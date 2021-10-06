В Великобритании закрыли крупнейшую пиратскую IPTV-сеть, которая обслуживала сотни тысяч клиентов, сообщает Torrent Freak.

Мишенью полиции и правообладателей стал так называемый IPTV-реселлер. Обычно они продают доступ одному или нескольким пиратским провайдерам IPTV, но в данном случае, по заявлению полиции, речь идет о более ста отдельных пиратских телевизионных сервисах. Они незаконно предоставили доступ к большому каталогу прямого эфира и видеоконтента со всего мира, включая спорт, с возможностью просмотра с любых устройств.

Операция по разоблачению преступников планировалась полицией несколько месяцев при содействии британского антипиратского объединения FACT (Федерация по борьбе с воровством в сфере авторских прав). Руководитель FACT, Кейрон Шарп, рассказал Инициативе «‎Чистое небо» о том, что в Великобритании правительство активно инициирует налаживание партнерских отношений между государственным сектором и бизнесом. В рамках партнерства с полицией FACT проводит первоначальное расследование, предоставляет данные и доказательства для получения ордера, сопровождает полицию в рейдах, при допросе подозреваемых, помогает в судебно-медицинской экспертизе изъятого оборудования и др.

На сегодняшний день арестованы трое подозреваемых. Полиция отключила нелегальную сеть, после чего зарегистрированные клиенты сервиса получили сообщение о том, что их доступ к контенту был незаконным. Впервые подобные предупреждения стали приходить британцам от полиции в сентябре 2020, тогда его получили подписчики нелегальной ТВ-платформы GE Hosting.

В FACT поддерживают такую процедуру и убеждены, что пользователи несут ответственность за то, что потребляют нелегальный контент. Кейрон Шарп комментирует: «‎Мы считаем, что рассылка таких уведомлений имеет эффект, тем более, что они приходят от полиции. У нас есть и другие примеры того, как такие объявления рассылаются после рейда правоохранительных органов. Мы хотим, чтобы общественность знала, что потребление незаконного контента является правонарушением».

Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «‎Чистое небо», отмечает: «‎Данный кейс демонстрирует, насколько эффективнее происходит борьба с цифровым пиратством при слаженном объединении усилий — в данном случае, полиции и антипиратской группы FACT. Нелегальные IPTV-реселлеры — это сложная категория, и раскрытие таких преступников говорит о хорошо отработанных процедурах уголовного преследования пиратов. Мы в Украине, как объединение игроков медиарынка, также активно развиваем взаимодействие с госорганами, и недавно “Чистое небо” и киберполиция подписали Меморандум о сотрудничестве».

Что касается рассылки предупреждений пользователям, Вячеслав Миенко добавляет, что включать это направление в борьбу с пиратством в Украине пока рано, в ближайшее время приоритетом будет оставаться принцип follow the money. «‎Но интересно, какое влияние на повышение ответственности пользователей за выбор контента окажет такая инициатива британских коллег в перспективе», — говорит руководитель «‎Чистого неба».