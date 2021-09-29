Что послушать вечером: выбираем качественный аудиоконтент вместе со специалистами MEGOGO
Зимой 2019-го года ОТТ-платформа MEGOGO запустила в работу audio-направление, которое позволяет пользователям слушать на платформе аудиокниги и подкасты. В прошлом году компания взялась за создание аудиоконтента уже собственного производства: выпустили несколько документальных и художественный аудиосериал. А дальше – основали и организовали первую профессиональную аудиопремию «Слушно».
Что послушать на платформе уже в этот вечер, кто может воспользоваться полной аудиобиблиотекой и как проходит процесс записи сериалов в аудиоформате рассказывают представительницы MEGOGO Audio Екатерина Котвицкая и Юлия Билоус.
Какой аудиоконтент предлагает платформа
Первое, с чего мы начали – купили все ранее произведенные аудиокниги, чтобы привлечь существующую аудиторию. Таким образом, к моменту запуска MEGOGO Audio у нас было доступно несколько тысяч аудиокниг разной тематики и разных жанров. Параллельно мы тестировали аудиторию на интерес к тем или иным форматам подкастов, которые начали производить самостоятельно. Полтора года экспериментов привели нас к тому, что мы впервые открыли платформу для размещения авторских подкастов.
Мы постоянно улучшаем эту функцию и взаимодействие с подкастерами, чтобы каждый желающий не только смог добавить свой подкаст, но и, благодаря большой аудитории медиасервиса, мог рассказать о нем через инструменты нашего внутреннего промо. Самые интересные подкасты попадают на витрину топовых проектов и в тематические подборки, а также на баннеры и в специальные рассылки.
Сейчас в нашем разделе представлено более 13 тысяч аудиокниг и около 30 тысяч выпусков подкастов, часть из которых – собственного производства. В прошлом году мы начали собственное производство аудиокниг, сосредоточив внимание именно на украинской литературе, а также переформатировали процесс продакшна подкастов.
Запрос в мире на художественные аудиопроекты достаточно сильный. За рубежом это всегда было мощной традицией. Нам очень не хватало чего-то подобного в аудиоформате на украинском языке и очень хотелось попробовать переосмыслить формат радиоспектаклей и реализовать подобный проект с оригинальным сценарием. На этот раз мы решили сосредоточиться на драматических и детективных сюжетах, которые слушатели смогут рассказывать друзьям и обсуждать их с ними, как после просмотра ситкома. Слушателям придется полюбить их или же яростно возненавидеть – ведь именно так работают хорошие истории.
Выбор редакции: ТОП аудиокниг собственного производства MEGOGO
«Дім у Бейтінґ Голлов»
Это короткие рассказы о судьбах совершенно разных людей, честные и лишенные пафоса. Но именно честность и простота делают эту прозу неожиданной, привычные на первый взгляд и неприхотливые детали придают таинственности и не отпускают слушателя от первого и до последнего рассказа.
«365 сказок на ночь»
Специально к зимним праздникам медиасервис вместе с Украинским институтом книги создали новогодние и рождественские аудиосказки по мотивам украинских произведений. Выбрать сказки организаторам помог детский психолог, а озвучили их известные украинцы. Среди озвученных произведений – сказки писателей Галины Вдовиченко, Ивана Андрусяка, Оксаны Лущевской, Всеволода Нестайко, Ивана Малковича, Богданы и Дзвинки Матияш, Олеся Ильченко, Виталии Савченко, Марии Солтис-Смирновой.
Кто имеет доступ к MEGOGO Audio
Все подкасты абсолютно бесплатные, а книжные бестселлеры – по аналогии ко всему прочему представленному на платформе контенту: часть бесплатно, часть в подписке, а другие – можно купить поштучно. Раздел «Аудио» доступен для пользователей приложения MEGOGO на смартфонах на базе iOS и Android, а также в автомобилях с аудиосистемой Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, некоторые наши аудиопроекты доступны пользователям Smart TV и веб-версии MEGOGO.
Первые результаты, планы по развитию аудиоконтента и запуск собственной аудиопремии
В первые годы мы хотели расширить каталог медиасервиса так, чтобы у пользователей была возможность на одном сервисе проводить свой досуг в различных форматах и с разным типом контента. Фактически, мы постоянно пробуем выиграть время пользователей, сделать все, чтобы они были с нами как можно дольше.
Аудиоконтент сейчас показывает хорошие результаты и помогает удерживать внимание наших пользователей. В целом, у новых продуктов есть потенциал, чтобы стать точкой входа в наш каталог, возможностью познакомиться с нами, поскольку сервисов с подобным контентом, как и самого контента – пока мало.
