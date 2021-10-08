Пожалуй, многие геймеры согласятся с утверждением, что правильный выбор игровой мышки имеет большое значение для завоевания лидерских позиций в игровом пространстве. От качества игровой мышки всецело зависит то, насколько точными, быстрыми и чёткими будут страйки, выборы и необходимые молниеносные движения.

Стандартная компьютерная мышь не предназначена для быстрых движений или энергичных кликов: всё это ставит обычную мышь под угрозу поломки или нарушения работы. Игровая мышь имеет более высокую чувствительность, она более отзывчива и более эргономична, чем обычная мышь.

Каталог игровых мышей на рынке огромен. Поэтому редакция Mediasat обратилась к специалистам интернет-магазина для геймеров Clife.ru с просьбой поделиться советами по выбору игровой мыши.

Игры, в которые вы играете

Технические параметры игровой мышки во многом будут зависеть от типа игр, в которые вы предпочитаете играть. Для многопользовательских ролевых онлайн игр (MMORPG) характерны темп, продолжительность и прочие повторяющиеся действия, которые не свойственны, скажем, играм-шутерам, в которые играют от первого лица (FPS). Игровая мышь, разработанная для определённого жанра игр, в первую очередь будет поддерживать функции, имеющие решающее значение именно для данного жанра.

Тип датчика: оптический или лазерный

В игровых мышках обычно используются датчики двух типов: оптические или лазерные. Тяжело так просто ответить на вопрос о том, какой из этих типов более совершенен, однако в целом в этих датчиках используются различные источники света, отражаемые от поверхности, по которой перемещается мышка.

Мышь с лазерным датчиком можно использовать на любых типах поверхностей, включая глянцевые, при этом он может передавать информацию с большей детализацией и точностью. Оптический датчик обычно очень чувствителен к типу поверхности. Оба датчика могут работать очень хорошо, однако если для вас крайне важно ускорение, и вы не против доплатить за удобный коврик для мыши, оптический датчик станет лучшим выбором.

Чувствительность: Количество точек на один дюйм

Параметр «Количество точек на один дюйм» (DPI) указывает на скорость перемещения экранного курсора на один дюйм при перемещении мыши. Как правило, чем выше число DPI, тем меньше необходимо двигать мышь, чтобы курсор на экране переместился на то или иное расстояние.

Иногда высокий DPI может иметь решающее значение для игры, но для другой игры может потребоваться иной показатель DPI. Важно помнить о том, что большинство игровых мышей, доступных на рынке, имеет на корпусе переключатель DPI. С его помощью можно изменять настройки DPI на лету.

Подключение: Проводное либо беспроводное

Вопрос выбора между проводной и беспроводной игровой мышью всегда вызывал жаркие дебаты. Проводная игровая мышь всегда была предпочтительным вариантом для геймеров благодаря своему быстродействию и стабильности подключения. Проводная игровая мышь немного дешевле, чем её беспроводной аналог, однако вам придётся решать проблемы с укладкой провода.

Беспроводная игровая мышь обеспечивает возможность более чистой настройки, вам не придётся решать проблему с укладкой провода. Кроме того вы сможете производить «горячую замену» устройства при необходимости. Однако беспроводное подключение означает необходимость регулярно заряжать мышь или заменять батареи внутри неё. И разрядка устройства посреди игры может создать огромную проблему.

И у проводной игровой мыши, и у беспроводной игровой мыши есть свои плюсы и минусы соответственно, нет однозначного ответа, какая из них лучше подойдёт именно вам. Однако, если вы хотите сэкономить деньги, то лучшим выбором может стать проводная игровая мышь.

Размер и вес

При выборе игровой мышки геймеры часто упускают из виду вопрос размера и веса устройства. В целом размер и вес мыши могут быть очень субъективными факторами, однако для комфортной игры эти параметры необходимо учитывать.

В целом, меньшая и более лёгкая игровая мышь хорошо подходит для динамичных игр. В то же время, большая игровая мышь может быть более эргономичной, но менее удобной в использовании в течение длительного периода времени. Если игровая мышь относится к категории более тяжёлых, это может вызывать неудобства – особенно, если в процессе игры требуется делать много движений.

Как упоминалось выше, размер и вес могут быть очень субъективными. Геймерам с большими ладонями маленькая мышка может показаться очень неудобной, в то время как игрокам с маленькими ладонями будет весьма неудобно держать большую мышь. Большинство игровых мышей имеют съёмные утяжелители, которые позволяют геймерам настраивать вес мыши по своему вкусу.

Игровая мышь – незаменимый аксессуар для комфортной игры на компьютере. Подходите к выбору с оглядкой на свой игровой стиль и личные предпочтения.