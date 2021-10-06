Новости, социальные ток-шоу и развлекательные проекты: ведущая Инна Москвина об особенностях работы в разных телевизионных форматах

За это время я прокрутила в голове весь выпуск: первая начитка, в Верховной Раде выносят на голосование 4 законопроекта. Далее включение – нормально. Затем две или три международные начитки, их тоже могу рассказать, но в последней, о кандидатах в президенты какой-то далекой для меня страны, я не помню фамилий. «Договорюсь с режиссером и последнюю начитку не дадим» – решила я в течение тех же 20 секунд.

И в этот момент замечаю под столом тексты своего предыдущего выпуска. Обычно я все свое забираю из студии, а эти листочки каким-то чудом оставила. В последнюю секунду хватаю их, сразу здороваюсь и начинаю читать эту начитку о законопроектах. В процессе вижу редактора, которая идет с новыми текстами, и протягиваю руку, чтобы она дала мне их через стол. Она почему-то обходит стол, подходит ко мне, заглядывает в тексты и говорит: «Иннуся, я тебе исправила эту начитку!». Я отрываю глаза от листка и тихо отвечаю: «Мы в эфире». У редактора меняется выражение лица, она сползает из-за стола и на цыпочках уходит. Немного спасло нас то, что было много смонтированного видео, и все время, пока редактор была у меня, режиссеры держали картинку.

С тех пор я всегда сама распечатывала тексты и, мягко говоря, неуверенно себя чувствовала, если вдруг у меня не было их во время выпуска.

Начало сотрудничества с UA:ПЕРШИЙ

С тогда еще Первым Национальным телеканалом я начала работать весной 2014-го года. Компанию возглавил Зураб Аласания, в его же медиагруппе «Объектив» я выросла как профессионал. Именно от нового руководства я получила предложение стать сомодератором первых в истории независимой Украины дебатов кандидатов в президенты.

Летом того же года я стала ведущей вечерних новостей, где работала до 2016-го. Вновь на «Суспільне» я пришла спустя три года уже в качестве продюсера. Позднее стала ведущей программы-марафона «На карантині», которая плавно превратилась в «Суспільну студію». По сути – это трехчасовое прямоэфирное ток–шоу. Только сначала в кадре был один ведущий, а впоследствии ведение программы стало парным.

Почему я люблю UA:ПЕРШИЙ? Потому что это профессиональный и человечный коллектив. Потому что здесь я могу оставаться сама собой.