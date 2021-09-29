Что послушать вечером: выбираем качественный аудиоконтент вместе со специалистами MEGOGO

Какой аудиоконтент предлагает платформа

Первое, с чего мы начали – купили все ранее произведенные аудиокниги, чтобы привлечь существующую аудиторию. Таким образом, к моменту запуска MEGOGO Audio у нас было доступно несколько тысяч аудиокниг разной тематики и разных жанров. Параллельно мы тестировали аудиторию на интерес к тем или иным форматам подкастов, которые начали производить самостоятельно. Полтора года экспериментов привели нас к тому, что мы впервые открыли платформу для размещения авторских подкастов.

Мы постоянно улучшаем эту функцию и взаимодействие с подкастерами, чтобы каждый желающий не только смог добавить свой подкаст, но и, благодаря большой аудитории медиасервиса, мог рассказать о нем через инструменты нашего внутреннего промо. Самые интересные подкасты попадают на витрину топовых проектов и в тематические подборки, а также на баннеры и в специальные рассылки.

Сейчас в нашем разделе представлено более 13 тысяч аудиокниг и около 30 тысяч выпусков подкастов, часть из которых – собственного производства. В прошлом году мы начали собственное производство аудиокниг, сосредоточив внимание именно на украинской литературе, а также переформатировали процесс продакшна подкастов.

Запрос в мире на художественные аудиопроекты достаточно сильный. За рубежом это всегда было мощной традицией. Нам очень не хватало чего-то подобного в аудиоформате на украинском языке и очень хотелось попробовать переосмыслить формат радиоспектаклей и реализовать подобный проект с оригинальным сценарием. На этот раз мы решили сосредоточиться на драматических и детективных сюжетах, которые слушатели смогут рассказывать друзьям и обсуждать их с ними, как после просмотра ситкома. Слушателям придется полюбить их или же яростно возненавидеть – ведь именно так работают хорошие истории.