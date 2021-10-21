Расположение телевизора — важное и практичное решение, которое вызывает у большинства людей много вопросов и трудностей. Телевизор присутствует в практически каждой квартире или доме, иногда даже в нескольких экземплярах. Для кого-то он может работать в качестве фона, а кто-то не представляет жизни без ежедневного просмотра фильмов, сериалов и новостей. Чтобы такое времяпровождение проходило с максимальным комфортом, важно знать, как правильно установить телевизор на стене.
Расположение телевизора в гостиной: несколько важных рекомендаций
Гостиная, как правило, является основной зоной для просмотра телевизора, поэтому правильно поместить его в этой комнате крайне важно. Мебель в гостиной лучше расположить полукругом от телевизора: это позволит получить широкий и максимально комфортный обзор для большой компании. Если воплотить в жизнь данную рекомендацию не получается, можно воспользоваться специальными телевизионными крепежами. Они обеспечат лучшую мобильность и позволят поворачивать устройство в разные стороны.
Перед монтажом обязательно следует определить точную высоту расположения телевизора — этот параметр напрямую зависит от высоты мебели в комнате, а также положения, из которого будет осуществляться просмотр чаще всего. При размещении ТВ в гостиной, стоит придерживаться таких 5 рекомендаций:
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Угол взгляда от центра экрана не должен отклоняться более, чем на 30 градусов.
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Не стоит располагать телевизор экраном к окну (солнечный свет будет отражаться и создавать блики).
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Оптимальная высота ТВ при монтаже — от 70 сантиметров до 1,2 метра от пола (точное число зависит от диагонали экрана).
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Экран телевизора должен находится на уровне глаз зрителя.
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Заметно улучшить видимость поможет установка телевизора на фоне темного однотонного цвета.
Куда повесить телевизор на кухне
В современных новостройках часто встречаются большие кухни, площадью от 10 квадратных метров. Это позволяет устанавливать в них не только телевизоры, но и габаритные морозильные камеры, а также другие полезные девайсы. Первое, на что следует обратить внимание при монтаже ТВ на кухне — он не должен мешать и сильно выделяться от общего интерьера помещения. Наиболее удачным решением является монтаж телевизора на стене в нише, подальше от мойки и плиты. Для фиксации устройства часто используются кронштейны, которые крепятся к стене. Стоит выделить еще такие 3 правила:
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Не стоит ставить телевизор на холодильник.
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Лучше оставить свободный доступ к задней и боковым частям прибора.
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На кухне ТВ лучше устанавливать напротив места приема пищи, на высоте от 1 до 1,5 метров. Это обеспечит максимально удобный просмотр в сидячем положении.
Расположение телевизора в спальне
Особых ограничений по поводу того, на какой высоте устанавливать ТВ в спальне, нет. Здесь большую роль играет высота кровати, расположенной в комнате. Чтобы просмотр телевизора в спальне был максимально комфортным, стоит придерживаться таких 3 простых рекомендаций:
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Крепление монитора на стене стоит делать перед спальным местом. Чаще всего, высота монтажа телевизора в спальне составляет 1,3 метра
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Не нужно устанавливать монитор слишком низко к полу в детских спальнях: во время игры ребенок может случайно повредить его
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Наиболее практичным решением выступает установка ТВ при помощи специальных металлических каркасов, стандартных полок или же кронштейнов. Если используются полки под телевизор, то они должны быть прочными и выдерживать большие нагрузки, особенно если планируется покупка телевизора с большой диагональю
Нюансы монтажа телевизора в разных комнатах существенно отличаются. От правильности его проведения зависит не только комфорт просмотра любимых фильмов, но и здоровье каждого, а также безопасность членов семьи.