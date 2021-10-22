От журналистки до продюсера спецпроектов: Алла Стащенко о том, как построить телевизионную карьеру с нуля

Профессиональный рост и продюсирование спецпроектов

Я помню, что как-то села и поняла: «Окей, ты была гостевым редактором на прямых эфирах, работала кастинг-директором, что дальше?». Осознала, что давно выросла из этой позиции, поскольку организовывала все: от переговоров с гостями до их транспортировки, размещения или решения каких-то финансовых вопросов. Для начала, честно говоря, я сама себя решила называть гостевым продюсером. Далее заявила о своем намерении стать продюсером Вселенной (потому-что я верю в такие штуки) и своему руководству. И уже через несколько месяцев меня позвали в «1+1 Продакшн». Это было продюсирование малых форм, не слишком больших спецпроектов. Но это было начало. Я согласилась и сразу начала искать агентства или компании для сотрудничества. В то же время на меня вышли представители USAID и предложили совместную работу в рамках внедрения реформы децентрализации в Украине. Мы вместе с заказчиками продумали формат и состоялся запуск моего первого большого шоу «Громада на мільйон». Второй сезон уже стал международным и очень круто, что я даже из Вашингтона получила положительные отзывы.

Создание собственного бизнеса – агентство KRYLA Communications

В какой-то момент я поняла, что мне не интересно. Вероятно потому, что я с 18 лет работала на телевидении. Реализовала очень много проектов в различных ролях. Планировала продолжать делать что-то на международном уровне, но пандемия помешала. Поэтому я создала собственное агентство и сегодня мы занимаемся видеопродакшеном и консультированием по поводу изготовления любой видеопродукции. Считаю, что у любого контента должны быть философия и четкая миссия. Наша команда может создавать именно такое видео, которое предоставляет людям и бизнесу крылья и они потом взлетают очень высоко. Поэтому агентство и называется – KRYLA Communications.

О работе во время беременности, увлечении йогой и отсутствии свободного времени

Впервые я забеременела в 22 года и тогда мне казалось, что это конец. Но нет – через год я уже была на работе. В 28, когда я проработала уже достаточно долгое время на телевидении и у меня было немало проектов, я родила второго ребенка. Именно тогда меня позвали на Интер в шоу «Про життя» с Андреем Пальчевским. Формат очень крутой – я такого никогда не делала.