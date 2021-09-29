Який аудіоконтент пропонує платформа

Перше, із чого ми почали – купили всі можливі раніше вироблені аудіокниги, щоб залучити існуючу аудиторію. Таким чином, до моменту запуску MEGOGO Audio у нас було доступно кілька тисяч аудіокниг на різну тематику і різних жанрів. Паралельно ми тестували аудиторію на інтерес до тих чи інших форматів подкастів, які почали виробляти самостійно. Півтора року експериментів привели нас до того, що ми вперше відкрили платформу для розміщення авторських подкастів.

Ми постійно поліпшуємо цю функцію і взаємодію з подкастерами, щоб кожен охочий не тільки зміг додати свій подкаст, але і, завдяки великій аудиторії медіасервісу, мав змогу розповісти про нього через інструменти нашого внутрішнього промо. Найцікавіші подкасти потрапляють на вітрину топових проєктів та у тематичні добірки, а також на банери та у спеціальні розсилки.

Зараз в нашому розділі представлено понад 13 тисяч аудіокниг та близько 30 тисяч випусків подкастів, частина з яких – власного виробництва. Минулого року ми розпочали власне виробництво аудіокнижок, зосередивши увагу саме на українській літературі, а також переформатували процес продакшну подкастів.

Запит у світі на художні аудіопроєкти досить сильний. За кордоном це завжди було потужною традицією. Нам дуже бракувало чогось подібного в аудіоформаті українською і страшенно хотілося спробувати переосмислити формат радіовистав та реалізувати подібний проєкт із оригінальним сценарієм. Цього разу ми вирішили зосередитися на драматичних та детективних сюжетах, які слухачі зможуть переповідати друзям та обговорювати їх із ними, наче після перегляду сіткома. Слухачам доведеться полюбити їх або ж люто зненавидіти – адже саме так працюють хороші історії.