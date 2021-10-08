Производители часто выпускают мобильные телефоны, диагональ экрана которых достигает аналогичного показателя у планшетов. Пользоваться таким огромным гаджетом не всегда удобно. Именно поэтому некоторые покупатели обращают внимание на iPhone 13 Mini. Он, как и свои старшие собратья, может многое, но при этом гораздо меньше.

Особенности версии Мини

Главное отличие от обычной версии заключается исключительно в размерах. Айфон 13 имеет диагональ 6,1 дюйма, а Мини – 5,4 дюйма. При этом все другие характеристики остаются такими же актуальными. Стоит отметить, что характеристик оперативной памяти, процессора, экрана, автономности хватит еще на несколько лет вперед.

Среди преимуществ Айфон 13 Мини над другими смартфонами:

мощный 5-нм процессор (мощнее конкурентов на 50%);

улучшенная яркость экрана (1200 нм, что крайне редко встречается в современных смартфонах);

достойная автономность (хватит на целый день);

увеличенный объектив камеры (улучшенная светочувствительность) и т. д.

То есть в компактном гаджете собрано все, что необходимо.

Отличия от Про и Про Макс

Естественно, «младший» Айфон 13 имеет отличия и от своих собратьев. Среди них не только размеры. Например, в старших моделях используется 3 датчика камеры, а в Мини — только 2 (располагаются по диагонали). В Pro и Pro Max установлен 120-герцовый адаптивный дисплей. Объем постоянной памяти в Mini ограничивается 512 Гб, в то время как у Айфонов Pro и Pro Max он может составлять до 1 Тб.