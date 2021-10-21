Оставлять детей за просмотром видеосервиса OLL.TV стало безопасней. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Сервис OLL.TV продолжает расширять контентное наполнение платформы. К телеканалам, спорту, фильмам, сериалам, рейтинговым шоу и мировым премьерам, добавлен специальный раздел для самых маленьких – myBabyTV от студии Fox Networks Group.

Что известно о контенте в новом разделе

В рубрике собраны мультсериалы с короткими 15-минутными эпизодами. Их создают специалисты BabyTV – многоязычного международного телеканала, созданного специально для детей в возрасте до 4 лет и их родителей. Канал создан студией Fox Networks Group – дочерней компании The Walt Disney Company.

Среди самых популярных мультсерий – цикл «Голодный Генри», где вечно голодный кот в поисках рецептов для своих блюд изучает, как и где растут фрукты и овощи или как производятся его любимые продукты. Герой другой серии, Чарли, постоянно отправляется в веселые приключения, и вместе с ним малыши изучают цифры, алфавит или знакомятся с геометрическими фигурами. А вместе с бегемотом, собакой и девочкой Софи из «Гіппа гіппа гей!» – разгадывают головоломки и решают задачки.

MyBabyTV – лишь часть детского раздела на OLL.TV. Кроме этой рубрики на платформе есть популярные и любимые во всем мире мультфильмы, фильмы и сериалы для детей любого возраста: «Шрек», «Монстры на каникулах», «Фиксики», «Смурфики», «Артур и минипуты», «Губка Боб в 3D», «Angry Birds в кино», «Мадагаскар», «Пчелка Майя», «Семейка Аддамс», «Кунг-фу Панда», «Дети шпионов» и многое другое.

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