэтому важно перед подключением узнать, как именно происходит процедура расторжения договора. Если вы решили воспользоваться услугами Киевстар, то можно просто его перенести на новый адрес. Чтобы сделать это — обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Перед подключением обязательно уточните некоторые важные вопросы. Например, какие документы понадобятся провайдеру для подписания договора и нужно ли присутствие владельца жилья? Также не забудьте узнать, будет ли начисляться абонплата, если вы забудете разорвать договор.