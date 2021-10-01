Что произошло

Анализ более одного миллиарда тестов скоростей широкополосного доступа показал место практически каждой страны, территории и региона в таблице рейтинга. Исследование проведено агентством Cable.co.uk, а данные собраны M-Lab – открытым проектом, в котором участвуют организации гражданского сектора, образовательные учреждения и компании частного сектора.

Ключевые моменты: Результаты более 1.1 миллиарда тестов скорости широкополосного доступа, проведенных в 224 странах мира, были проанализированы Cable.co.uk для создания глобальной таблицы рейтинга скорости интернета по состоянию на 2021 год.

Западная Европа доминирует в глобальной рейтинговой таблице скоростей; в данном регионе находится восемь из десяти самых быстрых по скорости широкополосного интернета стран в мире. Самоуправляемая британская провинция Джерси предлагает самую быструю широкополосную связь в Европе (и в мире) – средняя скорость здесь составляет 274.27 Мбит/сек.

Макао (128.56 Мбит/сек) и Венгрия (104.07 Мбит/сек) – единственные два государства за пределами Западной Европы, которые вошли в десятку стран с самым быстрым интернетом в мире.

Украина расположилась на 77 месте в глобальном рейтинге и на втором месте среди стран бывшего СССР.

Страны Северной Африки в целом предлагают самую низкую среднюю скорость интернета в мире (5.68 Мбит/сек), в то время как страны Западной Европы в совокупности продемонстрировали самую высокую среднюю скорость (90.56 Мбит/сек).

О разрыве в скорости

В прошлом году пять стран, оказавшихся на вершине рейтинга, смогли похвастаться скоростью скачивания данных из интернета, которая в 276 раз превышала скорость интернета в пяти странах, оказавшихся в самой нижней части таблицы. Этот разрыв неуклонно сокращается с 2017 года, когда такое исследование проводилось впервые. В текущем году скорость интернета в пятёрке стран-лидеров была в 202 раза быстрее пяти самых медленных аутсайдеров. Это указывает на то, что в странах, которые могут похвалиться самыми высокими показателями скорости, темпы роста данного показателя постепенно замедляются, в то время как в странах с самой медленной скоростью данный рост набирает обороты.

География в рейтинге

34 из 50 стран с самым высокопроизводительным интернетом расположены в Европе (Восточная Европа, Западная Европа и страны Балтии), семь – в Азии (исключая Ближний Восток), три – в Карибском бассейне, четыре – в Северной Америке, одна – в Африке к югу от Сахары и одна – в Океании. И напротив – 31 из 50 стран с самыми низкими показателями скорости находится в Африке к югу от Сахары или в Северной Африке, шесть – в Азии, четыре – на Ближнем Востоке, две – в регионе СНГ (бывший СССР), пять из них расположены в Океании и по одной – в Южной Америке и Карибском бассейне.

В 94 странах средняя скорость интернета не дотягивает даже до отметки в 10 Мбит/сек, которая по мнению экспертов из британского регулятора телекоммуникаций Ofcom, является минимумом, необходимым для удовлетворения потребностей типичной семьи или малого бизнеса. Впрочем, эта цифра ниже аналогичного показателя 2020 года, когда таких стран было 109, что свидетельствует о значительном улучшении скорости во многих частях мира.

Северная Африка

В Северной Африке была отмечена самая низкая скорость интернета в целом по региону, при этом все шесть стран, охваченных исследованием, оказались в нижней половине таблицы. В Мавритании (2.54 Мбит/сек) была отмечена самая низкая скорость, а сама страна разместилась на 203-м месте в рейтинге. За ней следуют Алжир (3.08 Мбит/сек, 194-е место) и Ливия (3.73 Мбит/сек, 188-е место). Марокко (10.33 Мбит/сек, 129-е место), Тунис (7.46 Мбит/сек, 153-е место) и Египет (6.94 Мбит/сек, 162-е место) демонстрируют самые высокие показатели скорости в регионе.

