Абоненти Volia ніколи не переймаються питанням, чим зайнятися ввечері та який фільм переглянути, адже вибір насправді приголомшує. Онлайн-кінотеатр Volia TV є одним з найбільших в Україні та налічує понад 20 тис. фільмів і серіалів від таких кіностудій, як Disney, Marvel, Pixar, DreamWorks, Universal, Paramount Pictures, Fox, Start і Film.ua.

Проте Volia не зупиняється на досягнутому і впровадила революційне розширення пакетних планів для користувачів онлайн-кінотеатру Volia TV: це 5 нових пропозицій за фіксованою щомісячною ціною, яка стартує від 119 гривень. Volia TV економить не лише час, але й кошти. Відтепер не доведеться довго шукати потрібний контент і переплачувати за канали, що вам не цікаві. Можна вибрати пропозицію, яка повністю відповідатиме вашим інтересам.

Тариф «Базовий» – це понад 99 топових телеканалів і 8 тисяч найкращих світових фільмів і серіалів у онлайн-кінотеатрі Volia TV. Дивіться улюблені телешоу онлайн: «Холостячка», «Співають всі», «Танці з зірками» тощо.

Для тих, хто прагне трохи більше відпочинку, у Volia TV з’явився тариф «Релакс» – це 95 топових спортивних і кіноканалів, а також доступ до 10 тис. фільмів і серіалів, серед яких є контент відомого онлайн-кінотеатру Start із популярними серіалами «Колишні», «Гранд», «Утриманки». Для нових користувачів ми пропонуємо підключити цей пакет на 14 днів лише за 1 гривню.

Пакет «Сімейний» стане у пригоді тим, хто потребує різнопланового контенту для всієї родини. Він містить найбільшу онлайн-бібліотеку сімейних фільмів Disney (і майже всю колекцію фільмів Marvel). Пропозиція містить понад 119 популярних телеканалів для дітей і дорослих, а також відеобібліотеку з 10,5 тис. фільмів і серіалів.

Значно розширений і доповнений пакет «Спортивний». Прихильники футболу зможуть насолодитися ексклюзивним контентом УЄФА на каналах Megogo Футбол і найкращими футбольними чемпіонатами Європи не лише у форматі Live, але й в архівах записів. Перелік спортивних каналів є досить різноманітним: Extreme Sports, Fast & Fun Box HD, FightBox HD, Setanta Sports, XSPORT, «Перший автомобільний», ViasatSport, «Рибалка ТВ», «Трофей» і Shakhtar TV HD.

І останній пакет – «Преміальний», який відкриває доступ до всього найкращого контенту в онлайн-кінотеатрі. Він містить увесь топовий спортивний, розважальний і сімейний контент: більш ніж 145 телеканалів, найпопулярніші телешоу та доступ до понад 20 тис. світових та українських кіношедеврів на будь-який смак. Також до пакета входять 5 власних каналів CINE+, які транслюють світові кінохіти, повністю продубльовані українською мовою та без реклами. Нові користувачі можуть підключити перші 7 днів лише за 29 гривень!

«Наша команда сформувала по-справжньому революційне рішення, що робить користування сервісом ще зручнішим: не потрібно гаяти часу на пошук цікавого контенту та переплачувати за непотрібний. Ми створили пакети, щоб кожен міг вибрати те, що йому до душі: шанувальники футболу виберуть «Спортивний», велика родина з різноманітними інтересами — «Сімейний», кіномани звернуть увагу на розширену відеобібліотеку Volia TV. Більше того, увесь цей контент ви можете переглядати на трьох пристроях одночасно, наприклад, на смартфоні, планшеті чи Smart TV. Тож вам більше не потрібно сперечатись із дружиною, що важливіше — гра вашої команди в єврокубках чи фінал улюбленого шоу, ви можете дивитись усе разом. Бути на хвилі зі своїми абонентами — це важлива частина нашого бізнесу. Ми й надалі надаватимемо нашим абонентам можливість насолоджуватися контентом світового рівня у зручному та вигідному для них форматі», — прокоментував розширення тарифних пропозицій онлайн-кінотеатру заступник генерального директора, головний комерційний директор «Датагруп — Volia» Святослав Горбань.

Як розпочати перегляд контенту в онлайн-кінотеатрі VoliaTV? Проста форма реєстрації — усе робиться в декілька кліків. Заходьте на сайт tv.volia.com або завантажуйте додаток VoliaTV на свій смартфон, планшет або Smart TV, проходьте миттєву реєстрацію через SMS на телефон. Тож приємного перегляду, долучайтесь до спільноти кіногурманів у онлайн-кінотеатрі Volia TV!