Функциональные Смарт-часы с Wi-Fi корректно работают как в паре со смартфоном, так и без привязки к нему. Они самостоятельно подключаются к беспроводным сетям и обеспечивают устойчивый доступ к интернет-ресурсам. Разнообразный функционал позволяет использовать носимые аксессуары с Вай-Фай модулем для разных задач. Например, они нужны для комфортных и результативных занятий спортом. Спортивные режимы и датчики создают все условия для достижения поставленных целей, будь то похудение, поддержание тела в тонусе или же набор мышечной массы.

Полезны Смарт-часы из интернет-магазина https://wo.ua/smart-chasy-i-fitnes-trekery/ не только для спортсменов. Кто еще может по достоинству оценить преимущества носимых гаджетов?

Офисные работники

В большинстве случаев работа в офисе подразумевает постоянное сидение за компьютером и выполнение монотонных действий. Набор текста, редактирование документов, ведение деловых переписок, использование профильного ПО — все эти задачи отнимают много сил, хоть и не связаны с физическими нагрузками.

Если сидячую работу не чередовать с простыми упражнениями, можно столкнуться с такими последствиями, как:

боли в спине,

проблемы с позвоночником,

ухудшение зрения,

головные боли,

хроническое переутомление.

Чтобы избежать их, необходимо периодически вставать из-за рабочего стола и делать легкую зарядку или хотя бы ходить.

За работой некогда вспоминать об обязательной разминке. Благо, у современных умных часов есть функция «Напоминание о сидячем образе жизни». Она активируется, чтобы напомнить пользователю, что он чрезмерно долго находится в неподвижном состоянии и нуждается в минимальной активности.

Туристы

В туристическом походе использовать смартфон в качестве навигатора нерационально. Гаджет может разрядиться в неподходящий момент, а оставаться в лесу или в горах без связи страшно и небезопасно.

Умные часы с активным GPS без подзарядки способны проработать гораздо больше времени, чем телефон. Их процессоры расходуют меньше энергии, поэтому показатели автономности выше.

К тому же, один и тот же повербанк на 10000 мАч может зарядить среднестатистический смартфон только 2 раза, а Смарт-часы — как минимум 3-5 раз.

Бизнесмены

Бизнесменам необходимо постоянно оставаться на связи, чтобы вести переговоры и решать другие деловые задачи. Быть «на телефоне» 24/7 сложно, а иногда — невозможно. Например, мобильник неразумно брать с собой в бассейн или в тренажерный зал. Это вовсе не значит, что занятия спортом — повод пропускать важные звонки и сообщения. Для коммуникации отлично подходят Смарт-часы с Wi-Fi и Bluetooth. С них можно звонить, писать, принимать входящие вызовы и прослушивать аудиосообщения.

Эксплуатация часов в спортзале или бассейне полностью безопасна. Особенно, если речь о модели, защищенной от воды и пыли.

Умные часы также нужны людям, увлекающимся модными трендами. Среди устройств — много интересных дизайнерских решений, органично дополняющих образы в разных стилях.