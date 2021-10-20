Подписчики видеосервиса могут посмотреть матч Лиги чемпионов в ультравысоком качестве. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Медиасервис MEGOGO покажет матч Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» в 4K-качестве. Поединок состоится сегодня, 20 октября, в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть

Трансляция состоится на отдельном поп-ап канале MEGOGO Sport 4K, который будет доступен зрителям во время события, и в разделе «Спорт» по подписке «Спорт» (199 грн/мес) и «Максимальная» (299 грн/мес).

Отметим, просмотр матчей в формате 4K возможен только на устройствах с поддержкой данного стандарта.

Почему стоит посмотреть этот поединок

Во время сегодняшнего матча зрители будут наблюдать не только за игрой португальца Криштиану Роналду в составе английской команды, но и украинца Руслана Малиновского, полузащитника итальянской «Аталанты», которые встретятся на одном поле. Комментировать событие будет Вадим Скичко.

Напомним, зимой 2019 года MEGOGO провел первую в Украине трансляцию футбольного матча в формате 4K. С этого времени медиасервис неоднократно проводил трансляцию футбольных событий в ультрачетком качестве.

MEGOGO стал эксклюзивным транслятором матчей Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА сезонов 2021-2024 годов в Украине, начиная с сезона 2021/2022.