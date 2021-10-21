В наши дни трудно держать что-либо в секрете – даже если ваша компания известна своей тягой к скрытности. Когда компания Apple разрабатывала свой первый iPhone, то проект был настолько сильно засекречен, что инженеры, набранные внутри самой компании, даже не знали, над чем они будут работать, пока не ставили свою подпись под документом о согласии. Смартфон был впервые представлен в январе 2007 года на MacWorld – за несколько месяцев до того, как гаджет поступил в продажу. Однако, перенесёмся в эпоху iPhone 13, когда этот разрыв сократился менее чем до двух недель.

В этой статье мы поговорим об одной из четырёх новых моделей смартфонов компании Apple, а именно – об iPhone 13 Pro: в гаджете имеется хорошая камера, приличный аккумулятор и отличный дисплей, завёрнутый в эстетичный и радующий глаз корпус.

Заметное, но ненавязчивое улучшение

Новая модель, которую описывают как «самый профессиональный из всех Pro iPhone за всю историю», является не столько революционной, сколько эволюционной. Однако, это не так уж и плохо; создатели iPhone 13 Pro сохранили то, что хорошо работало в предыдущей линейке, и решили некоторые из проблем, вызывавших нарекания пользователей.

К примеру, 6,1-дюймовый дисплей теперь поддерживает адаптивную технологию Apple – ProMotion. До сих пор эта функция была свойственна iPad Pro, и вот теперь компания Apple впервые решила применить эту технологию в телефоне. ProMotion имеет частоту обновления от 10 Гц до 120 Гц – это значит, что экран может обновляться до 120 раз в секунду, в зависимости от того, что именно вы делаете со своим телефоном.

Например, если экран неактивен или вы просто смотрите на текст, частота обновления автоматически снизится, чтобы сэкономить заряд батареи; но как только вы начинаете прокручивать экран или использовать приложения, она снова увеличивается.

Разница очевидна, даже если вы просто просматриваете приложения на главном экране. Он работает более плавно, с более плавными переходами.

Но это, вероятно, вторично по сравнению с тем, что ищет большинство людей: приличной камерой. Это то, в чём компания Apple добилась хороших результатов, и модель iPhone 13 Pro здесь не исключение. Новый блок камер предназначен для пропускания большего количества света, блок имеет больший датчик и более широкие диафрагмы на широкоугольных и сверхшироких камерах, а, кроме того, для телеобъектива 77 мм доступен ночной режим. Прямое сравнение с iPhone 12 Pro показало на новом смартфоне меньший уровень шума, лучшую цветопередачу и, в большинстве случаев, более резкий фокус даже при самых плохих условиях освещения.

Кинематографический режим

Новый кинематографический режим даёт вам при съёмке видеороликов возможности, близкие к профессиональным. Телефон позволяет вести съёмку с малой глубиной резкости, автоматически фокусируясь на лицо объекта, когда он входит и выходит из поля зрения объектива камеры. Если в кадре присутствуют два объекта, и тот из них, который попал в фокус, смотрит в сторону, фокус камеры автоматически переместится на оставшийся объект. Работает эта функция достаточно хорошо. Во время тестов, проведенных экспертами, телефон различал объект съёмки видео и мягкую игрушку. Не нравится конечный результат? Вы можете отредактировать его постфактум и вручную сместить фокус.

Еще одна новая функция – режим макросъёмки. Этот новый режим позволяет приблизиться к объекту на расстояние до 2 см, чтобы получить возможность делать невероятные по своему качеству снимки крупным планом. Таким образом, вы сможете снимать цветы, насекомых и всё то, о чем вы только можете подумать.

Данная функция поддерживается всеми тремя камерами, она также доступна в режиме съёмки видео – в том числе и при ведении замедленной съёмки и съёмки со сдвигом по времени.

Хорошая новость заключается в том, что между моделями Pro и Pro Max очень мало различий. Размер экрана, физический размер и ёмкость аккумулятора – это, конечно, очевидные различия, но при этом обе модели Pro имеют одинаковые камеры и возможности. А вот между моделями iPhone 13 Mini и Pro имеются реальные различия.

И хотя в компании Apple не особо вдавались в подробности различий с точки зрения вычислительной мощности между чипом A14, который устанавливался в прошлогодних моделях, и чипом A15 Bionic, присутствующим в моделях этого года, на некоторые вещи всё же следует обратить внимание.

Чип A15, установленный в iPhone 13 Pro, имеет пять ядер графического процессора, а чип, установленный в iPhone 13 и 13 Mini, имеет всего четыре ядра.

Новый чип также отвечает за один из новых режимов камеры. Кинематографический режим опирается на способность нового 16-ядерного нейронного движка в чипе находить лица и переключать фокус в процессе съёмки, а также собирать всю информацию, которая позволяет ретроспективно редактировать снятый материал.

Из хорошего

Усовершенствованная камера поддерживает режим макросъёмки и новый кинематографический режим. Оба они являются эксклюзивными для линейки iPhone 13, по крайней мере, на данный момент, причем последний зависит от сочетания программного обеспечения и аппаратной части. Оптическая стабилизация изображения со сдвигом датчика также поддерживается всеми камерами, и это означает, что вы сможете делать фото исключительного качества во всех режимах.

Дисплей гаджета – маслянисто-гладкий, и хотя это не так критично для производительности устройства, на него приятнее смотреть. При этом даже с учётом новой частоты обновления в 120 Гц батарея iPhone 13 Pro, судя по всему, показывает лучшие результаты и неплохо держит заряд – по крайней мере, в сравнении с предыдущими моделями. Речь может идти о дополнительном часе или около того, но в конце дня это может иметь решающее значение.

Не очень хорошее

Достаточно ли в новом iPhone обновлений, чтобы убедить пользователей раскошелиться на его покупку? Возможно, это не тот огромный прорыв, на который надеялись некоторые люди, но он в целом соответствует раннее утверждённому компанией Apple графику обновлений для своих смартфонов. Так что для пользователей iPhone 11 и более старших моделей новый гаджет может стать хорошим выбором.

Всё остальное

Новые iPhone — это всегда новая цветовая гамма, и iPhone 13 Pro не стал исключением. Гаджет доступен в корпусах таких цветов:

небесно-голубой;

серебристый;

золотой;

графитовый.

Телефон также поддерживает работу с зарядным устройством MagSafe и другими аксессуарами производства компании Apple.

Если вам необходимо дополнительное место для хранения данных, вы можете увеличить объем хранилища на модели Pro до 1 ТБ.

Вердикт

В наше время становится всё сложнее произвести впечатление на людей, но iPhone 13 Pro попадает в нужные цели. Международные эксперты рекомендуют данную модель к покупке.