Над украиноязычным интерфейсом сервиса в компании Netflix начали работать год назад.

Что произошло

Глобальный видеосервис Netflix запустил специальную версию для Украины. Портал доступен по адресу www.netflix.ua (при переходите редиректит на www.netflix.com/ua). Годом ранее в Netflix сообщали о начале работы по созданию специальной версии для украинских подписчиков.

Что теперь

В настоящее время локальная версия для Украины доступна в трёх языковых версиях: на украинском, русском и английском языках. В компании отмечают, что украинский – теперь один из более 30 основных языков, на которых Netflix доступен во всем мире.

Вместе с тем отмечается, что контент видеосервиса теперь будет доступен не только с украинскими субтитрами, а и в дубляже.

Контент и стоимость подписки

По информации издания НВ, в украинском дубляже на Netflix доступен следующий контент:

сериал «Академия Амбрелла»;

костюмированный сериал «Бриджертоны»;

комедийно-драматический сериал «Сексуальное воспитание»;

историческая телевизионная драма «Корона»;

научно-фантастический мультфильм «Митчеллы против машин»;

мини-сериал «Ферзевой гамбит» и другие.

Подписчики сервиса в Украине также могут воспользоваться технической поддержкой в чате или с помощью голосовой связи, которая оказывается с 15:00 до 23:00 по местному времени.

Читайте также: Какая судьба ожидает Netflix в Украине?

Netflix открыл официальные украиноязычные страницы в Facebook, Instagram и YouTube.

Netflix предлагает украинцам смотреть контент на смартфоне, планшете, Smart TV, ноутбуке или другом медиа-устройстве по фиксированной ежемесячной цене. Тарифные планы от 7,99 евро до 11,99 евро в месяц.

Напомним, в России локальная версия видеосервиса была запущена в сентябре прошлого года. Глобальная версия стриминговой платформы начала работу в январе 2016 года.