Африка к югу от Сахары

49 стран попали в поле зрения исследователей во втором по медленности регионе Африки – к югу от Сахары. 46 из них оказались нижней половине таблицы. В какой-то мере из общей картины выпали лишь Реюньон (43.62 Мбит/сек, 50-е место), ЮАР (19.94 Мбит/сек, 90-е место) и Мадагаскар (16.28 Мбит/сек, 105-е место). В то же время, Эфиопия (1.20 Мбит/сек, 222-е место), Гвинея-Бисау (1.24 Мбит/сек, 221-е место), Экваториальная Гвинея (1.30 Мбит/сек, 220-е место), Южный Судан (1.40 Мбит/сек, 218-е место), Джибути (1.46 Мбит/сек, 216-е место) и Сомали (1.59 Мбит/сек., 215-е место) попали в самую нижнюю десятку стран мира по скорости сети.

Центральная Америка

Большинство стран Центральной Америки оказались в середине рейтинговой таблицы. В целом по региону средняя скорость интернета составляет 16.03 Мбит/сек, но здесь есть свои победители и аутсайдеры. Самые высокие средние показатели скорости отмечены в Панаме (30.58 Мбит/сек, 72-е место), Белизе (23.12 Мбит/сек, 79-е место) и Коста-Рике (19.02 Мбит/сек, 97-е место). В то же время, Гондурас (7.17 Мбит / с, 159-е место), Никарагуа (9.75 Мбит/сек, 134-е место) и Гватемала (9.85 Мбит/сек, 133-е место) демонстрируют сравнительно низкие показатели.

Азия

27 стран были измерены в Азии (исключая Ближний Восток), где средняя региональная скорость составила 29.11 Мбит/сек. Самые высокие в регионе показатели скорости были отмечены в Макао (128.56 Мбит/сек, 7-е место), Сингапуре (97.61 Мбит/сек, 11-е место) и Японии (96.36 Мбит/сек, 13-е место). А вот Демократическая Республика Восточный Тимор (1.33 Мбит/сек, 219-е место), Афганистан (1.41 Мбит/сек, 217-е место) и Китай (2.06 Мбит/сек, 209-е место) демонстрируют самую медленную скорость в регионе. При этом Восточный Тимор и Афганистан оказались в нижней десятке таблицы.

Южная Америка

13 стран Южной Америки, в которых проводились замеры, расположились от середины до нижнего края таблицы – при средней региональной скорости 13.02 Мбит/сек. Самый быстрый в Южной Америке интернет можно найти в Бразилии (33.34 Мбит/сек, 68-е место), Уругвае (21.73 Мбит/сек, 82-е место), Парагвае (19.41 Мбит/сек, 94-е место). А Венесуэла (2.62 Мбит/сек, 201-е место), Боливия (7.36 Мбит/сек, 157-е место) и Суринам (7.44 Мбит/сек, 156-е место) оказались самыми медленными с точки зрения скорости интернета в регионе.

Океания

Из 15 стран Океании, попавших на страницы исследования, большинство разместились в нижней половине рейтинга скорости. Средний показатель производительности интернета по данному региону составляет 16.95 Мбит/сек. В региональной таблице лидирует Новая Зеландия (85.95 Мбит/сек, 20-е место), вслед за которой на втором месте (в регионе) расположилась Австралия (40.50 Мбит/сек, 55-е место) и далее Новая Каледония (31.79 Мбит/ с, 69-е место). Самыми медленными в регионе были Федеративные Штаты Микронезии (1.63 Мбит/сек, 214-е места), Вануату (2.90 Мбит/сек, 198-е) и Палау (4.48 Мбит/сек, 182-е место).

Экс-СССР

Из 11 стран СНГ (территория бывшего СССР) большинство можно найти в рейтинге, начиная с середины таблицы. Средняя скорость в данном регионе составила 12.87 Мбит/сек. В тройку самых быстрых стран региона вошли Российская Федерация (35.73 Мбит/сек, 66-е место), Украина (25.26 Мбит/сек, 77-е место) и Беларусь (19.86 Мбит/сек, 92-е место). Самыми медленными странами в регионе оказались Туркменистан (здесь также была отмечена самая низкая скорость интернета в мире – 0.50 Мбит/сек, 224-е место), Таджикистан (1.82 Мбит/сек, 211-е место) и Казахстан (5.83 Мбит/сек, 173-е место). И Таджикистан, и Туркменистан вошли в десятку самых медленных в разрезе интернет-скорости мест в мире.

