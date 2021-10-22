От журналистки до продюсера спецпроектов: Алла Стащенко о том, как построить телевизионную карьеру с нуля
Она пошла на свидание, чтобы попасть «в телевизор», терпела буллинг от постоянно пьяного режиссера, обзванивала гостей для своих программ с грудным ребенком на руках и уговаривала Патрисию Каас приехать в 7 утра на эфир. С юной, но амбициозной журналистки Алла Стащенко выросла в лучшего гостевого редактора страны, а впоследствии – продюсера больших спецпроектов и владелицу успешного бизнеса. Благодаря ее харизме и умению находить общий язык с любым человеком, в програмах «Сніданок з 1+1», «Підйом» на Новом канале, «Інспектор Фреймут», «На ножах», «Про життя» и «4 весілля» всегда были интересные герои и, соответственно, высокие рейтинги. Также в ее творческой коллекции создание и продюсирование шоу «Громада на мільйон» и «Громада на мільйон. Обмін експертами». Кто вдохновил Аллу Стащенко на журналистику, какой звездный гость оказался самым капризным, как совместить уход за грудным ребенком с круглосуточными съемками на телеканале и о самых больших фейлах гостевого редактора в прямом эфире – читайте в нашем материале.
О дедушке-журналисте на черной «Волге» и первом гонораре
Тяга к журналистике у меня появилась еще в школе. Я тогда смотрела сериал «Беверли-Хиллс», где одна из героинь основала школьную газету. Именно эта киноработа вдохновила меня, как, наверное, и всю тогдашнюю молодежь, что-то делать и что-то менять. Я решила, что хочу чем-то отличаться от других, и впоследствии таки создала нашу гимназическую газету. Мой дедушка, родной брат моей бабушки, работал на должности главного редактора газеты «Житомирщина». Я росла без отца, поэтому он был неким прототипом мужчины в моей семье.
Дедушка всегда ходил в крутых костюмах и ездил с водителем на черной «Волге». Он постоянно привозил какие-то новости, знал подводные камни тех или иных процессов, событий, которые происходили в мире – все раскладывал нам по полкам, объяснял. Рассказывал о своих заграничных командировках, а у меня горели глаза – я хотела быть такой же. В первую очередь, именно он вдохновил меня на журналистику.
С 6-го класса я начала публиковаться в местной газете «Лесин край». Это были два маленьких столбика на последней странице, но там стояли мои имя и фамилия. Сейчас это смешно звучит, но мне было приятно и дедушка все читал. Именно он сформировал и заложил во мне принципы честной журналистики. В этой же районной газете я получила первый гонорар. Кажется, гривен двенадцать. Но в то время для меня это были хорошие деньги – я потратила их на всевозможные девичьи штуки. А уже первая профессиональная зарплата у меня была 50 долларов в месяц. Помню, что все откладывала, а потом приобрела купальник и поехала сама в пансионат на Черное море.
«Телебачення за побачення»
После школы я поступила в Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко на факультет журналистики. На тот момент меня больше всего интересовало телевидение. Я мечтала туда попасть, что впоследствии и сделала, но очень смешным способом.
У меня был ухажер, пятикурсник, который постоянно меня звал на свидание, а я отказывалась. И как-то мы встретились на университетском дворе, спросили как дела друг у друга и он рассказал, что ищет себе на работе замену. Он работал международным обозревателем на Первом национальном, но хотел пойти в новости. Сразу же начала уговаривать его: «Порекомендуй меня на телевидение, я очень толковая. Я умная девочка, печаталась в газете… ». Он: «А пойдешь на свидание?». И я в конце концов согласилась.
Первый раз пришла на телеканал, вся прям тряслась. Еще встретила сразу одну из ведущих –такую красивую, с идеальным маникюром и укладкой, в стильном костюме. Стою и думаю: «Боже, на кого я похожа рядом с этой звездой?». Там меня начали учить с нуля. Не скажу, что было легко. Один из режиссеров выпивал, а после своих гуляний был довольно агрессивный и постоянно начинал меня «дрессировать». Я часто ревела в начиточной из-за того, что он говорил, будто бы у меня не такой как надо тембр голоса или где я ошибку в расшифровке сделала. Но все это – тоже опыт.
Журналистский опыт
В качестве журналистки я работала сначала в программе «Світогляд» на Первом Национальном. Три-четыре месяца там пробыла и перешла в «Репортер» на Новый канал, где готовила новости из регионов. Далее был музыкальный канал «Enter Music» – очень крутое время. Я тогда училась на 4 или 5 курсе и могла ходить на все крутые вечеринки или концерты бесплатно. В общем была в центре всех культурных событий столицы и страны в целом. Там я познакомилась со многими известными людьми, делала свои первые интервью с мировыми звездами.
Мне очень нравились новости, но там немного грустно было. Я любила «движ» и все, что связано с культурой и звездами.
О работе со звездными гостями
Далее я пришла работать в «Підйом». Сначала делала обзоры культурных событий, а потом мне предложили стать гостевым редактором.
Задача гостевого редактора – найти правильного гостя или эксперта для той или иной темы программы. Ты должна все организовать четко: чтобы люди не захотели уйти, чтобы им было комфортно, и главное, чтобы программа была интересной, а спикер был именно тем, кто нужен ей.
Я знала многих людей и умела дружить. Следила за жизнью звезд, могла легко выйти на любого человека, позвонить и уговорить.
