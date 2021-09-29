Узимку 2019-го року ОТТ-платформа MEGOGO запустила в роботу audio-напрямок, який дозволяє користувачам слухати на платформі аудіокниги та подкасти. Минулоріч компанія взялася за створення аудіоконтенту вже власного виробництва: випустили кілька документальних та художній аудіосеріал. А далі – заснували та організували першу професійну аудіопремію «Слушно».
Що послухати на платформі вже цього вечора, хто може скористатися повною аудіобібліотекою та як проходить процес запису серіалів в аудіоформаті розповідають представниці MEGOGO Audio Катерина Котвіцька та Юлія Білоус.
Який аудіоконтент пропонує платформа
Перше, із чого ми почали – купили всі можливі раніше вироблені аудіокниги, щоб залучити існуючу аудиторію. Таким чином, до моменту запуску MEGOGO Audio у нас було доступно кілька тисяч аудіокниг на різну тематику і різних жанрів. Паралельно ми тестували аудиторію на інтерес до тих чи інших форматів подкастів, які почали виробляти самостійно. Півтора року експериментів привели нас до того, що ми вперше відкрили платформу для розміщення авторських подкастів.
Ми постійно поліпшуємо цю функцію і взаємодію з подкастерами, щоб кожен охочий не тільки зміг додати свій подкаст, але і, завдяки великій аудиторії медіасервісу, мав змогу розповісти про нього через інструменти нашого внутрішнього промо. Найцікавіші подкасти потрапляють на вітрину топових проєктів та у тематичні добірки, а також на банери та у спеціальні розсилки.
Зараз в нашому розділі представлено понад 13 тисяч аудіокниг та близько 30 тисяч випусків подкастів, частина з яких – власного виробництва. Минулого року ми розпочали власне виробництво аудіокнижок, зосередивши увагу саме на українській літературі, а також переформатували процес продакшну подкастів.
Запит у світі на художні аудіопроєкти досить сильний. За кордоном це завжди було потужною традицією. Нам дуже бракувало чогось подібного в аудіоформаті українською і страшенно хотілося спробувати переосмислити формат радіовистав та реалізувати подібний проєкт із оригінальним сценарієм. Цього разу ми вирішили зосередитися на драматичних та детективних сюжетах, які слухачі зможуть переповідати друзям та обговорювати їх із ними, наче після перегляду сіткома. Слухачам доведеться полюбити їх або ж люто зненавидіти – адже саме так працюють хороші історії.
Вибір редакції: ТОП аудіокнижок власного виробництва MEGOGO
«365 казок на ніч»
Cпеціально до зимових свят медіасервіс разом із Українським інститутом книги створили новорічні та різдвяні аудіоказки за українськими творами «365 казок на ніч». Вибрати казки організаторам допоміг дитячий психолог, а озвучили їх відомі українці. Серед озвучених творів – казки письменників Галини Вдовиченко, Івана Андрусяка, Оксани Лущевської, Всеволода Нестайка, Івана Малковича, Богдани та Дзвінки Матіяш, Олеся Ільченка, Віталії Савченко, Марії Солтис-Смирнової.
Хто має доступ до MEGOGO Audio
Усі подкасти у нас абсолютно безкоштовні, а книжкові бестселери – за аналогією до всього іншого представленого на платформі контенту: частина безкоштовно, частина в передплаті, а інші – за поштучною покупкою. Розділ «Аудіо» доступний для користувачів додатка MEGOGO на смартфонах на базі iOS і Android, а також в автомобілях з аудіосистемою Apple CarPlay і Android Auto. Окрім того, деякі наші аудіопроєкти доступні користувачам Smart TV та веб-версії MEGOGO.
Перші результати, плани щодо розвитку аудіоконтенту та запуск власної аудіопремії
У перші роки ми хотіли розширити каталог медіасервісу так, щоб у користувачів була можливість на одному сервісі проводити своє дозвілля у різних форматах і з різним типом контенту. Фактично, ми постійно пробуємо виграти час користувачів, зробити все, аби вони були з нами якомога довше.
Аудіоконтент зараз показує хороші результати та допомагає утримувати увагу наших користувачів. Загалом, нові продукти мають потенціал, аби стати точкою входу у наш каталог, можливістю познайомитись з нами, оскільки сервісів з подібним контентом, як і самого контенту – поки мало.
Нещодавно ми анонсували роботу над першою професійною аудіопремією «Слушно», яка відзначатиме найкращих подкастерів країни. Куратором премії став Федір Попадюк, журналіст та керівник подкастів на УП. Серед журі – учасники професійної подкаст-спільноти, редактори, радіоведучі та журналісти українських видань. Федір сформував список із 50 найкращих українських подкастів, які стали номінантами премії у різних категоріях, зокрема – «Найкраще інтерв’ю», «Найкраще ток-шоу», «Найкращий авторський подкаст», «Найкращий наративний подкаст» та «Найкращий журналістський подкаст», а також буде Гран-прі.
