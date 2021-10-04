Навесні 2020 року було встановлено мораторій на проведення конкурсів на отримання ліцензій на мовлення.

І ось нарешті законодавці приймають закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення», який ці обмеження знімає.

На конкурс виставлено 43 частоти на телевізійне цифрове місцеве мовлення, з них п’ять – в обласних центрах.

Конкурс повинен задовольнити потреби місцевих мовників, які ще не встигли перейти з аналогового мовлення на цифрове.

Очікувалося, що після півторарічної перерви в конкурсах на частоти буде не аби який ажіотаж. Але пройшло вже двадцять днів з моменту початку подання документів на конкурс, а ажіотажу – немає. В кабінетах, відповідальних за розгляд документів, від нудьги мухи засинають у польоті.

По суті, «конкурс» в прямому значенні цього слова відбудеться тільки в двох містах – Одесі та Львові. Це єдині міста де на сьогодні кількість осіб, що будуть приймати участь в конкурсі, перевищує кількість програм.

В інших 41 місті на сьогодні рідко де є два претендента, більшість – по одному. А в близько 20 міст – ще нема жодного претендента.

Чому така ситуація? Відповідь в конкурсних умовах: «Вимоги до програмної концепції (відповідно до вимог статей 8, 9, 27, 28, 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»):

обсяг ведення передач українською мовою згідно з чинним законодавством;

обов’язкове розміщення інформаційних, інформаційно-аналітичних та публіцистичних передач місцевої тематики тривалістю не менше двох годин;

здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників.

Тобто, місцевий мовник буде виготовляти в день місцевих новин ДВІ ГОДИНИ на добу, далі він буде заповнювати ефір чимось, невідомо чим, тому що будь яка ретрансляція заборонена.

До речі, чому заборонена? Законом ретрансляція не заборонена, бланк ліцензії на мовлення навіть передбачає відповідну графу, а ось конкурсні умови – забороняють. Для мене незрозуміло з якою метою були накладені ці обмеження. Для того щоб захистити місцевих мовників та не видати ліцензії «псевдомісцевим»? Так ніхто не забороняє Національній раді видати ліцензії насправді місцевим мовникам, в першу чергу тим, що вже здійснюють мовленні багато років. Я не сумніваюсь, що професійний досвід членів та апарату Національної ради дозволить безпомилково приймати рішення на користь місцевих мовників.

До речі, місцеві компанії, які вже працюють і згідно ліцензії мають право ретранслювати загальнонаціональні або рейтингові супутникові канали, мають конкурентну перевагу перед тими каналами, яким заборонено ретрансляцію. А в чому ж тоді причина заборони ретрансляції? Я не маю жодної версії. Можливо члени Національної ради публічно пояснять свою позицію при визначенні таких конкурсних умов.

Але в будь якому випадку після підбиття підсумків по цьому конкурсу на нас чекає оголошення нового конкурсу з меншими обмеженнями по місцевому продукту та без обмежень по ретрансляції. До речі, такі ліцензії будуть більш привабливими та коштовними.

Також готується «сюрприз» і для тих, хто має намір заробити на перепродажу частот. На сьогодні на конкурс прорахована модуляція QPSK, яка передбачає трансляцію не більше 3-х програм на кожній з частот. Але вже є попередні погодження з Центром «Укрчастотнагляд» щодо зміни модуляції на 16 QAM, що передбачає збільшення програм з трьох до п’яти на кожній з частот та оголошення на наступному конкурсі додатково по дві програми в Одесі та у Львові. Тому «заробити в коротку» спекулянтам від телебачення не вдасться.

Наступний блог буде присвячено конкурсу на FM-частоти, там буде багато цікавого.