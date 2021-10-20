Спустя всего пару недель после калифорнийского стримингового мероприятия компания Apple провела ещё одно: речь идёт о прошедшем в понедельник Unleashed, который по своим масштабам был ничуть не менее ярким, чем предыдущая презентация.

Однако, если калифорнийское мероприятие было посвящено главным образом смартфонам iPhone 13 и новым смарт-часам серии 7, то в центре внимания Unleashed были новые MacBook серии Pro и новые AirPods.

MacBook серии Pro 2021 года

Новые MacBook Pro 2021 выпускаются в корпусах двух размеров – 14 и 16 дюймов. Примечательной особенностью новых MacBook является то, что они работают намного быстрее своих предшественников. Это связано с тем, что они собраны на базе новых процессоров/чипов M1 Pro и M1 Max, которые, по утверждению компании Apple, в 4 раза быстрее, чем чип M1, установленный в моделях предыдущей линейки.

M1 Pro имеет 10-ядерный центральный процессор, 16-ядерный графический процессор и поддерживает до 32 Гб объединённой памяти. M1 Max имеет 10-ядерный процессор с графическим процессором 32 Гб и поддерживает до 64 Гб оперативной памяти.

Apple отказалась от использования разъёма MagSafe (быстросъёмный разъём) пять лет назад, когда она начала выпускать новые лэптопы с подключением зарядки через разъём USB-C. Однако в новой линейке лэптопов MacBook Pro компания решила вернуть разъём MagSafe.

Впрочем, новые MacBook Pro также можно заряжать и через USB-C, однако обновлённый разъём и штекер MagSafe 3 позволяют подавать более мощное питание, чем раньше. В компании Apple утверждают, что MacBook Pro может заряжаться до 50 процентов всего за 30 минут.

TouchBar, который Apple впервые представила в линейке лэптопов MacBook Pro 2016 года, ушёл в прошлое. Эта новость, видимо, принесёт облегчение пользователям, которые указывали на то, что данная панель не имела никакой реальной функции. Панель Touch Bar была уникальной дополнительной опцией в линейке лэптопов Apple, позволяя приложениям предлагать сенсорный доступ к своим наиболее важным функциям.

В глаза бросается ещё одна особенность – выемка в верхней части дисплея, в которой находится новая камера FaceTime HD 1080p (вместо камеры 720p). Это усовершенствование должно принести улучшение качества изображения. Также в лэптопах имеется новый слот для подключения SD-карт и порт HDMI.

Стартовая цена 14-дюймовой модели MacBook составляет 1999 долларов, а для 16-дюймовой модели стартовая цена будет равна 2499 долларам.

Линейка AirPods 2021

Всего пять лет назад компания Apple представила на рынке свои первые AirPods, а сегодня мы видим уже третье поколение данных наушников. Они получили название Apple AirPods 3 и напоминают AirPods Pro, поскольку имеют укороченные дужки вкладышей.

Ещё одна новая особенность AirPods третьего поколения заключается в том, что они являются водонепроницаемыми и имеют сертификацию IPX4. Наушники имеют сенсорную функцию, которая позволяет управлять музыкой и звонками. Качество звука улучшено, поскольку в новых наушниках используется технология Apple Spatial, доступная только в AirPods Pro и AirPods Max.

В наушниках AirPods 3 также существенно увеличено время автономной работы. Пользователь AirPods 2019 мог в общей сложности наслаждаться 24 часами прослушивания аудио, в то время как новые AirPods 3 гарантируют максимальное время автономной работы на протяжении 30 часов, а также имеют возможность беспроводной зарядки.

Цена на наушники AirPods третьего поколения составит 179 долларов, что на 50 долларов больше, чем цена на AirPods второго поколения, которые можно было приобрести за 129 долларов, но всё же они намного дешевле, чем AirPods Pro, предлагаемые за 249 долларов.

Прочее

Компания Apple представила новый план подписки на услуги платформы Apple Music; тарифный план Voice Plan стоимостью в 5 долларов позволит получить доступ ко всей библиотеке платформы Apple Music, но только при условии использования Siri. На Apple Music также будут запущены новые плейлисты для сотен настроений. Мини-серия смарт-колонок HomePod также теперь доступна в новой цветовой гамме – жёлтом, оранжевом и синем.

Свежее обновление операционной системы для MacBook – macOS Monterey – станет общедоступным начиная с 25 октября 2021 года. Его обновлённый набор функций будут включать, в частности, улучшенное управление вкладками в Safari, быстрые заметки Quick Notes и режим энергосбережения. Пользователи также получат возможность изменять цвет своих курсоров.