У кожної номінації – окремий склад журі, розподілений за таким принципом, щоби не було зацікавлень та конфлікту інтересів. Відповідно члени журі знають загальний склад, проте не знають, хто у якій номінації голосує. Це допоможе об’єктивно і самостійно голосувати кожному члену журі. Критерії, за якими журі оцінює подкасти – оригінальність ідеї, якість реалізації та робота з готовим проектом (креативний підхід до просування готового продукту). Премію ми плануємо завершити офіційним нагородженням 30 вересня у Міжнародний день подкастів. І під час церемонії гості першими дізнаються про наш наступний великий проєкт.
Вибір редакції: ТОП подкастів власного виробництва MEGOGO
«У міста є я»
Перший дитячий подкаст власного виробництва, орієнтований не лише на дитячу аудиторію, а й створений за участі дітей. У подкасті взяли участь 16 школярів від 6 до 11 років. Подкаст створено за мотивами однойменної книжки телеведучої та громадської діячки Ірини Озимок. Його можна використовувати як для розваги, так і для навчання. Рекомендовано до прослуховування дітьми разом із батьками або учителями.
Запуск документальних та художніх аудіосеріалів
Першим нашим аудіосеріалом став проєкт про Куренівську трагедію 1961 року – «Куренівка: історія київського потопу». Це документальний аудіосеріал із художніми елементами – історії постраждалих від трагедії ми складали з десятків спогадів й озвучували їх голосами акторів. За історичні факти, аналітику та думки про трагедію сьогодні відповідали історики та дослідники Києва.
Протягом весни-літа 2021 року ми запустили ще кілька аудіосеріалів різних жанрів: документальний проєкт «Прип’ять», повністю складений зі спогадів жителів міста Прип’ять до 1986 року; «байопік» в аудіо про Валерія Лобановського «Маятник», для якого ми записували і першого президента незалежної України, і колишніх підопічних тренера, і його колег по цеху. Так само у нас з’явилося два художніх аудіопроєкти – аудіовистава про психологічне та фізичне насильство «Нові шрами», створена спільно з «Диким театром», а також наш перший художній аудіосеріал «Вісім».
Детективний серіал «Вісім» за сценарієм Ірени Карпи
Над аудіосеріалом «Вісім» працювала команда MEGOGO Audio і творчий колектив проєкту: сценаристка Ірена Карпа, режисерка Анастасія Гетьман, звукорежисери Василь Явтушенко і Ася Федоськіна із 4Ears Sound Production та майже два десятки акторів. Обкладинку аудіосеріалу створила французька ілюстраторка Аїда Буфам.
Ірена написала для нас вісім оригінальних історій. Деякі з них моторошні, деякі кумедні, у кількох є навіть романтичні сюжети. Кожна серія – це окремий завершений сюжет. Героїв багато – подій теж. Тут і європейські міста, і гори, і якийсь закинутий хутір бозна-де – пригоди герої знаходять всюди. Впевнена, що не всім персонажам слухачі будуть симпатизувати, адже авторка сценарію підготувала багато скелетів у їхніх шафах.
Про процес запису аудіо та пошук креативної команди
На кожен проєкт ми формуємо креативну команду. У нас зазвичай є режисер, продюсер, сценарист, редактор, звукорежисер, ведучі. Актори чи диктори з’являються за потреби, все залежить від жанру. Крім того, ми шукаємо людей з різних галузей, бо сьогодні в Україні поки складно сформувати команду лише з тих, хто мав досвід роботи з аудіоісторіями.
Коли ідея затверджена, команди сформовані і починається виробництво, ми шукаємо документальних героїв або акторів (якщо це художній аудіосеріал). Часом це спілкування з десятками (а іноді навіть із сотнями) людей. Все залежить від обраних тем і формату. Якщо ж йдеться про художній аудіосеріал – ми завжди проводимо кастинг, щоб підібрати релевантні до ролей голоси.
Процеси, пов’язані з формуванням команд для виробництва проєктів, на початку були складнішими і вимагали чимало часу на пошуки. Людей, які вміють працювати з подібним форматом, на ринку не так багато. Тому ми шукали їх у суміжних сферах, зокрема у кінематографі. Також ми шукаємо журналістів, які працюють з певними темами і підсилюємо їхні тексти роботою режисера.
Вибір редакції: ТОП аудіосеріалів власного виробництва MEGOGO
«Маятник»
Аудіосеріал розповідає про життя та футбол Валерія Лобановського: від кар’єри гравця до останнього матчу у ролі тренера. Аудіосеріал має наратора – Вадима Скічка, футбольного коментатора, який веде оповідь і не дає слухачу загубитися в контексті і подіях. Герої аудіосеріалу – друзі і знайомі Валерія Лобановського, які епізод за епізодом змальовують портрет спортивного метра.