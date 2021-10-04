По данным веб-сайта Downdetector.com, социальная сеть Facebook, платформа для обмена фотографиями Instagram и мессенджеры WhatsApp и Messenger недоступны для многих пользователей по всему миру.

Первые сообщения о проблеме в работы вышеупомянутых сервисов начали появляться 18:30 по киевскому времени.

По состоянию на 19:00 сервисы продолжают работать с перебоями.

Сбои в работе Facebook случаются относительно редко, но, как правило, имеют огромные негативные последствия, так как затрагивают три крупнейших приложения в мире. Компания часто скрывает причины каких-либо сбоев и технических проблем и не комментирует их даже после того, как работоспособность сервисов восстанавливается.

UPD-1 По данным сайта Downdetector, пользователи по всему миру испытывают проблемы, работая с Google, Youtube, Twitter, TikTok, Telegram, Amazon и другими сервисами.

UPD-2 Вероятная причина сбоя — неисправность, связанная с DNS (Domain Name System). Он используется для того, чтобы вместо некрасивого IP-адреса сайта пользователи вводили адрес текстовой ссылки. Сейчас переход по IP-работает, а по доменному имени — нет.