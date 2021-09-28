Достаточно давно для включения, переключения функций электронного устройства, требовалось подходить к технике. При помощи разных ручек, выключателей можно было добавлять громкость, переключать каналы на телевизоре и так далее. Сегодня же достаточно взять пульт, нажать несколько кнопок, после чего конкретный прибор или техника включится и начнет функционировать в установленном режиме.

Принцип работы

Поставив для себя задачу, купить ТВ пульт, что легко можно сделать по адресу https://remote.com.ua/tv-pulty.html, надо разобраться в принципе работы данного устройства. Стоит учитывать – любой пульт ДУ работает только в паре с определенной техникой (телевизором, кондиционером, магнитофоном и другими). Из этого выходит — сам по себе пульт не выполняет никакой законченной функции, потому способен работать исключительно в комплекте с тем прибором, с которым он продается.

Схема пульта включает присутствие микросхемы. Эта деталь преобразует полученную информацию о нажатии определенной кнопки и посылает ее, посредством передачи последовательных электрических импульсов на излучатель, роль которого выполняет инфракрасный светодиод. После этого преобразованный сигнал считывается фотоприемником, присутствующим в агрегате (магнитофоне, кондиционере, телевизоре). Теперь принятая информация принимает вид электрических импульсов, посылаемые на контакты микросхемы блока управления, находящегося в устройстве. Теперь полученные импульсы формируют сигналы, позволяющие управлять функциями бытовой техники.

Простыми словами

После нажатия какой-либо кнопки на пульте ДУ сигнал сначала преобразуется в световой импульс, а после приема фотоэлементом снова в электрический сигнал. Преимущество подобной системы объясняется тем, что последовательные импульсы позволяют записать значительно больший объем информации. Так, дистанционному управлению придается не только большая функциональная наполненность. Также любому электронному устройству причисляется уникальный, неповторимый код, что исключает ложное срабатывание других приборов, управление которыми на данный момент не требуется.

Как проверить

Поскольку передача светового сигнала передается в инфракрасном диапазоне, его не может видеть человеческий глаз. Это действительно удобно, ведь пользователь не отвлекается на мигание во время просмотра фильма или иной телепередачи. Чтобы проверить работоспособность ПДУ есть возможность воспользоваться камерой смартфона. Направив ее на пульт и нажав любую клавишу можно увидеть периодическое мерцание на экране.