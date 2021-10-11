В следующем месяце абонентов провайдера «Триолан» ожидает нововведение – для жителей различных домов может быть установлена разная цена за услуги. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

1 ноября телеком-провайдер «Триолан» изменит подход к формированию тарифной сетки на оказываемые услуги. Как следствие – стоимость услуг доступа в сеть интернет или пакетов платных телевизионных каналов будет формироваться для каждого отдельного дома.

Как это объясняет провайдер

«Причина внедрения такой системы – та же, что побудила нас перейти на местные тарифы на подключение. Все дома разные, поэтому единый тариф на услуги в некоторых из них будет слишком низким для качественного предоставления услуг, а в некоторых – может стать слишком большим для пользователя. Поэтому мы по-прежнему считаем, что тарифы в одном доме не должны зависеть от особенностей других зданий», – говорится в сообщении провайдера.

Как это объясняет медиаэксперт

По словам медиаэксперта Александра Глущенко, такой подход при формировании тарифов в сегодняшних реалиях – является справедливым.

«Всё дело в том, что ОСББ и прочие собственники инфраструктуры берут с провайдеров разные суммы за «входной билет» в дом по желанию и необходимости, наплевав на ставки, прописанные в Законе. Поэтому неудивительно, что Триолан принял решение устанавливать различную абонплату, которая напрямую зависит от суммы поборов, взимаемой с него ОСББ/ЖЕКами… Другими словами – представители ОСББ не понимают, что те деньги, которые они берут с провайдеров, являются как раз деньгами абонентов, а не операторов. Как следствие, Триолан честно перекладывает эти суммы на хрупкие плечи совладельцев ОСББ – они же абоненты. Как итог – абонплата за услуги будет напрямую зависеть от аппетитов ОСББ».

Этапы перехода на местные тарифы

Внедрение новой схемы тарифов будет проходить в два этапа:

Первые изменения вступят в силу уже с 1 ноября текущего года в «некоторых» домах. Второй этап – 1 января 2022 года. Такая система формирования тарифов будет действовать в 60% домов по всей стране, подключенных к сети «Триолан». Для остальных 40% домов – тарифы останутся без изменений. Но оператор не исключает, что со временем тарифы могут измениться в любом из домов.

Чтобы узнать, какой тариф будет в конкретном доме, нужно перейти на официальный сайт оператора по ссылке – https://triolan.com/connect.aspx.