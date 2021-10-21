Расположение телевизора — важное и практичное решение, которое вызывает у большинства людей много вопросов и трудностей. Телевизор присутствует в практически каждой квартире или доме, иногда даже в нескольких экземплярах. Для кого-то он может работать в качестве фона, а кто-то не представляет жизни без ежедневного просмотра фильмов, сериалов и новостей. Чтобы такое времяпровождение проходило с максимальным комфортом, важно знать, как правильно установить телевизор на стене.

Расположение телевизора в гостиной: несколько важных рекомендаций

Гостиная, как правило, является основной зоной для просмотра телевизора, поэтому правильно поместить его в этой комнате крайне важно. Мебель в гостиной лучше расположить полукругом от телевизора: это позволит получить широкий и максимально комфортный обзор для большой компании. Если воплотить в жизнь данную рекомендацию не получается, можно воспользоваться специальными телевизионными крепежами. Они обеспечат лучшую мобильность и позволят поворачивать устройство в разные стороны.

Перед монтажом обязательно следует определить точную высоту расположения телевизора — этот параметр напрямую зависит от высоты мебели в комнате, а также положения, из которого будет осуществляться просмотр чаще всего. При размещении ТВ в гостиной, стоит придерживаться таких 5 рекомендаций:

Угол взгляда от центра экрана не должен отклоняться более, чем на 30 градусов.

Не стоит располагать телевизор экраном к окну (солнечный свет будет отражаться и создавать блики).

Оптимальная высота ТВ при монтаже — от 70 сантиметров до 1,2 метра от пола (точное число зависит от диагонали экрана).

Экран телевизора должен находится на уровне глаз зрителя.

Заметно улучшить видимость поможет установка телевизора на фоне темного однотонного цвета.

Куда повесить телевизор на кухне

В современных новостройках часто встречаются большие кухни, площадью от 10 квадратных метров. Это позволяет устанавливать в них не только телевизоры, но и габаритные морозильные камеры, а также другие полезные девайсы. Первое, на что следует обратить внимание при монтаже ТВ на кухне — он не должен мешать и сильно выделяться от общего интерьера помещения. Наиболее удачным решением является монтаж телевизора на стене в нише, подальше от мойки и плиты. Для фиксации устройства часто используются кронштейны, которые крепятся к стене. Стоит выделить еще такие 3 правила:

Не стоит ставить телевизор на холодильник.

Лучше оставить свободный доступ к задней и боковым частям прибора.

На кухне ТВ лучше устанавливать напротив места приема пищи, на высоте от 1 до 1,5 метров. Это обеспечит максимально удобный просмотр в сидячем положении.

Расположение телевизора в спальне

Особых ограничений по поводу того, на какой высоте устанавливать ТВ в спальне, нет. Здесь большую роль играет высота кровати, расположенной в комнате. Чтобы просмотр телевизора в спальне был максимально комфортным, стоит придерживаться таких 3 простых рекомендаций:

Крепление монитора на стене стоит делать перед спальным местом. Чаще всего, высота монтажа телевизора в спальне составляет 1,3 метра

Не нужно устанавливать монитор слишком низко к полу в детских спальнях: во время игры ребенок может случайно повредить его

Наиболее практичным решением выступает установка ТВ при помощи специальных металлических каркасов, стандартных полок или же кронштейнов. Если используются полки под телевизор, то они должны быть прочными и выдерживать большие нагрузки, особенно если планируется покупка телевизора с большой диагональю

Нюансы монтажа телевизора в разных комнатах существенно отличаются. От правильности его проведения зависит не только комфорт просмотра любимых фильмов, но и здоровье каждого, а также безопасность членов семьи.