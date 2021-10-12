Создание сайта — сложный процесс, который владельцы компаний почти всегда поручают кому-то другому. Но это, конечно, платная услуга, а сколько специалист возьмёт за разработку сайта — зависит от сложности задания. Попадаются предложения со стоимостью от пары тысяч рублей до нескольких десятков, порой цена доходит до сотни тысяч. Какой сайт лучше заказать: дорогой или всё же подешевле?

Что влияет на цену разработки площадки

Создаются интернет-страницы по-разному. Это может быть «сборка» по готовому шаблону (так обычно делают начинающие, а некоторые остаются на этом этапе надолго) — а может быть сложная работа с написанным с нуля кодом. Понятно, что второе обойдётся заказчику дороже. Если вы заказываете полностью уникальный сайт с уникальным контентом и дизайном, будьте готовы, что это в разы повысит его стоимость. Конечно это не дешево, но компания IMA, основной специализацией которой является создание сайтов в Астане может вам помочь с этим.

Если вам предлагается полный пакет услуг за сравнительно небольшую (заметно отличающуюся в меньшую сторону от конкурентов) стоимость, есть вероятность, что вы получите недоработанный сайт и будете исправлять эти недоработки уже самостоятельно или с помощью других специалистов.

Есть и дополнительные опции, не находящиеся в компетенции разработчика — например, для создания сайта могут привлечь копирайтера, который напишет тексты, и дизайнера, который подберёт и отредактирует картинки. Если необходимо — придётся привлечь ещё и фотографа, который сделает снимки вашего офиса или чего-то, что имеет отношение к вашей деятельности.

Также по большей цене предлагают свои услуги программисты, работающие по официальному договору.

Какой сайт лучше: дорогой или дешёвый

Зависит от того, чего вы хотите добиться: если вам не надо ничего больше, чем одностраничник для сбора базы подписчиков, нет смысла переплачивать за сложную работу. Но это единственный такой случай.

В остальных ситуациях, когда вам требуется своя площадка в интернете, лучше, чтобы она была создана с нуля. Это — уникальность и запоминающийся дизайн, сводящий к минимуму вероятность, что заказчик перепутает вашу компанию с другой. Это — качественные тексты, в которых ваша деятельность будет описана точно и так, чтобы привлекать на сайт посетителей.

В любом случае разработка должна быть качественной. Поэтому самые дешёвые предложения должны вас насторожить. Или вы имеете дело с конструкторами (по которым сейчас строится большинство простых сайтов), или исполнитель недостаточно опытен и компетентен.

Площадка, за создание которой исполнитель возьмёт сумму крупнее, будет иметь больше возможностей и для посетителей, и для владельца. Код будет написан при этом с нуля, так же с нуля собраны элементы дизайна. Самые же простые сайты, имеющие небольшую стоимость, будут иметь базовый функционал. Если вам нужно сконструировать интернет-магазин, прорекламировать свои услуги, создать платформу для обучения или онлайн-игры либо оригинальный блог — лучше вложить больше, зато в будущем это принесёт более заметные результаты.