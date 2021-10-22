Від журналістки до продюсерки спецпроєктів: Алла Стащенко про те, як побудувати телевізійну кар’єру з нуля

Професійне зростання та продюсування спецпроєктів

Я пам’ятаю, що якось сіла і збагнула: «Окей, ти була гостьовим редактором на прямих ефірах, працювала кастинг-директором, що далі?». Зрозуміла, що давно виросла з цієї позиції, бо організовувала все: від перемовин з гостями до їх транспортування, розміщення чи вирішення якихось фінансових питань.

Для початку, чесно кажучи, я сама себе вирішила називати гостьовим продюсером. Далі заявила про свій намір стати продюсером Всесвіту (тому-що я вірю в такі штуки) і своєму керівництву. І вже за кілька місяців мене покликали в «1+1 Продакшн».

Це було продюсування малих форм, не надто великих спецпроєктів. Але це був початок. Я погодилась і одразу почала шукати агентства чи компанії для співпраці. У той же час на мене вийшли представники USAID та запропонували спільну роботу у межах впровадження реформи децентралізації в Україні. Ми разом з замовниками продумали формат і відбувся запуск мого першого великого шоу «Громада на мільйон». Другий сезон вже став міжнародним і дуже круто, що я навіть з Вашингтону отримала схвальні відгуки.

Створення власного бізнесу – агенція KRYLA Communications

У якийсь момент я зрозуміла, що мені не цікаво. Певно тому, що з 18 років працювала на телебаченні. Реалізувала дуже багато проєктів у різноманітних ролях. Планувала продовжувати робити щось на міжнародному рівні, але пандемія завадила. Тому я створила власну агенцію і на сьогодні ми займаємося відеопродакшеном та консультуванням з приводу виготовлення будь-якої відеопродукції.

Вважаю, що у будь-якого контенту має бути філософія та чітка місія. Наша команда може створювати саме таке відео, яке надає людям та бізнесу крила і вони потім злітають дуже високо. Тому агенція і називається – KRYLA Communications.

Про роботу під час вагітності, захоплення йогою та брак вільного часу

Вперше я завагітніла у 22 роки і тоді мені здавалося, що це кінець. Але ні – за рік я вже була на роботі. У 28, коли я пропрацювала вже досить довгий час на телебаченні і мала чимало проєктів, я народила другу дитину. Якраз тоді мене покликали на Інтер в шоу «Про життя» з Андрієм Пальчевським. Формат дуже крутий – я такого ніколи не робила.