Недавно мы анонсировали работу над первой профессиональной аудиопремией «Слушно», которая будет отмечать лучших подкастеров страны. Куратором премии стал Федор Попадюк, журналист и руководитель подкастов на УП. Среди жюри – участники профессионального подкаст-сообщества, редакторы, радиоведущие и журналисты украинских изданий. Федор сформировал список из 50 лучших украинских подкастов, которые стали номинантами премии в различных категориях, в том числе – «Лучшее интервью», «Лучшее ток-шоу», «Лучший авторский подкаст», «Лучший нарративный подкаст» и «Лучший журналистский подкаст» , а также будет Гран-при.
В каждой номинации – отдельный состав жюри, распределенный по такому принципу, чтобы не было заинтересованности и конфликта интересов. Соответственно члены жюри знают общий состав, однако не знают, кто в какой номинации голосует. Это поможет объективно и самостоятельно голосовать каждому члену жюри. Критерии, по которым жюри оценивает подкасты – оригинальность идеи, качество реализации и работа с готовым проектом (креативный подход к продвижению готового продукта). Премию мы планируем завершить официальным награждением 30 сентября в Международный день подкастов. И во время церемонии гости первыми узнают о нашем следующем большом проекте.
Выбор редакции: ТОП подкастов собственного производства MEGOGO
«У города есть я»
Первый детский подкаст собственного производства, ориентированный не только на детскую аудиторию, но и создан при участии детей. В подкасте приняли участие 16 школьников от 6 до 11 лет. Подкаст создан по мотивам одноименной книги телеведущей и общественного деятеля Ирины Озимок. Его можно использовать как для развлечения, так и для обучения. Рекомендуется к прослушиванию детьми вместе с родителями или учителями.
Запуск документальных и художественных аудиосериалов
Первым нашим аудиосериалом стал проект о Куреневской трагедии 1961 года – «Куреневка: история киевского потопа». Это документальный аудиосериал с художественными элементами – истории пострадавших от трагедии мы составляли из десятков воспоминаний и озвучивали их голосами актеров. За исторические факты, аналитику и мнения о трагедии сегодня отвечали историки и исследователи Киева.
В течение весны-лета 2021 мы запустили еще несколько аудиосериалов различных жанров: документальный проект «Припять», полностью составленный из воспоминаний жителей города Припять до 1986 года; «байопик» в аудио о Валерии Лобановском «Маятник», для которого мы записывали и первого президента независимой Украины, и бывших подопечных тренера, и его коллег по цеху. Также у нас появилось два художественных аудиопроекта – аудиопредставление о психологическом и физическом насилии «Новые шрамы», созданная совместно с «Диким театром», а также наш первый художественный аудиосериал «Восемь».
Детективный сериал «Восемь» по сценарию Ирэны Карпы
Над аудиосериалом «Восемь» работала команда MEGOGO Audio и творческий коллектив проекта: сценаристка Ирэна Карпа, режиссер Анастасия Гетьман, звукорежиссеры Василий Явтушенко и Ася Федоськина из 4Ears Sound Production и почти два десятка актеров. Обложку к аудиосериалу создала французская иллюстратор Аида Буфам.
Ирэна написала для нас восемь оригинальных историй. Некоторые из них жуткие, некоторые забавные, в нескольких есть даже романтические сюжеты. Каждая серия – это отдельный завершенный сюжет. Героев много – событий тоже. Здесь и европейские города, и горы, и какой-то заброшенный хутор неизвестно где – приключения герои находят повсюду. Уверена, что не всем персонажам слушатели будут симпатизировать, ведь автор сценария подготовила много скелетов в их шкафах.
О процессе записи аудио и поиске креативной команды
На каждый проект мы формируем креативную команду. У нас обычно есть режиссер, продюсер, сценарист, редактор, звукорежиссер, ведущие. Актеры или дикторы появляются при необходимости, все зависит от жанра. Кроме того, мы ищем людей из разных отраслей, потому что сегодня в Украине пока сложно сформировать команду только тех, кто имел опыт работы с аудиоисториями.
Когда идея утверждена, команды сформированы и начинается производство, мы ищем документальных героев или актеров (если это художественный аудиосериал). Иногда это общение с десятками (а иногда даже с сотнями) людей. Все зависит от выбранных тем и формата. Если же речь идет о художественном аудиосериале – мы всегда проводим кастинг, чтобы подобрать релевантные к ролям голоса.
Процессы, связанные с формированием команд для производства проектов, в начале были сложными и требовали много времени на поиски. Людей, которые умеют работать с подобным форматом, на рынке не так много. Поэтому мы искали их в смежных сферах, в частности в кинематографе. Также мы ищем журналистов, которые работают с определенными темами и усиливаем их тексты работой режиссера.
Выбор редакции: ТОП аудиосериалов собственного производства MEGOGO
«Маятник»
Аудиосериал, который рассказывает о жизни и футболе Валерия Лобановского: от карьеры игрока до последнего матча в качестве тренера. Рассказчик в аудиосериале — Вадим Скичко, футбольный комментатор, который ведет повествование и не дает слушателю затеряться в контексте и событиях. Герои аудиосериала – друзья и знакомые Валерия Лобановского, которые эпизод за эпизодом изображают портрет спортивного мэтра.