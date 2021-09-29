28 сентября антипиратская Инициатива «Чистое небо» и Департамент киберполиции Национальной полиции Украины подписали Меморандум о сотрудничестве в противодействии пиратству в сфере медийного контента.

В торжественном событии приняли участие руководитель Инициативы «Чистое небо» Вячеслав Миенко и руководитель Департамента киберполиции Александр Гринчак.

Меморандум является новым этапом сотрудничества «Чистого неба» и Киберполиции, которое началось в 2016 году с подписания аналогичного документа между медиагруппами и Национальной полицией. Он поможет организациям взаимно поддерживать друг друга в борьбе с пиратством и эффективнее развивать это направление.

Вячеслав Миенко отмечает: «Мы рады продолжению сотрудничества с киберполицией и благодарны за ее готовность защищать интеллектуальную собственность в Украине. Я надеюсь, что совместными усилиями мы сможем убедить правообладателей занять активную позицию в защите своих прав и не стоять в стороне от проблем пиратства. Впрочем, за последние 5 лет уже были отработаны все механизмы взаимодействия между участниками «Чистого неба», киберполиции и следственными органами, которые необходимы для эффективного расследования преступлений в сфере пиратства. Это позволило заблокировать и привлечь к ответственности более 100 нелегальных онлайн-кинотеатров и провайдеров, незаконно распространяющих контент. Также нашим общим достижением является то, что пространство украинского интернета пока свободно от сайтов, которые системно нарушали права национальных правообладателей. Кроме привлечения партнеров, Инициатива «Чистое небо» применяет для этого ряд технологий: мониторинг, блокировку пиратов на уровне поисковых и платежных систем и т.д.».

Кроме указанного, Инициатива «Чистое небо» и киберполиция активно способствуют изменениям в законодательстве, которые помогут и правообладателям, и госорганам эффективнее привлекать к ответственности воров контента. В следующем году ожидается несколько важных изменений, в частности усиление ответственности за нарушение авторских и смежных прав, создание для финансирования пиратства отдельной статьи Уголовного кодекса (сейчас оно является отдельным составом преступления в рамках 176-й статьи).

Александр Гринчак, выразил необходимость строить доверие с бизнесом, что является сейчас одним из приоритетных направлений киберполиции, ведь решать проблемы с пиратством самостоятельно, без привлечения правоохранительной системы — это неэффективно. «С Инициативой «Чистое небо» у нас уже сложились теплые отношения, и мы хотим, чтобы они установились со всеми игроками медиарынка. Мы будем работать над этим, и я уверен, что в дальнейшем реализуем еще много успешных кейсов по разоблачению и наказанию воров контента».

В целом эффективная борьба с онлайн-пиратством является одним из основных приоритетов для Украины — как для развития креативной индустрии внутри страны, так и для улучшения ее международного статуса, в частности для выхода из Списка 301 Торгового представительства США.

Общественный союз «Инициатива Чистое небо» является некоммерческим и неприбыльным объединением, созданным в 2013 году с целью развития легального аудиовизуального продукта и борьбы с сайтами, распространяющими пиратский контент. Инициатива насчитывает более 20 компаний-участников и партнеров, среди которых компании 1+1 media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Volia, Киевстар ТВ, Film.ua, Recreativ, Украинская Антипиратская Ассоциация (УАПА), Gemius, Getty Images и другие.