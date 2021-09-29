Игра на электрогитаре без качественного усилителя – пустая трата времени. Нетрудно догадаться, что с помощью такого устройства существенно улучшается звучание инструмента, есть возможность накладывать разнообразные эффекты.

Новичкам, которые не собираются становиться профессионалами, не стоит заморачиваться над критериями выбора: достаточно будет модели известного бренда. Они всегда могут купить усилитель звука с помощью сервиса OLX.

Простой электроусилитель для новичка

Если только предстоит освоение электрогитары, то вовсе не обязательно покупать дорогую и мощную модель с большим количеством эффектов. За все это придется доплатить. Тем, кто только учится играть, не стоит задумываться над вопросами:

известности производителя;

высокой мощности;

набора функций;

размера или дизайна.

Тем, кто только взял в руки инструмент, достаточно транзисторной модели более-менее известного бренда с минимальным набором функций и мощностью в 10 Вт. Далеко не все соседи будут рады такому музыканту, а мощное оборудование (20 Вт и более) можно покупать только после проведения работ по звукоизоляции квартиры.

Комбоусилитель для профессионала

Совсем другое дело, если планируется серьезное занятие музыкой. Профессионалы выбирают только ламповые устройства. Любая известная рок-группа выбирает только ламповые модели из-за высокого качества их звучания. Естественно, такая установка стоит намного дороже, но если важно качество, то можно и потратиться.

Главная ошибка при покупке – большой запас мощности. Далеко не всегда можно играть дома на полную мощность. Поэтому, если предстоят домашние занятия, то общая мощность не должна превышать 5-15 Вт. Нет смысла покупать дорогой электроусилитель на 50 Вт, если планируется играть на мощности не выше 15 Вт. Это просто трата денег.

Таким образом, выбор усилителя для новичка и профессионала заметно отличается. Различия не только в мощности, но и в наборе функций, конструкции. Начинающим гитаристам лучше взять транзисторную модель, а профессионалам – ламповую.