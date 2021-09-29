Инженеры успешно осуществили агрегацию четырех несущих частот, что позволило достичь рекордной скорости передачи данных.

Оператор мобильной связи Vodafone в партнёрстве с компанией Nokia достигли скорости в 772 Мбит/с – это новый рекорд для украинского оператора. Инженеры компаний успешно осуществили агрегацию четырех несущих частот: LTE1800 20Mhz 4×4 + LTE2100 10Mhz 4×4 + LTE2600 10Mhz 4×4 + LTE900 5Mhz 2×2.

Где тестировали

Тест проведён на коммерческой базовой станции, расположенной на технологической площадке оператора Vodafone Украина. Результат данного эксперимента – демонстрация потенциала технологии LTE не только в освоении новых диапазонов частот, но и в использовании уже имеющихся частотных ресурсов мобильных операторов.

Что было ранее

В мае текущего года Vodafone также устанавливал рекорд скорости. Тогда оператор с помощью оборудования Nokia Airscale «разогнал» сеть четвёртого поколения до 733 Мбит/с.

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