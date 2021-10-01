Создателям и владельцам новых сайтов необходимо приложить некоторые усилия для того, чтобы данные ресурсы увидел Google и, соответственно, – их потенциальные клиенты.

Как проранжировать новый Web-сайт в Google

Хорошая новость для новичков заключается в том, что им не придётся экспериментировать, действуя методом проб и ошибок. Вместо этого они могут использовать лучшие методы SEO, которые прекрасно помогают в продвижении сайтов в поисковых системах. И если вы до сих пор не знаете, с какой стороны подходить к SEO-раскрутке своего сайта, предлагаем ознакомиться с данным руководством, в котором собраны полезные рекомендации.

Пошаговое разъяснение для желающих раскрутить новый web-сайт в Google

Как разработать эффективную стратегию SEO-прокачки сайта в 2021 году? Как вывести web-сайт в ТОП поисковой выдачи Google? Эти и подобные вопросы интересуют каждого, у кого недавно появился web-сайт.

Для того чтобы быстро вывести новый сайт на первую страницу результатов поиска, необходимо понимать, как работает алгоритм поиска Google в 2021 году. Представленные ниже советы помогут начать работу в области SEO-прокачки и быстро ранжировать сайт в Google.

1 Начните с технической оптимизации сайта

Как быстро проранжировать web-сайт? В первую очередь, стоит обратить внимание на техническую оптимизацию нового сайта. Если у вас есть проблемы со скоростью загрузки страниц, а мобильная версия работает плохо, то и высоких позиций в рейтинге от Google ожидать не стоит.

В качестве первого шага сосредоточьтесь на вопросах оптимизации web-сайта для мобильных устройств, выяснив при этом, как ваш сайт отображается на различных гаджетах, смартфонах и планшетах.

Для определения показателей скорости загрузки страниц можно воспользоваться современными инструментами, которые проведут анализ сайта и укажут на все проблемные места. Оптимизация web-сайта в сочетании со стратегией SEO – отличная тактика для любого, кто пытается раскрутить новый web-сайт.

2 Подберите релевантные ключевые слова

После того, как решите проблему, связанную с оптимизацией, можете приступать к определению подходящих ключевых слов. Данные слова крайне необходимы для эффективной SEO-раскрутки, поскольку это, по сути, те запросы, которые будут использовать потенциальные клиенты для поиска вашей компании в сети, проанализировав которые Google и будет показывать ваш web-сайт.

Ключевые слова не являются ни первым, ни последним решающим фактором для формирования рейтинга web-сайтов в поисковой выдаче Google, однако вам всё равно придётся уделить много внимания их определению и подбору.

Для подбора наиболее релевантных ключевых слов можно использовать такие современные инструменты, как Ahrefs или Google Keyword Planner. После того, как у вас будет готов список ключевых слов, убедитесь, что вы чётко понимаете принципы и правила их использования:

Используйте в заголовках одно ключевое слово. Не перегружайте заголовки ключевыми словами. Поместите основное ключевое слово в первое предложение описания сайта. Основное ключевое слово необходимо разместить среди первых ста слов текста. Расставьте ключевые слова по всему тексту.

3 Подбирайте высококачественный контент

Для быстрой раскрутки сайта подберите высококачественный контент. В настоящее время Google выводит на верхние позиции рейтинга те сайты, которые содержат полезный и высококачественный контент. Попробуйте «поиграться» с основными ключевыми запросами, чтобы определить, как они влияют на позицию рейтинговых сайтов в выдаче поиска.

Даже если вы перефразируете основной запрос, вы всё равно увидите на вершинах рейтингов те же сайты. Это говорит о важности качественного контента для раскрутки web-сайта и подчёркивает способность Google улавливать потребности пользователей и идеально подбирать соответствующий их запросам контент.

Итак, вот контрольный список качественного контента:

контент должен действительно отвечать на запросы аудитории, помогая ей решать возникающие у неё проблемы;

необходимо структурировать информацию и дополнить текст картинками;

для увеличения доверия к материалу добавьте к нему результаты исследований или данные статистики;

используйте простой язык и стремитесь к высокому уровню читабельности;

постарайтесь использовать уникальный контент – в противном случае вы можете нарваться на бан от Google;

используйте ключевые слова естественно, не перенасыщайте ими текст.

4 Используйте стратегию гостевых публикаций

Для ещё большего улучшения позиций сайта в рейтингах понадобятся качественные обратные ссылки. Одна из лучших стратегий для получения качественных обратных ссылок заключается в размещении гостевых публикаций. Суть её состоит в том, что вы должны будете сотрудничать с другими сайтами, существующими в смежном сегменте, которые будут публиковать контент с упоминанием вашего сайта. Эти публикации будут формировать для вас обратные ссылки, а также создавать поток заинтересованной аудитории.

Для того чтобы реализовать данную стратегию быстро и эффективно, обратите внимание на специализированные онлайн-платформы. С их помощью вы сможете реализовать данную стратегию на профессиональном уровне, получать обратные ссылки с лучших ресурсов и заказывать релевантный контент. Сотрудничество с настоящими профессионалами в этом вопросе позволит обходить все подводные камни и риски, с которыми можно столкнуться при создании и размещении гостевых публикаций вручную.

5 Используйте стратегию SkyScraper

Стратегия SkyScraper («Небоскрёб») – это одна из популярных технологий создания качественного контента. Суть данной стратегии заключается в том, чтобы превзойти по качеству статьи, которые уже находятся на вершинах рейтингов поисковой выдачи. Иными словами, в процессе подготовки контента введите свою тему в строку поиска и проанализируйте первую статью из результатов выдачи.

Дальнейшая цель будет состоять в том, чтобы сделать свою статью ещё лучше. Например, вы можете добавить свежую статистику и данные исследований, сделать контент длиннее и добавлять релевантные ключевые слова. Вы также можете попробовать добавить релевантное видео, которое позволит улучшить поведенческие факторы на вашем web-сайте. Всё это даст возможность делать качественный контент, который поможет выйти в ТОП поисковой выдачи.

Подводим итоги

Воспользовавшись данными советами, вы сможете быстро получить первые положительные результаты от SEO. Однако при этом важно помнить и о том, что SEO-раскрутка – это не разовое действие, а постоянная стратегия, которая может помочь достичь необходимых результатов и оставаться на верхних позициях выдачи Google, отвечая на запросы целевой аудитории.