Кабанчик — онлайн-сервис для заказчиков и исполнителей, который предоставляет возможность заработать на постоянной основе или подработках, а также в онлайн-режиме. Работодатели оставляют заявки на выполнение услуг и продвижение собственного бизнеса или же для решения бытовых проблем. Перейдя по ссылке minsk.kabanchik.by можно найти множетсво вакансий в определенных категориях и начать зарабатывать прямо сейчас.

Преимущества использования сервиса

Почему сотрудничать с Кабанчик выгодно.

Есть круглосуточный доступ. Заказчики и исполнители оставляют контактную информацию, поэтому связаться можно в любое время суток. Можно написать на почту или позвонить напрямую по указанному номеру телефона, чтобы обсудить детали работы. Также можно использовать чат для переписок на сайте. Найти нужного специалиста или работу достаточно просто — на сервисе есть разбивка на категории и подвиды для легкого поиска. Вы получаете быстрые отклики и можете оценить потенциальных исполнителей. Заказчик может одновременно разместить несколько проектов, аналогично и у исполнителей. Оплата за выполненную работу может производиться несколькими способами: на карту или наличными. Есть безопасная сделка, которая является гарантийным способом расчета. Каждый пользователь может оставить отзыв. Перед выбором специалиста можно прочитать комментарии предыдущего заказчика и посмотреть фото работ. Так можно выбрать человека, с которым будет комфортно работать и избежать неловких ситуаций.

Какие услуги можно заказать?

На онлайн-сервисе можно найти большое количество категорий и подобрать подходящую для каждого пользователя:

курьерская доставка продуктов или документов;

мастер на дом для решения бытовых проблем;

логистика (перевозка людей и грузов);

ремонт, изготовление мебели;

починка бытовой техники;

все виды ремонта (косметический, капитальный);

создание видео и фотоконтента;

строительные работы;

интернет-услуги;

разработка сайтов, игр;

дизайн;

реклама и маркетинг;

репетиторство;

организация различных праздников;

переводы;

ремонт автомобилей и т.д.

Как работать на сайте Кабанчик?

Чтобы брать заказы в работу необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету. После этого вы сможете выбрать подходящий проект и связаться с заказчиком. Выполняем несколько простых пунктов.

Регистрируемся на сайте, вводим контактную информацию. Выбираем подходящие категории и подвиды, их может быть несколько. Заполняем личную анкету. Клацаем на подходящий заказ. Выполняем работу, забираем оплату удобным для вас способом.

Чтобы получить положительный отзыв, оценку, стоит быть внимательным, ответственным при выполнении задания. Чем больше хороших баллов в профиле, тем выше рейтинг и шансы получить высокооплачиваемый заказ.