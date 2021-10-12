Перечитывал «нетленку» о слегка подзабытом конкурсе на должность членов Нацсовета по квоте Верховной Рады Украины (ВРУ).

Задумался, когда же он состоится? Пришёл к выводу, что это эпохальное событие будет между 1 декабря 2021 и 1 февраля 2022. Почему? Потому что до 25 ноября подводятся итоги конкурсов на FM-вещание и, естественно, никто во время конкурса менять действующий состав Нацсовета не будет.

А почему до 1 февраля? По закону конкурс объявляют, когда у членов Нацсовета заканчиваются полномочия, либо если ВРУ не приняла годовой отчёт Нацсовета. Тогда полномочия прекращаются досрочно.

Сейчас у троих членов Нацсовета закончился срок полномочий и на их места проводится конкурс. Вместе с тем, если 1 февраля 2022 года Нацсовет подаст годовой отчёт за 2021 год, и его не примет ВРУ, то конкурс будет на четыре вакантных места.

Формально он и так должен быть на четыре места, так как за 2019 год ВРУ отчёт таки не приняла, но конкурса не было из-за карантина. При этом за 2020 год отчёт был принят, поэтому все делают вид, что в 2019 году ничего не произошло.

Но рисковать с принятием или непринятием отчёта за 2021 год никто не захочет по двум причинам:

Один из членов Нацсовета не хочет досрочно терять свою должность. Три члена Нацсовета, у которых закончились полномочия, подали документы на конкурс на второй срок (и, кстати, имеют полное право на это согласно Закону Украины). Но если ВРУ не примет отчёт за 2021 год, то, естественно, как-то нелогично будет переголосовывать на второй срок тех членов, у которых ты не принял отчёт.

Теперь проанализируем шансы кандидатов на высокий пост. Их 15 человек. Список давно опубликован и не меняется. Но за прошедшие два года слегка поменялись «расклады».

Если раньше «Детектор Медиа» называл безусловными лидерами следующих претендентов: Ольга Герасимьюк (от монобольшинства), Александр Бурмагин (от «западных партнёров») и Ольга Червакова (мне непонятно почему на неё ставил «Детектор Медиа»), и я бы ещё добавил сюда Олега Черныша (как креатуру бывшего главы Комитета и действующего министра «тяжеловеса» Александра Ткаченко), то по прошествии двух лет – ситуация сильно изменилась.

В Нацсовет зашли близкие Президенту Татьяна Руденко и Елена Ницко. Традиционно Председателем Нацсовета был член, назначенный Президентом, а первым заместителем – член регулятора по квоте ВРУ. Это уравновешивало силы в Нацсовете.

На сегодня ситуация такова, что Председатель Нацсовета от ВРУ, сильная и самостоятельная фигура. Первый заместитель – также самодостаточный человек, многолетний руководитель одного из каналов медиагруппы группы StarLightMedia. Заместитель Председателя – представитель медиагруппы 1+1 media. Ответственный секретарь – полная креатура Председателя Нацсовета.

Таким образом, просто рядовыми членами Нацсовета остаются два представителя Медиа Группы Украина/Зеонбуда, и, как не странно, два самых близких «Слуге народа» человека. И если два года назад это было хоть как-то оправданно недостатком у них опыта, то на сегодня они, несомненно, выросли в профессиональном плане и должны претендовать на руководящие должности.

В связи с изложенной информацией, шансы быть переизбранными на второй срок у членов Нацсовета, несомненно, есть, но не такие высокие как два года назад.

Также произошли некие изменения и у других кандидатов. Например, если раньше Роман Кифлюк имел в бекграунде только 14 лет работы в Нацсовете, что очень хорошо, но недостаточно, чтобы стать членом Нацсовета, то на сегодня он имеет два года работы в программах западных институций – таких как SIDA и других. Как результат, безраздельное лидерство Александра Бурмагина, как кандидата от «западных партнёров», сильно пошатнулось.

Добавлю также, что Александр Глущенко успел стать помощником заместителя главы комитета цифровой трансформации. Ну и, естественно, есть всевозможные факторы, о которых мы даже не догадываемся. Но ждать осталось недолго.