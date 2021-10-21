Оставлять детей за просмотром видеосервиса OLL.TV стало безопасней. Редакция Mediasat рассказывает подробности.
Что произошло
Сервис OLL.TV продолжает расширять контентное наполнение платформы. К телеканалам, спорту, фильмам, сериалам, рейтинговым шоу и мировым премьерам, добавлен специальный раздел для самых маленьких – myBabyTV от студии Fox Networks Group.
Что известно о контенте в новом разделе
В рубрике собраны мультсериалы с короткими 15-минутными эпизодами. Их создают специалисты BabyTV – многоязычного международного телеканала, созданного специально для детей в возрасте до 4 лет и их родителей. Канал создан студией Fox Networks Group – дочерней компании The Walt Disney Company.
Среди самых популярных мультсерий – цикл «Голодный Генри», где вечно голодный кот в поисках рецептов для своих блюд изучает, как и где растут фрукты и овощи или как производятся его любимые продукты. Герой другой серии, Чарли, постоянно отправляется в веселые приключения, и вместе с ним малыши изучают цифры, алфавит или знакомятся с геометрическими фигурами. А вместе с бегемотом, собакой и девочкой Софи из «Гіппа гіппа гей!» – разгадывают головоломки и решают задачки.
MyBabyTV – лишь часть детского раздела на OLL.TV. Кроме этой рубрики на платформе есть популярные и любимые во всем мире мультфильмы, фильмы и сериалы для детей любого возраста: «Шрек», «Монстры на каникулах», «Фиксики», «Смурфики», «Артур и минипуты», «Губка Боб в 3D», «Angry Birds в кино», «Мадагаскар», «Пчелка Майя», «Семейка Аддамс», «Кунг-фу Панда», «Дети шпионов» и многое другое.
Сами говорят
«OLL.TV – сервис для всей семьи, для разных вкусов и возрастов. Наша аудитория – от 0 до 150 лет! Эта рубрика – win-win для детей и родителей. Мамам и папам она подарит как минимум полчаса свободного времени. Как отец двоих детей, поверьте, я знаю ценность этого получаса! Когда ребенок смотрит телевизор, а ты при этом спокоен, что он занят хорошим делом. А для детей это время, когда им нескучно, плюс они незаметно впитывают что-то полезное. Здесь мультики с познавательным и обучающим контентом, с которым безопасно оставить малышей. Безопасно и полезно.
Малышам сложно удерживать внимание на одной теме, поэтому темы разнообразны и быстро чередуются. Музыка, буквы, цифры, животные, разные места и ситуации. И все это без рекламы. Повторюсь, это безопасный контент. Подразделение Disney создает myBabyTV вместе с экспертами по развитию ребенка. Это понятный, но очень точно и профессионально сделанный продукт.
Мы стремимся быть площадкой, где детям будет увлекательно, а родителям за своих чад – спокойно. Сейчас у нас в разработке несколько идей, а вообще раздел для детей – один из наших приоритетов», – говорит главный редактор OLL.TV Алексей Пономаренко.