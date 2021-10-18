В этой статье просто и доступно постараемся изложить информацию о том, что полезно сегодня знать о видеонаблюдении. Рассмотрим возможные способы подключения, технические особенности систем, которые позволяют организовать видеоконтроль над любым объектом. Ознакомимся с устройствами, необходимыми для монтажа видеонаблюдения.

Стандарты систем видеонаблюдения

Современные системы видеонаблюдения представляют собой комплексные устройства, которые дают возможность монтажа видеокамер и записи происходящих событий непосредственно в помещении и за пределами объекта – на близлежащей улице, по периметру.

Цифровые видеокамеры

Обеспечивают изображение высокой чёткости, удаленный доступ, современное облачное видеонаблюдение, разнообразный функционал аналитики, возможность удаленной фокусировки, выявление движения. Из некоторых ограничений цифровых систем:

Достаточно высокая стоимость оборудования.

Опасность взлома системы с целью несанкционированного доступа к материалам.

AHD камеры

Характеризуются доступной стоимостью, широким модельным рядом и высокой надежностью. Оптимально совместимы с устройствами от других производителей. Аналоговые системы видеонаблюдения не могут быть взломаны через интернет, как в случае с IP видеонаблюдением. Из недостатков:

Более низкая четкость и детализация изображения объектов.

Узкая функциональность, технические сложности при построении больших систем, поскольку к каждой видеокамере необходимо подведение коаксиального кабеля.

Оборудование для видеонаблюдения

Специалисты рекомендуют задействовать специальное оборудование и аппаратуру для организации видеонаблюдения:

Основной компонент наблюдения – видеокамеры, уличные и внутренние с возможностью прямой трансляции, записи видео в формате HD с инфракрасной подсветкой для съемки при недостаточной освещенности.

Видеорегистраторы – для обработки видеосигнала и выведения изображения на монитор.

Поворотные видеокамеры с функцией автоматической подсветки, встроенными датчиками движения.

Wi-Fi камеры, которые рационально адаптируются в системы управления «Умный дом».

Беспроводные IP-камеры, обеспечивающие постоянную передачу в режиме онлайн видеосигнала на пульт охраны для мгновенной реакции на непредвиденные ситуации.

Специфические радиопередатчики и приемники сигнала, установленные на камерах и в отдельных местах.

Блок питания для обеспечения полноценной и стабильной работы.

Необходимо и дополнительное оборудование – специализированные датчики, коаксиальные кабели, силовые разъемы, крепежи, лазерные системы выявления рисков, пульты управления, другая аппаратура. Более подробно можете узнать на этом сайте: https://vidimost.com/videonabljudenie-185/.