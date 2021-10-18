Корпоративный сайт позволяет улучшить имидж компании, а также положительно сказывается на ее коммерческой деятельности. С помощью функциональной площадки в интернете становится проще взаимодействовать с ЦА, находить новых деловых партнеров или расширять географию бренда.

Разработка корпоративного сайта в Киеве осуществляется исключительно с учетом пожеланий клиента. По этой причине можно не переживать относительно того, что задачи будут выполнены в полном объеме, а стоимость разработки останется демократичной. Веб-студия Fenix Industry предлагает полный перечень услуг, благодаря которым ваш корпоративный сайт сделает работу компании еще более эффективной.

Структура корпоративного сайта

Чтобы создать действительно удобную площадку, необходимо проанализировать ее структуру. Ключевыми моментами являются:

понятная карта сайта;

структурированный контент;

возможность поиска на сайте.

Если структура портала не была оптимизирована, это может привести к ошибкам и сбоям в его работе, что обязательно отразится на впечатлении о компании среди ее клиентов.

Оформление сайта компании

Площадка должна отличаться интересным внешним видом, чтобы пользователю захотелось снова вернуться на нее. Для этого подбирают запоминающийся дизайн, который в то же время должен соответствовать деятельности компании. Внимание нужно уделить и потребностям ЦА. С помощью грамотно разработанного дизайна можно как привлечь новых посетителей, повысить их мотивацию на покупку товара или заказ услуг, так и оттолкнуть клиента, сформировав у него негативное представление о компании.

Если организация не обладает собственным корпоративным стилем, то отталкиваться следует от актуальных тенденций, которые существуют в дизайне сайтов. Исполнение площадки должно подчеркивать положительные стороны компании, например, готовить о качестве товаров или оперативности предоставления услуг. В этом случае посещение портала будет вызывать у целевой аудитории правильные ассоциации о фирме.

Цвета должны быть подобраны гармонично, для чего дизайнером должны соблюдаться особенности их сочетания. Вопросам функциональности нужно уделить пристальное внимание. Современные технологии позволяют сделать корпоративный сайт хранилищем информации, обеспечить доступ к ней для авторизированных пользователей или оптимизировать документо- и товарооборот между разными филиалами организации.