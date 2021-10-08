4 жовтня стався глобальний технічний збій у компанії Facebook через що всі сервіси компанії перестали працювати на декілька годин і в той же день акції компанії покотилися донизу. Такі події в наш час неможливо лишити непоміченими та ігнорувати. Якщо така велика компанія змогла «впасти», то хто буде наступним завтра? Тож давайте спробуємо розібратися які можливі причини збою, які можливі наслідки для компанії Facebook та інтернету в цілому від таких «падінь», як в майбутньому уникати подібних ситуацій.

Що могло спричинити такий масштабний збій, які є теорії?

Сьогодні вже є офіційна інформація від компанії Facebook про те що сталося. Але давайте розглянемо які варіанти розглядалися експертами та суспільством одразу після того як інцидент стався. До речі, досі є люди які не вірять офіційній заяві компанії Facebook.

Було декілька теорій що могло призвести до цього збою. Основні теорії пов’язані із роботою DNS-сервісу (адже це також офіційна позиція компанії Facebook). Коли комп’ютери спілкуються між собою в мережі, то вони використовують цифрові адреси (IP-адреси). Щоб отримати таку цифрову адресу, операційна система використовує DNS (доменна система імен) для перетворення доменної адреси в IP-адресу (наприклад, домен fb.cоm в IP-адресу 157.240.224.35). Так сталося що DNS-сервіси перестали бачити Facebook домени і не могли знайти і надати IP-адреси, тому підключення до сервісів соцмережі було неможливим.

Чому в DNS-сервісах зникли записи про домени Facebook – ось у чому було головне питання. З коментарів та постів в інтернеті я дізнався, що є інформація про хакерський напад. За теорією цих людей саме хакери видалили записи на DNS-серверах. І, теоретично, це було можливим. Одразу з новиною про падіння Facebook в інтернеті з’явилися об’яви про продаж особистих даних користувачів Facebook. Але пізніше виявилося що людина, що продає ці дані, відкрито повідомила, що це скрейп-дані (тобто зібрані автоматичним сприптом з публічних даних доступних на сайті Facebook ). Як би там не було, але теорії, там де задіяні хакери, людям подобаються, тому є й такі, що досі вважають хакерів головною причиною збою.

По інформації компанії Facebook – причиною падіння сервісів була помилка в конфігурації. В публікаціях зазначається, що спеціалістам Facebook довелося фізично перебувати у дата-центрах для вирішення проблеми. Це означає, що їм довелося щось оновлювати на серверах фізично. Не знаю, можливо це просто збіг, але за день до збою я своїм студентам розказував про масштабну проблему з кореневими сертифікатами, яка трапилася днями і могла призвести до масштабних збоїв (точніше вона таки призвела до збоїв, тут можна почитати детальніше).

Я працюю в американській компанії Absio і наш основний профіль це безпека та захист даних. Тому нам було цікаво дізнатися, що сталося насправді. Разом з нашим системним адміністратором ми перевірили «трейс» до серверів Facebook і помітили, що вони просто зникли. Публічні WHOIS сервери просто казали, що серверів немає. Ендрю (наш сисадмін) був на стороні тих, хто вважав, що саме хакери призвели до збою. Коли я йому сказав про офіційну позицію компанії, то він відповів: «Хто ж їм вірить?». Потім ми ще раз перевірили «трейс» і дані від WHOIS сервісів і змогли знайти інформацію, що компанія Facebook дійсно має власні WHOIS сервери і виходило, що офіційна інформація може бути правдивою. Тож виходить, що саме працівники компанії призвели до збою.

Якими будуть наслідки для бізнесу/ЗМІ/блогерів і т.д?

Наслідки звичайно є, але не думаю що критичні. Такі збої бувають у всіх сервісів, навіть у таких гігантів як Facebook. До речі, цей збій був найбільшим з 2019 року для Facebook. Того разу сервіси Facebook не працювали більше 24 годин. Цього ж разу – біля 6 годин. Вважаючи складність діагностування та виправлення проблеми – то спеціалісти компанії доволі швидко впоралися з проблемою. Щодо бізнесу – то він вже поніс збитки, а компанія Facebook понесла, в деякому сенсі, відповідальність – акції компанії відразу почали падати, і знизились на майже 5%. За даними Forbes, засновник компанії Марк Цукерберг за час збою втратив біля $6 млрд.

Цікаво, що бізнес та користувачі сервісів Facebook дуже швидко зорієнтувалися і почали більше використовувати інші сервіси. До речі, це призвело до збільшення навантаження на сервіси інших компаній, деякі навіть почали відчувати труднощі. Наприклад, Дуров (один з авторів Telegram) як завжди використав цю ситуацію з користю для свого месенджера – він заявив, що коли не справляються інші, то Telegram витримає. За його даними, Telegram отримав біля 70 млн нових реєстрації за цей збій.

Тож всі зробили висновки і, думаю, будуть готові до подібних ситуацій в майбутньому. Великі компанії (в тому числі Facebook) розберуть цей кейс і зроблять покращення в своїх процесах. А бізнес ще раз побачив, що правило «не клади всі яйця в один кошик» (диверсифікація) працює завжди.

Наскільки цей збій демонструє залежність сучасного світу від соцмереж?

Думаю, ні в кого не виникає сумніву, що сучасний світ дуже залежить від соцмереж. Коли сервіси Facebook були недоступні, мільйони користувачів перебували засмученими та збентеженими через те, що не могли використовувати звичні для них сервіси. А бізнес, що використовує Facebook як основну платформу, поніс величезні збитки (якщо брати сумарно). Але особисто для мене подія, що відбулася – є доволі позитивною. Я все менше використовую Facebook. Мені здається, що більшість знайомих також зменшує кількість годин витрачених на соцмережі щоденно. Тож такі збої і «відлючення» людей від соцмереж, дозволяє їм побачити, що без онлайн-сервісів життя не закінчується, а тільки починається 🙂