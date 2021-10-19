Подписчики четырёх международных видеосервисов могут посмотреть фильм украинского производства. Для украинской киноиндустрии – такое событие впервые в истории. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Англоязычная версия украинского фильма UKE – The Untold Story of Hockey Legends («ЮКІ – Історія перемог вільних Українців»), появилась в Google Play, а также на платформах Apple TV и YouTube Movies & Shows. Летом этого года фильм также стал доступен на Amazon Prime Video. Этот фильм – режиссёрская работа Владимира Мулы, повествующая о реальных победах украинцев на международной арене, о значительном вкладе профессиональных хоккеистов из семей украинских иммигрантов в развитие и формирование Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Сегодня фильм UKE – The Untold Story of Hockey Legends стал доступен на мультимедийном сервисе Google Play. Владельцы девайсов на операционной системе Android или ценители сервиса YouTube также получили возможность легально посмотреть кино. Таким образом, «ЮКІ» стал первым украинским фильмом, который можно одновременно смотреть на четырёх международных платформах», – говорит Владимир Мула.

Кто сможет смотреть

Смотреть фильм UKE – The Untold Story of Hockey Legends на платформах Apple TV, YouTube Movies & Shows, Google Play и Amazon Prime Video могут только подписчики, проживающие вне территории Украины.

«Смотреть фильм можно только за рубежом. Мы сделали акцент на англоговорящие страны. Локализация под страну – одно из ключевых требований Apple TV. Поэтому мы ведём переговоры с Apple, и хотим открыть доступ к фильму украинским зрителям на Apple TV, поскольку у нас есть локализованная версия для нашего рынка», – поясняет Владимир Мула.

На данный момент «ЮКІ» доступен в 72 странах мира (страны Скандинавии, Прибалтики, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Дания, Польша, Венгрия, Румыния, Молдова и другие) – это те рынки, на которых не требуется локализация контента, достаточно англоязычной звуковой дорожки. Также, благодаря Google Play, фильм доступен ещё на 7 рынках – это Канада, Великобритания, Ирландия, США, Австралия, ЮАР и Новая Зеландия. В этих же странах доступен просмотр непосредственно в браузере на YouTube Movies & Shows.

«Пока что фильм не доступен в Германии, Италии и Франции. Это связано с тем, что в этих странах существует запрет на показ англоязычного контента без сопровождения субтитрами на государственном языке. Однако сейчас мы решаем данный вопрос», – рассказывает Владимир.

Сколько это стоит

Стоимость просмотра или покупку фильма «ЮКІ» зависит от сервиса.

Если говорить об Apple TV, то здесь следующая ценовая политика:

аренда фильма для просмотра – $4,99;

покупка фильма – $9,99.

Стоимость на Amazon Prime Video:

аренда фильма для просмотра – $9,99;

покупка фильма – $14,99.

Стоимость на Google Play/YouTube Movies & Shows: