Кабанчик — онлайн-сервис для заказчиков и исполнителей, который предоставляет возможность заработать на постоянной основе или подработках, а также в онлайн-режиме. Работодатели оставляют заявки на выполнение услуг и продвижение собственного бизнеса или же для решения бытовых проблем. Перейдя по ссылке minsk.kabanchik.by можно найти множетсво вакансий в определенных категориях и начать зарабатывать прямо сейчас.
Преимущества использования сервиса
Почему сотрудничать с Кабанчик выгодно.
- Есть круглосуточный доступ. Заказчики и исполнители оставляют контактную информацию, поэтому связаться можно в любое время суток. Можно написать на почту или позвонить напрямую по указанному номеру телефона, чтобы обсудить детали работы. Также можно использовать чат для переписок на сайте.
- Найти нужного специалиста или работу достаточно просто — на сервисе есть разбивка на категории и подвиды для легкого поиска.
- Вы получаете быстрые отклики и можете оценить потенциальных исполнителей.
- Заказчик может одновременно разместить несколько проектов, аналогично и у исполнителей.
- Оплата за выполненную работу может производиться несколькими способами: на карту или наличными. Есть безопасная сделка, которая является гарантийным способом расчета.
- Каждый пользователь может оставить отзыв. Перед выбором специалиста можно прочитать комментарии предыдущего заказчика и посмотреть фото работ. Так можно выбрать человека, с которым будет комфортно работать и избежать неловких ситуаций.
Какие услуги можно заказать?
На онлайн-сервисе можно найти большое количество категорий и подобрать подходящую для каждого пользователя:
- курьерская доставка продуктов или документов;
- мастер на дом для решения бытовых проблем;
- логистика (перевозка людей и грузов);
- ремонт, изготовление мебели;
- починка бытовой техники;
- все виды ремонта (косметический, капитальный);
- создание видео и фотоконтента;
- строительные работы;
- интернет-услуги;
- разработка сайтов, игр;
- дизайн;
- реклама и маркетинг;
- репетиторство;
- организация различных праздников;
- переводы;
- ремонт автомобилей и т.д.
Как работать на сайте Кабанчик?
Чтобы брать заказы в работу необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету. После этого вы сможете выбрать подходящий проект и связаться с заказчиком. Выполняем несколько простых пунктов.
- Регистрируемся на сайте, вводим контактную информацию.
- Выбираем подходящие категории и подвиды, их может быть несколько.
- Заполняем личную анкету.
- Клацаем на подходящий заказ.
- Выполняем работу, забираем оплату удобным для вас способом.
Чтобы получить положительный отзыв, оценку, стоит быть внимательным, ответственным при выполнении задания. Чем больше хороших баллов в профиле, тем выше рейтинг и шансы получить высокооплачиваемый заказ.