Востребованность SMM-специалистов постоянно увеличивается, но не все знают, чем вообще занимаются такие профессионалы, какие задачи решают.

Social Media Marketing — это целое направление онлайн-продвижения. Чтобы стать успешным СММ-щиком, нужно пройти обучение, получить необходимые знания и опыт. Просто так у вас ничего не выйдет. Создать группу в Фейсбук и привлечь в нее тысячу подписчиков — тоже мало.

Поговорим подробнее об обязанностях СММ-щика, требованиях к должности и способах получения соответствующего образования.

Зачем бизнесу социальные сети

Соцсети — мощнейший инструмент взаимодействия с аудиторией сегодня. Эти медийные платформы дают возможность продвигать не только отдельные продукты, но и бренды глобально.

Для раскрутки в них как раз и нужен СММ-менеджер. Но если лет 10 назад так называли простого пользователя, который регулярно постил картинки с призывом что-то купить, заказать или просто написать, то сейчас к профессионалу предъявляется широкий перечень требований.

Аудитория соцсетей постоянно расширяется. Растет и конкуренция между самими платформами: вспомните, еще вчера главные действия разворачивались в Instagram, а сегодня уже стремительно набирает обороты Tik Tok.

Медийные площадки наращивают рекламный функционал и предоставляют больше возможностей для раскрутки. А раз растет конкуренция, повышается и сложность реализуемых задач. Потребитель тоже меняется — его раздражают откровенно рекламные посты, хочется видеть интересный, уникальный контент. Рекламные публикации с набором эпитетов и продвижением в духе «Мы — лучшие!» тоже больше не работают.

Как правильно действовать, чтобы достигать поставленных целей? Об этом знает грамотный СММ-щик. Сегодня профессия SMM-специалист является престижной и высокооплачиваемой. Вы можете работать в агентстве или на фрилансе, вести разное число проектов одновременно. Актуальные программы обучения предлагает академия интернет-маркетинга Webpromoexperts. Курс включает теорию и практику, объема которых будет достаточно для работы.

Что должен знать и уметь хороший СММ-менеджер

Многое зависит от конкретной вакансии, но общие моменты выделить можно.

Мыслить стратегически

Мало создавать яркие посты — они должны писаться по определенном плану, преследовать поставленные цели. А для этого нужно изучить ЦА и конкурентов, определиться с типом контента, выбрать каналы продвижения, просчитать бюджет, разработать критерии для оценки текущих результатов.

Красиво писать и редактировать

Яркий, вовлекающий пост должен быть кратким, лаконичным, емким, живым, лишенным нагромождений и сложных конструкций. Поэтому навыки письма, редактуры, опыт работы в рекламе не повредят. Раньше ничем подобным не занимались? Всему можно обучиться. Например, можно начать с прочтения всем известного бестселлера «Пиши, сокращай» и его продолжения «Ясно, понятно».

Анализировать

Чтобы понять, понравились аудитории определенные посты или нет, нужно постоянно следить за ситуацией, своевременно принимать меры в случае необходимости. Можно заносить данные в файл Excel либо Google таблицу. Вам нужны следующие параметры:

репосты;

охват;

комментарии;

реакции;

расходы на рекламу;

конверсии.

Знать метрики

Речь о параметрах, которые позволяют сделать выводы относительно эффективно реализуемой стратегии. Учитесь ставить цели и составлять планы их достижения, мониторить результаты, корректировать программы. Обязательно оценивайте:

охваты;

подписки и отписки;

темпы роста аудитории;

число просмотров;

среднее время на отклик;

степень вовлеченности;

коэффициент конверсии;

активность пользователей.

Понимать основы SEO

Знания базовых принципов будет достаточно, но они обязательно нужны для эффективной работы. Дело в том, что профили в социальных сетях постоянно индексируются. Для усиления видимости бренда нужно заполнить данные о владельце, делать репосты, прописывать ключевые запросы, теги.