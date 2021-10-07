В Украине любители смешанных единоборств смогут смотреть трансляции лучших боёв, так как Setanta Sports Ukraine продлила соглашение на эксклюзивный показ поединков между бойцами UFC. Редакция Mediasat рассказывает подробности.

Что произошло

Setanta Sports Ukraine и организация UFC, проводящая бои по смешанным единоборствам, подписали соглашение о продлении срока договора, дающего вещателю права на трансляцию соревнований до конца 2024 года.

Что покажут

Setanta Sports будет по-прежнему оставаться единственным телеканалом в Украине в эфире которого любители боевых искусств смогут смотреть все прямые трансляции соревнований UFC.

Кроме того Setanta Sports будет транслировать ряд сопутствующих программ, таких как UFC Connected и Reloaded. Весь контент UFC, представленный на канале Setanta, будет доступен с украинскими комментариями и озвучкой.

Сами говорят

Комментируя подписание соглашения, генеральный директор Setanta Sports Дуайер МакКоули сказал: «Когда в 2019 году канал Setanta Sports начинал свою работу в Украине, одной из приоритетных для нас задач стало получение прав на трансляцию поединков UFC. За последние два года наше партнёрство с UFC послужило причиной роста популярности данного вида спорта в Украине благодаря качеству соревнований и высококлассной организации мероприятий. Мы рады подписать соглашение о продлении сотрудничества, которое даёт гарантию того, что канал Setanta Sports будет оставаться окном в мир соревнований UFC до конца 2024 года. Благодаря широкому выбору трансляций соревнований по различным видам спорта, проходящих по всему миру и сопровождаемых профессиональными комментариями на украинском языке, канал Setanta Sports укрепит свою позицию лидера в сфере международного спортивного вещания в Украине».

Старший вице-президент UFC по международным связям и контенту Дэвид Шоу добавил: «UFC и Setanta Sports имеют давние партнёрские отношения в Украине, и мы очень рады возможности продолжить популяризацию смешанных единоборств и бренда UFC, чему будет способствовать продление срока действия соглашения. Благодаря тесному сотрудничеству Setanta Sports и UFC, украинские болельщики смогут получать незабываемые впечатления от просмотра соревнований на украинском языке. Мы планируем проводить более 40 прямых трансляций соревнований UFC в год, радуя наших преданных фанатов».

Права на трансляцию

Компания Setanta Sports накопила мощный портфель премиальных прав на трансляции в Украине и недавно заключила новое соглашение, которое позволит украинским болельщикам смотреть трансляции лучших матчей английской футбольной Премьер-лиги до 2024-25 годов.

Компания также имеет права на трансляцию матчей Английской футбольной лиги, Кубка Англии и Кубк Карабао, команд Немецкой Бундеслиги, Бельгийской профессиональной лиги и Шотландской премьер-лиги, гонок Формулы-1, Формулы E и Nascar, теннисных турниров ATP, WTA и Уимблдон, баскетбольной НБА и Евролиги, соревнований НХЛ по хоккею с шайбой, а также European Tour и Masters.

Что известно об UFC

Организация UFC – международный спортивный бренд премиум-класса и крупнейший в мире правообладатель трансляций с оплатой за просмотр. Организация UFC, имеющая штаб-квартиру в Лас-Вегасе и офисы в Лондоне, Торонто, Сан-Паулу и Сингапуре, ежегодно проводит более 40 мероприятий, которые проходят на самых престижных аренах по всему миру. Программы UFC транслируются в более чем 156 странах и территориях и доступны более чем 1.1 миллиарда телевизионных домохозяйств по всему миру на 29 различных языках. У UFC есть собственная служба цифровой подписки UFC FIGHT PASS. Она предоставляет фанатам по всему миру возможность смотреть эксклюзивные прямые трансляции, наблюдать за ходом тысячи боёв в режиме доступа по запросу, а также предлагает другой оригинальный контент.