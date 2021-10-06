Новини, соціальні ток-шоу та розважальні проєкти: ведуча Інна Москвіна про особливості роботи у різних телевізійних форматах

За цей час я прокрутила в голові весь випуск: перша начитка, у Верховній Раді виносять на голосування 4 законопроєкти. Далі включення – нормально. Потім дві чи три міжнародні начитки, їх теж можу розповісти, але в останній, про кандидатів у президенти якоїсь далекої мені країни, я не пам’ятаю прізвищ. «Домовлюсь з режисером і останню начитку не дамо» – вирішила я протягом тих же 20 секунд.

І в цей момент помічаю під столом тексти свого попереднього випуску. Зазвичай я все своє забираю зі студії, а ці листки якимось дивом залишила. В останню секунду хапаю ці аркуші, одразу вітаюся і починаю читати оту начитку про законопроєкти. У процесі бачу редакторку, яка йде з новими текстами, і простягаю руку, аби вона подала мені їх через стіл. Вона ж чомусь обходить стіл, підходить до мене, заглядає в тексти й каже: «Іннусю, я тобі виправила цю начитку!». Я відриваю очі від аркуша і тихо-тихо відповідаю: «Ми в ефірі». У редакторки змінюється вираз обличчя, вона сповзає з-за столу і навшпиньки йде. Трохи врятувало нас те, що було багато змонтованого відео, і весь час, доки редакторка була коло мене, режисери тримали картинку.

Відтоді я завжди сама роздруковувала тексти і, м’яко кажучи, невпевнено почувалася, якщо раптом у мене не було їх під час випуску.

Початок співпраці з UA: ПЕРШИЙ

З тоді ще Першим Національним телеканалом я почала працювати навесні 2014-го року. Компанію очолив Зураб Аласанія, у чиїй медіагрупі «Об’єктив» я виросла як професіонал. Саме від нового керівництва я отримала пропозицію стати співмодераторкою перших в історії незалежної України дебатів кандидатів у президенти.

Влітку того ж року я стала ведучою вечірніх новин, де працювала до 2016-го. Знов на Суспільне я прийшла через три роки вже у якості продюсерки. Пізніше стала ведучою програми-марафону «На карантині», яка плавно перетворилася на «Суспільну студію». По суті – це тригодинне прямоефірне ток-шоу. Тільки спершу в кадрі був один ведучий, а згодом ведення програми стало парним.

Чому я люблю UA:ПЕРШИЙ? Бо це професійний і людяний колектив. Бо тут я можу залишатися сама собою.