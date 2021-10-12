С каждым годом ассортимент холодильной техники увеличивается. Все чаще на кухнях ресторанов и кафе встречаются шкафы, подходящие для шокового замораживания. Такая техника очень быстро охлаждает, а потом замораживает продукты, внутри которых равномерно распределяются кристаллы льда. Так сохраняется целостность и естественная структура волокон. Купить шкаф шоковой заморозки можно для того, чтобы хранить продукты питания в кафе, ресторанах, столовых, предприятиях быстрого питания. Для домашнего использования подобная техника также подходит, но она потребляет много энергии.

Достоинства технологии «шоковая заморозка»

Эксперты посчитали, что шоковая заморозка мяса, фруктов, овощей, рыбы, ягод многократно снижает стоимость продукции:

Идет уменьшение прямых потерь, т.е., вымораживания. Реально теряется 1% веса продуктов, а не 10%, как при обычно замораживании.

Происходит сокращение штата сотрудников на треть.

Сокращается суммарное время подготовки к длительному хранению, поэтому увеличивается производительность на производственных площадях старого типа.

Также к преимуществам использования техники специалисты относят улучшение качества продукции, отказ от вредных консервантов, построение недорогого, хорошо оптимизированного логистического процесса.

Специфика технологии

Акцент сделан на том, чтобы быстро замораживать продукты. В результате чего происходит оптимизации теплообмена за счет температуры охлаждающей среды, скорости прохождения продукта через камеру и потока извне, размеров фасовки.

Для каждого продукта необходимо придерживаться конкретных рекомендаций относительно заморозки. Например, любые полуфабрикаты и мясные продукты не замораживаются целиком, а только после разделения на отдельные части.

Функции и возможности

Шкафы, работающие по технологии шоковой заморозки, дают высокий уровень санитарно-гигиенической защиты продуктов. В процессе интенсивного охлаждения происходит ликвидация вредных микроорганизмов. Одновременно с этим идет максимальное сохранение внешнего вида, вкуса, аромата мяса, зелени, ягод, полуфабрикатов, готовых блюд, морепродуктов.

Техника способна поддерживать постоянный температурный режим в пределах от – 35 до +75 градусов Цельсия. Это позволяет длительное время хранить, охлаждать и замораживать еду, продукты, полуготовые изделия.

Оборудование часто используется для того, чтобы проводить разогрев и деликатную разморозку продуктов, для поддерживания постоянной температуры уже готовых блюд и напитков.