На старті будь-якої справи виникає багато питань. А коли ти займаєшся таким складним та багаторівневим процесом як створення контенту, то іноді хочеться за голову хапатися, скільки всього потрібно врахувати. Але без паніки! Завжди простіше, коли поряд є досвідчений радник. Тому ми підготували 5 порад для продюсера-новачка, що допоможуть врахувати важливі моменти на старті роботи.

Завжди відповідайте собі на питання: навіщо, хто, скільки?

1В складному процесі продакшену важливо не забувати тримати фокус на важливому. Творчість затягує, тож в моменті створення ідей, можна відійти від початкової мети та не помітити цього. І в результаті отримати не той продукт, що був запланований, або вийти за рамки бюджету і отримати продукт, що буде нецікавий тій аудиторії, на яку розраховували на початку.

Тому завдання продюсера завжди тримати у себе в голові 5 питань, щоб всі дії та рішення пропускати через їх фільтр.

Ось ці питання:

Навіщо ми створюємо цей контент?

Яка кінцева мета контенту?

Хто цільова аудиторія контенту?

Хто потенційний клієнт, що придбає контент?

Скільки це коштує?

Якщо дати відповідь собі на старті, а потім постійно налаштовувати процес згідно з ними, то фінальний результат буде відповідати усім критеріям, що були узгоджені. А це дуже важливо, особливо якщо ви плануєте працювати з дистриб’ютором контенту.

Пам’ятайте про юридичні особливості оформлення контенту

2 Юридичні питання дуже часто гальмують процес передачі контенту від продакшену до транслятора. Тому важливо заздалегідь тримати в фокусі юридичні особливості оформлення контенту. Щоб глибше розумітися в цьому питанні, ми радимо проконсультуватися з дистриб’ютором. Поцікавтеся, що варто врахувати конкретно у вашому випадку, щоб бути готовими відразу до якісного просування контенту у майбутньому.

Дайте свій контент іншим країнам: пам’ятайте про вимоги міжнародного ринку

3 Якщо ви мрієте, щоб ваш контент транслювався не тільки на території вашої країни, але й по всьому світові – пам’ятайте про вимоги міжнародного ринку. Контент для нього повинен бути універсальним, зрозумілим. Важливим пунктом буде те, що його можна адаптувати. Складіть собі чек-ліст таких вимог, щоб нічого не забути в процесі виробництва.

Тут можуть бути різні моменти: наприклад, відсутність у контенті реклами, контент не повинен бути локальним (тобто таким, в якому розкривається вузька тема, нецікава для широкої аудиторії), наявність лише ліцензійної музики та відеоматеріалів, можливість підтвердити наявність авторських прав на продукт, відсутність заборонених тем або осіб тощо.

Пам’ятайте про потенціал ліцензування контенту

4Ліцензування контенту – важлива юридична складова, про яку потрібно турбуватися заздалегідь. Після ліцензування контент потрапляє до дистриб’ютора, який допомагає в процесі передачі ліцензійних прав і адаптації контенту під конкретні вимоги. Щоб це стало можливим, вам потрібно виконати всі вимоги ліцензування. Наприклад, у контента повинні бути необхідні види прав на відео та аудіо ряд. Більш детально з цього приводу ви завжди можете порадитись з дистриб’ютором.

Додаткові способи реалізації контенту

5Використовуйте свої можливості по повній. Звертайте увагу на додаткові способи реалізації контенту. Це можуть бути футажі, реклама та інше. Проявляйте творчість в процесі! І головне, пам’ятайте! Ви не самотні в цій справі. Ми завжди готові поділитися досвідом, допомогти з питаннями, що хвилюють, проконсультувати та підтримати, щоб ви могли досягти бажаної мети. Звертайтеся, давайте наповнювати світ якісним контентом разом!