Ежедневно сотни специалистов ищут подходящее место работы. Многие из них имеют хороший опыт и могут выполнять свои обязанности действительно качественно. Но почему работодатели так и не обращают на них внимание? Все дело в неправильном резюме. Простого указания опыта работы и места учебы не всегда бывает достаточно, чтобы привлечь внимание потенциального начальника. Нужно уметь проявлять креативность.

Как создать резюме, которое заметят?

Чтобы повысить шансы на получение желаемой должности, можно воспользоваться сервисом Crello.com. Здесь удастся подобрать подходящий резюме шаблон за считанные минуты. Представлены оригинальные варианты с графическими элементами и разными шрифтами. Доступ к каталогу осуществляется с разных устройств. Это удобно, если нужно срочно создать резюме со смартфона.

Сервис предполагает возможность изменения шрифтов и цветовой гаммы. Это следует учитывать при создании резюме под конкретную сферу деятельности. К примеру, если нужно попасть на должность администратора в салон красоты, можно использовать шаблон в розовых тонах. Для вакансии на должность офисного работника больше подойдут приглушенные оттенки (нежно-голубой, серый, оливковый).

Минимум информации — максимум ценности

Специалистам по подбору персонала ежедневно приходится пересматривать десятки резюме. В некоторых из них приходится читать «простыни» текста о местах работы и учебы соискателя. Поэтому, чтобы привлечь внимание, информацию стоит подавать лаконично. Несколько мест работы можно объединить в одно предложение. Обучению также стоит посвятить всего несколько строк.

Обязательно стоит рассказать о своих достижениях и личностных качествах (также сжато и лаконично). Расскажите, почему стоит взять на работу именно вас. И не забывайте об орфографии! Одна незначительная ошибка может испортить впечатление о соискателе. Тщательно проверяйте резюме перед отправкой и верьте в себя! Это значительно повысит шансы получения желаемой должности.