Сейчас в это уже трудно поверить, но были времена без интернета. Тогда мы героев искали через газеты и журналы. Я всегда знала, где найти любой контакт. С развитием соцсетей все значительно упростилось. Главное фолловить нужных людей, следить за их жизнью и дружить с их продюсером или менеджером.
Надо понимать, что звездам тоже нужен эфир и пиар. Поэтому осложнений почти не возникало. Тяжеловато было только с иностранцами: когда приезжали Патрисия Каас или Гару, сложно было объяснить, почему они должны встать в 7 утра и приехать к нам на программу. Это и их менеджмент не всегда понимал, но как-то получалось договариваться. Сложнее всего было с Тиной Кароль: за все время существования программы «Підйом» она, вроде как, только раз у нас была и то – эфир, кажется, в записи выходил.
Профессиональный рост и продюсирование спецпроектов
Я помню, что как-то села и поняла: «Окей, ты была гостевым редактором на прямых эфирах, работала кастинг-директором, что дальше?». Осознала, что давно выросла из этой позиции, поскольку организовывала все: от переговоров с гостями до их транспортировки, размещения или решения каких-то финансовых вопросов. Для начала, честно говоря, я сама себя решила называть гостевым продюсером. Далее заявила о своем намерении стать продюсером Вселенной (потому-что я верю в такие штуки) и своему руководству. И уже через несколько месяцев меня позвали в «1+1 Продакшн». Это было продюсирование малых форм, не слишком больших спецпроектов. Но это было начало. Я согласилась и сразу начала искать агентства или компании для сотрудничества. В то же время на меня вышли представители USAID и предложили совместную работу в рамках внедрения реформы децентрализации в Украине. Мы вместе с заказчиками продумали формат и состоялся запуск моего первого большого шоу «Громада на мільйон». Второй сезон уже стал международным и очень круто, что я даже из Вашингтона получила положительные отзывы.
Создание собственного бизнеса – агентство KRYLA Communications
В какой-то момент я поняла, что мне не интересно. Вероятно потому, что я с 18 лет работала на телевидении. Реализовала очень много проектов в различных ролях. Планировала продолжать делать что-то на международном уровне, но пандемия помешала. Поэтому я создала собственное агентство и сегодня мы занимаемся видеопродакшеном и консультированием по поводу изготовления любой видеопродукции. Считаю, что у любого контента должны быть философия и четкая миссия. Наша команда может создавать именно такое видео, которое предоставляет людям и бизнесу крылья и они потом взлетают очень высоко. Поэтому агентство и называется – KRYLA Communications.
О работе во время беременности, увлечении йогой и отсутствии свободного времени
Впервые я забеременела в 22 года и тогда мне казалось, что это конец. Но нет – через год я уже была на работе. В 28, когда я проработала уже достаточно долгое время на телевидении и у меня было немало проектов, я родила второго ребенка. Именно тогда меня позвали на Интер в шоу «Про життя» с Андреем Пальчевским. Формат очень крутой – я такого никогда не делала.
В день мы снимали 3-4 программы с 7-8 экспертами и звездами в каждой. Мне как-то удавалось каждые 3 часа кормить 4-х месячного младенца и работать над списком гостей. Было нереально сложно, но я справилась.
Сейчас все равно у меня очень мало времени на семью. Очень любим вместе путешествовать или посидеть в уютном ресторане: просто поесть что-то вкусное, побыть рядом и поговорить. Но, к сожалению, я почти все время занимаюсь бизнесом, и обязательно спортом, чтобы получать энергию для работы.
Люблю йогу – она меня очень расслабляет и придает такое философское отношение к жизни. Если вдруг что-то идет не по плану, то я понимаю – это к лучшему. И бегаю часто: бег снимает усталость и хорошо чистит мне голову.
Блиц-опрос
- Первый детское воспоминание
Я еду в своей красной коляске, смотрю на колеса и вижу, как земля уходит из-под ног. И помню, как потом поворачиваюсь и вижу маму, которая мне улыбается.
- Какие телевизионные программы или каналы смотрит
Только Netflix.
- Составляющие успешного телевизионного проекта
Своевременность, хорошая драматургия и крутые герои.
- Если бы не журналистика и телевидение, кем могла бы работать
Психологом или художницей.
- Три совета новичкам на телевидении
Быть человеком слова и дела. Быть креативным и не бояться рассказывать свои идеи. Очень много «пахать».
- Самое яркое воспоминание и самый большой «фейл» за все время работы
Самое яркое воспоминание: когда я работала на Фабрике звезд, приехала Алла Пугачева и я, заходя к ней, прям тряслась. Она тогда сказала: «Деточка, все хорошо».
Часто были какие-то маленькие звезды, которые «выносили мозг», а такую глыбу, как Пугачева, все устраивало.
Еще один закрытый гештальт – личное знакомство с Александром Роднянским. Оно произошло, когда мы делали фильм «25 лет с 1+1». На тот момент я мечтала познакомиться с человеком, который этот телеканал основал.
Самые большие «фейлы» происходили, когда внезапно срывались гости и ты не успевал найти замену. В программе «Підйом», например, Педан с Притулой разыгрывали комедию: кто-то из них оставался ведущим, а другой играл роль какой-то известной звезды. Вот так и заполняли те 7-10 минут эфирного времени.