Западная Европа

Все 29 стран Западной Европы, в которых проводились измерения, оказались в верхней половине таблицы, при этом страны данного региона заняли восемь из десяти верхних позиций в рейтинге скоростей интернета. Средняя скорость в регионе – 90.56 Мбит/сек – делает его самым быстрым среди всех 13 регионов мира в целом. Впечатляющие средние скорости показала тройка региональных лидеров: Джерси (274.27 Мбит/сек, 1-е место в мире), Лихтенштейн (211.26 Мбит/сек, 2-е место) и Исландия (191.83 Мбит/сек, 3-е место). Самыми медленными странам и территориями в регионе оказались Фарерские острова (21.59 Мбит/сек, 83-е место), Гернси (31.20 Мбит/сек, 71-е место) и Италия (36.69 Мбит/сек, 61-е место).

Северная Америка

Пять стран были измерены в Северной Америке, и все они оказались в верхней четверти таблицы. В целом по региону средняя скорость составляет 71.68 Мбит/сек. Бермудские острова (96.54 Мбит/сек, 12-е место) и США (92.42 Мбит/сек, 14-е место) лидируют в регионе с впечатляющими средними показателями. Тем временем, Канада (79.96 Мбит/сек, 24-е), Сен-Пьер и Микелон (47.92 Мбит/сек, 48-е место) и Гренландия (41.56 Мбит/сек, 52-е место) были самыми медленными в регионе, но ни одна из этих стран и территорий не является «медленной» в общемировых масштабах.

Ближний Восток

15 стран Ближнего Востока, попавшие в рейтинг скорости интернета в этом году, расположились от середины до конца таблицы. Средняя скорость по региону составила 15.38 Мбит/сек. Самыми быстрыми странами были Израиль (34.97 Мбит/сек, 67-е место), Объединённые Арабские Эмираты (29.90 Мбит/сек, 73-е место) и Кипр (28.30 Мбит/сек, 76-е место). Самыми медленными в регионе являются Йемен (0.68 Мбит/сек, 223-е место), Сирийская Арабская Республика (1.67 Мбит/сек, 213-е место) и Палестина (3.65 Мбит/сек, 190-е место).

Восточная Европа

На территории Восточной Европы исследованием было охвачено 16 стран, и все они оказались в верхней половине таблицы, при этом одна (Венгрия) попала в первую десятку, а шесть других – в топ-50. В целом по региону средняя скорость составляет 46.22 Мбит/сек. В тройке стран с самым быстрым в регионе интернетом находятся Венгрия (104.07 Мбит/сек, 10-е место), Румыния (67.40 Мбит/сек, 29-е место) и Словения (67.20 Мбит/сек, 30-е место). Три самых медленных в плане скорости интернета – Северная Македония (15.38 Мбит/сек, 107-е место), Албания (19.36 Мбит/сек, 96-е место) и Косово (22.21 Мбит/сек, 81-е место).

Страны Балтии

Все три страны Балтии попали в топ-50 и демонстрируют общий региональный средний показатель – 68.06 Мбит/сек. Эстония заняла 22-е место в общем зачёте со средней скоростью интернета 84.72 Мбит/сек. Не сильно отстали от Эстонии также Литва (56.17 Мбит / сек, 37-е место) и Латвия (63.28 Мбит/сек, 33-е место).

Страны Карибского бассейна

Страны Карибского бассейна показали достаточно стандартные результаты как для островных государств: в топ-50 попали три из 27 стран региона. В целом по данному региону средняя скорость передачи данных составляет 26.40 Мбит/сек. В более быстром сегменте расположились Каймановы острова (71.47 Мбит/сек, 27-е место), Аруба (70.66 Мбит/сек, 28-е место) и Барбадос (55.92 Мбит/сек, 38-е место). Куба (2.92 Мбит/сек, 196-е место), Сен-Мартен (6.15 Мбит/сек, 170-е место), а также Антигуа и Барбуда (8.69 Мбит/сек, 141-е место) показали самые слабые результаты.