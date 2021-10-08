В воскресенье, 10 октября, состоится уже третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером. Боксёры встретятся, чтобы снова побороться за звание чемпиона мира по версии WBC. Местом проведения станет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

Где смотреть

В Украине этот поединок в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO. Ориентировочное время трансляции – 4:00 по киевскому времени.

Просмотр поединка будет доступен по подписке «Максимальная» и «Спорт». Показ будет проходить на MEGOGO в разделе «Спорт», на канале MEGOGO Гонг или по ссылке.

После завершения поединка просмотр будет возможен в записи. Комментировать событие будут Владимир Кобельков и Валентин Литвинчук.

Предыстория

Первый бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри закончился вничью. А вот во втором поединке Фьюри нанес Уайлдеру первое поражение в 44 боях и отобрал пояс WBC.

Трансляции на MEGOGO

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